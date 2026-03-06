10 nền tảng AI phổ biến tại Việt Nam: ChatGPT đứng đầu, có Kiki Info của Zalo

Theo báo cáo The Connected Consumer - Quý IV/2025 do Decision Lab công bố, Kiki Info là một trong những nền tảng AI được sử dụng phổ biến nhất tại Việt Nam, xuất hiện trong bảng xếp hạng cùng các tên tuổi toàn cầu như ChatGPT, Gemini, Copilot, Deepseek hay Grok.

Danh mục công cụ AI được người Việt sử dụng hiện nay rất đa dạng, bao gồm cả các nền tảng trong và ngoài nước. Trong đó, ChatGPT (OpenAI) dẫn đầu với tỷ lệ sử dụng 66%, theo sau là Gemini (Google) và Meta AI (Meta) với lần lượt là 50% và 24%.

Các công cụ AI đang hỗ trợ đắc lực cho công việc.

Việc Kiki Info do Zalo phát triển xuất hiện trong cùng bảng xếp hạng với các tên tuổi toàn cầu cho thấy sự am hiểu nhu cầu người dùng trong nước và sự phát triển đúng hướng của nền tảng AI Việt Nam.

Kiki Info là trợ lý hỏi đáp đa lĩnh vực được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư người Việt của Zalo, cung cấp ba tính năng chính gồm: Hỏi - đáp các chủ đề đời sống như khoa học, lịch sử, luật giao thông; Hỗ trợ sáng tạo nội dung như viết văn, soạn email, tin đăng mạng xã hội; Giải trí với các gợi ý về du lịch, âm nhạc, sách,...

Vận hành dưới dạng Mini App trên Zalo, Kiki Info giúp người dùng tiếp cận AI một cách đơn giản, không cần cài đặt thêm ứng dụng hay truy cập website riêng. Nhờ lợi thế tích hợp trực tiếp trên nền tảng nhắn tin Zalo phục vụ gần 80 triệu người dùng, Kiki Info đã nhanh chóng tiếp cận người dùng, ghi nhận gần 500.000 câu hỏi chỉ sau một tuần ra mắt.

Top 10 nền tảng AI được sử dụng phổ biến tại Việt Nam trong quý IV/2025.

Tháng 9/2025 đánh dấu bước phát triển quan trọng của Kiki Info khi tích hợp Trợ lý Công dân số, mở rộng ứng dụng AI sang lĩnh vực hành chính và pháp lý như đất đai, bằng lái xe, kết hôn, khai sinh, thừa kế hay vận hành kinh doanh. Chỉ sau 4 tháng triển khai, Trợ lý Công dân số đã thu hút hơn 500.000 người dùng.

Thế mạnh đáng chú ý của Trợ lý Kiki Info đó là khả năng hiểu sâu tiếng Việt, giao tiếp tự nhiên và phù hợp với nhiều ngữ cảnh sử dụng thực tế nhờ được phát triển dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tối ưu hóa cho tiếng Việt.

Trước đó, trong báo cáo thực trạng sử dụng AI với tầm nhìn hướng tới việc bình dân hóa AI tại Việt Nam được Decision Lab công bố vào tháng 8/2025, Kiki Info cũng là một trong số những nền tảng AI lọt vào top được sử dụng nhiều nhất tại Việt Nam, sánh cùng ChatGPT, Gemini, Meta AI hay Copilot.