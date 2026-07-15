Dembele cùng ĐT Pháp thua tại World Cup: Lời nguyền khó giải mang tên "Quả bóng vàng"

ĐT Pháp vừa nhận thất bại cay đắng trước ĐT Tây Ban Nha tại bán kết World Cup 2026. Như vậy, Mbappé không có cơ hội san bằng kỷ lục thi đấu 3 trận chung kết World Cup liên tiếp của Cafu và không thể tạo ra kỷ lục vô tiền khoáng hậu là ghi bàn trong 3 trận chung kết World Cup liên tiếp.

"Quả bóng vàng" Dembele bị loại cùng ĐT Pháp ở bán kết World Cup

Ngoài Mbappé, Ousmane Dembélé cũng bỏ lỡ cơ hội trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử vô địch World Cup khi vẫn đang nắm giữ danh hiệu “Quả bóng vàng”. Có vẻ như danh hiệu do France Football trao tặng đang là “lời nguyền khó giải” tại World Cup.

Trước Ousmane Dembélé, huyền thoại Eusébio và Michel Platini cũng từng chịu cảnh bị loại khỏi bán kết World Cup khi đang là “Quả bóng vàng”. Eusébio cùng Bồ Đào Nha bị loại bởi ĐT Anh ở World Cup 1966, trong khi huyền thoại người Pháp thất bại cùng ĐT Pháp trước Tây Đức tại World Cup 1986.

Thực tế đã có những người đi được xa hơn ba cái tên ở trên nhưng vẫn phải chịu cảnh đắng cay. Gianni Rivera, “Quả bóng vàng” 1969, cùng ĐT Italia thất thủ trong trận chung kết World Cup 1970. Huyền thoại Johan Cruyff cùng ĐT Hà Lan cũng rơi vào cảnh tương tự vào năm 1974.

Chủ nhân của “Quả bóng vàng” 1980 và 1981, Karl-Heinz Rummenigge, thua đau trước ĐT Italia tại chung kết World Cup 1982. “Đuôi ngựa thần thánh” Roberto Baggio đưa bóng thẳng lên trời trong loạt sút luân lưu định mệnh với Brazil năm 1994. Gần nhất là “Người ngoài hành tinh” Ronaldo de Lima bất ngờ bị ốm và cùng Brazil thua đau 0-3 trước ĐT Pháp tại France 98.

Còn với hai siêu sao đương đại của bóng đá thế giới, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi thì sao? Ronaldo tham dự 2 kỳ World Cup 2014 và 2018 với tư cách là đương kim “Quả bóng vàng” nhưng một lần bị loại ngay từ vòng bảng, còn một lần bị loại ở vòng 1/8.

Trong khi đó, Messi chỉ có một lần dự World Cup với tư cách “Quả bóng vàng” vào năm 2010 nhưng Argentina bị loại ở tứ kết. Siêu sao người Argentina cùng “Những vũ công Tango” vô địch World Cup 2022 nhưng danh hiệu “Quả bóng vàng” ở thời điểm đó thuộc về Karim Benzema.