Yamal được khuyên chỉ nên đi nghỉ dưỡng với...mẹ, tránh xa bạn gái hơn 7 tuổi

⚠️Freddy Adu lo lắng cho tình hình của Yamal

Ở tuổi 18, Yamal khiến tất cả nể phục khi liên tục tỏa sáng trong màu áo Barcelona và ĐT Tây Ban Nha. Ngoài ra, đời tư của ngôi sao này cũng bị săm soi liên tục. Việc anh nghỉ dưỡng với bạn gái Nicki Nicole hơn mình 7 tuổi cũng trở thành chủ đề được bàn tán xôn xao.

Freddy Adu, thần đồng một thời của bóng đá thế giới đã lên tiếng cảnh báo Yamal về câu chuyện đời tư: "Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu ấy và điều đó thật sự khó khăn. Như với cá nhân tôi, tôi không thể sống như một đứa trẻ bình thường.

Yamal gây sốt khi yêu ca sĩ Nicki Nicole

Ở Mỹ, nơi bóng đá không phải là môn thể thao phổ biến nhất, tôi đã phải đối mặt với áp lực ngoài sân cỏ. Tôi không thể tưởng tượng nổi áp lực mà cậu ấy phải chịu ở Tây Ban Nha, nơi bóng đá là môn thể thao quốc dân. Yamal chơi cho đội bóng lớn nhất, do vậy mọi hành động, mọi nơi cậu ấy đến đều bị soi mói. Điều đó rất khó khăn. Khi một cầu thủ trẻ bị đặt vào tình huống như vậy, việc xử lý là cực kỳ khó".

🏖️Yamal được khuyên không nên nghỉ dưỡng với bạn gái

Khi được hỏi làm thế nào để Yamal thích nghi với sự nổi tiếng ở tuổi 18, cựu danh thủ từng được mệnh danh là "Pele mới" cho hay: "Lời khuyên của tôi là cậu ấy nên tập trung, chăm chỉ luyện tập và chú trọng vào kỹ năng chơi bóng của mình. Sẽ có rất nhiều cám dỗ và tôi chắc chắn hiện tại cậu ấy đang đối mặt với chúng.

Tôi đã thấy một số bài báo nói về việc Yamal đi nghỉ dưỡng với cô gái lớn tuổi hơn và mọi người bàn tán xôn xao. Mọi hành động nhỏ của cậu ấy đều bị chú ý. Nếu định đi nghỉ dưỡng với một người phụ nữ lớn tuổi hơn vào lúc này, hãy đảm bảo đó chỉ là mẹ của mình. Vì ở thời điểm này, bất cứ điều gì cậu ấy làm cũng sẽ bị bàn tán. Đó là những phiền nhiễu lớn. Đừng để những câu chuyện đó định hình hình ảnh của bạn. Bạn cần tập trung vào bóng đá.

Khi còn trẻ, tôi đã mắc nhiều sai lầm. Tôi ra ngoài với bạn bè, ai đó chụp ảnh tôi tại một bữa tiệc, và nó trở thành chuyện lớn. Tôi không nghĩ đó là vấn đề, nhưng nó đã bị thổi phồng. Rồi câu chuyện trở thành bạn không tập trung vào trận đấu, chỉ biết tiệc tùng với bạn bè".