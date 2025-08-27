Yamal được khuyên chỉ nên đi nghỉ dưỡng với...mẹ, tránh xa bạn gái hơn 7 tuổi

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hải Phòng vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Thép Xanh Nam Định vs PVF-CAND
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
SHB Đà Nẵng vs Ninh Bình
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Club Brugge vs Rangers
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Benfica vs Fenerbahçe
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Celta de Vigo vs Real Betis
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Công An Hà Nội vs Hà Nội
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Lecce vs Milan
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Chelsea vs Fulham
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Thể Công - Viettel vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Werder Bremen vs Bayer Leverkusen
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Wolverhampton Wanderers vs Everton
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Tottenham Hotspur vs AFC Bournemouth
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brentford
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Alavés vs Atlético de Madrid
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Augsburg vs Bayern Munich
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Leeds United vs Newcastle United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Toulouse vs PSG
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Real Madrid vs Mallorca
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Nottingham Forest vs West Ham United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Strasbourg
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Borussia Dortmund vs Union Berlin
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Liverpool vs Arsenal
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Genoa vs Juventus
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Aston Villa vs Crystal Palace
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Inter Milan vs Udinese
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Olympique Lyonnais vs Olympique Marseille
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Rayo Vallecano vs Barcelona
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

Yamal được khuyên chỉ nên đi nghỉ dưỡng với...mẹ, tránh xa bạn gái hơn 7 tuổi

Sự kiện: La liga 2025-26 Lamine Yamal
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Thần đồng một thời Freddy Adu muốn Lamine Yamal tập trung hoàn toàn vào bóng đá để tránh khỏi những tranh cãi không đáng có.

  

⚠️Freddy Adu lo lắng cho tình hình của Yamal

Ở tuổi 18, Yamal khiến tất cả nể phục khi liên tục tỏa sáng trong màu áo Barcelona và ĐT Tây Ban Nha. Ngoài ra, đời tư của ngôi sao này cũng bị săm soi liên tục. Việc anh nghỉ dưỡng với bạn gái Nicki Nicole hơn mình 7 tuổi cũng trở thành chủ đề được bàn tán xôn xao. 

Freddy Adu, thần đồng một thời của bóng đá thế giới đã lên tiếng cảnh báo Yamal về câu chuyện đời tư: "Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu ấy và điều đó thật sự khó khăn. Như với cá nhân tôi, tôi không thể sống như một đứa trẻ bình thường.

Yamal gây sốt khi yêu ca sĩ&nbsp;Nicki Nicole

Yamal gây sốt khi yêu ca sĩ Nicki Nicole

Ở Mỹ, nơi bóng đá không phải là môn thể thao phổ biến nhất, tôi đã phải đối mặt với áp lực ngoài sân cỏ. Tôi không thể tưởng tượng nổi áp lực mà cậu ấy phải chịu ở Tây Ban Nha, nơi bóng đá là môn thể thao quốc dân. Yamal chơi cho đội bóng lớn nhất, do vậy mọi hành động, mọi nơi cậu ấy đến đều bị soi mói. Điều đó rất khó khăn. Khi một cầu thủ trẻ bị đặt vào tình huống như vậy, việc xử lý là cực kỳ khó".

🏖️Yamal được khuyên không nên nghỉ dưỡng với bạn gái

Khi được hỏi làm thế nào để Yamal thích nghi với sự nổi tiếng ở tuổi 18, cựu danh thủ từng được mệnh danh là "Pele mới" cho hay: "Lời khuyên của tôi là cậu ấy nên tập trung, chăm chỉ luyện tập và chú trọng vào kỹ năng chơi bóng của mình. Sẽ có rất nhiều cám dỗ và tôi chắc chắn hiện tại cậu ấy đang đối mặt với chúng.

Tôi đã thấy một số bài báo nói về việc Yamal đi nghỉ dưỡng với cô gái lớn tuổi hơn và mọi người bàn tán xôn xao. Mọi hành động nhỏ của cậu ấy đều bị chú ý. Nếu định đi nghỉ dưỡng với một người phụ nữ lớn tuổi hơn vào lúc này, hãy đảm bảo đó chỉ là mẹ của mình. Vì ở thời điểm này, bất cứ điều gì cậu ấy làm cũng sẽ bị bàn tán. Đó là những phiền nhiễu lớn. Đừng để những câu chuyện đó định hình hình ảnh của bạn. Bạn cần tập trung vào bóng đá.

Khi còn trẻ, tôi đã mắc nhiều sai lầm. Tôi ra ngoài với bạn bè, ai đó chụp ảnh tôi tại một bữa tiệc, và nó trở thành chuyện lớn. Tôi không nghĩ đó là vấn đề, nhưng nó đã bị thổi phồng. Rồi câu chuyện trở thành bạn không tập trung vào trận đấu, chỉ biết tiệc tùng với bạn bè".

8

Liverpool - Arsenal 31.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Liverpool
Arsenal
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 31/08
Thể lệ
Yamal & Mbappe: Hai số 10 xuất chúng đọ tài ở La Liga
Yamal & Mbappe: Hai số 10 xuất chúng đọ tài ở La Liga

Tiền đạo Kylian Mbappe đã có ngày khởi đầu La Liga mùa 2025/26 thuận lợi khi tỏa sáng giúp Real Madrid giành chiến thắng. Đây là lời đáp trả hướng đến...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/08/2025 14:52 PM (GMT+7)
Tin liên quan
La liga 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN