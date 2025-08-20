Chủ tịch Văn Toàn nhắn “người thương” khi xuất viện, vợ Duy Mạnh mời kem miễn phí dịp A80

🎉 Nhà Duy Mạnh – Văn Quyết rực rỡ cờ hoa, 500 que kem mời bà con

Ngay trước thềm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, gia đình hậu vệ Đỗ Duy Mạnh gây sốt khi trang hoàng căn nhà trên phố Nguyễn Thái Học rực rỡ sắc đỏ. Không chỉ treo cờ, dán khẩu hiệu “Độc lập – Tự do”, ngôi nhà của vợ chồng Duy Mạnh – Quỳnh Anh trở thành điểm check-in “hót hòn họt” trên mạng xã hội.

Vợ Duy Mạnh trang hoàng nhà cửa chuẩn bị đãi bà con 500 que kem miễn phí.

Đáng chú ý, cùng với vợ chồng Văn Quyết – Huyền Mi, gia đình Duy Mạnh còn chuẩn bị một quầy tạp hoá mini trước cửa, sẵn sàng đãi bà con đi xem tổng duyệt A80 bằng kem miễn phí.

Trên trang cá nhân, Quỳnh Anh hồ hởi chia sẻ lời mời gửi tới bà con đi xem tổng hợp luyện: “Mọi người đi xem tổng duyệt A80 ghé chơi với gia đình em nhé. Chẳng mấy khi nhà có khách. Gia đình đã chuẩn bị 500 chiếc kem mời mọi người vào 15h ngày 21/8 tại 121 Nguyễn Thái Học, gần Văn Miếu – Quốc Tử Giám”.

🏠 Nhà ở vị trí “đắc địa”, nhìn thẳng đoàn diễu binh

Ngôi nhà của gia đình Duy Mạnh nằm ngay mặt phố Nguyễn Thái Học – tuyến đường trung tâm Hà Nội, nơi đoàn xe cơ giới, khí tài quân sự đi qua. Quỳnh Anh không giấu được sự phấn khích khi tận mắt chứng kiến hàng dài xe quân sự tập kết trong đêm 19/8.

Hình ảnh ngôi nhà được trang trí đẹp mắt, vừa mang màu sắc yêu nước, vừa thể hiện sự gần gũi, thân thiện của gia đình cầu thủ khiến cộng đồng mạng khen ngợi: “Không chỉ giỏi đá bóng, Duy Mạnh và Văn Quyết còn khiến fan nể vì cách sống đẹp”.

😂 Văn Toàn xuất viện, nhắn “người thương” điều này

Cũng trong 24 giờ qua, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn trở thành tâm điểm chú ý với bài đăng “có một không hai” sau khi xuất viện. Sáng 20/8, Văn Toàn đã chính thức rời bệnh viện tại TP.HCM sau ca phẫu thuật chấn thương sụn chêm đầu. Anh trở về nhà ở Hải Dương để nghỉ ngơi, tập hồi phục chấn thương.

Văn Toàn vừa xuất viện về nhà nghỉ ngơi. Ảnh Minh Tuấn.

Không quên tính cách hài hước, tiền đạo sinh năm 1996 viết: “Văn Toàn đã về nhà, hỡi những người anh em thân thiết, được biết các anh em rất thương tôi. Rất nhiều người muốn đến thăm, hiện tại nhà của tôi đã rất đầy đủ hoa quả và sữa.

Để hạn chế sức nặng của mọi người, tôi hy vọng mọi người đừng mang gì tới và tôi có làm cái mã QR trước cửa, anh em đến quẹt luôn cho nó gọi là tình cảm đong đầy. Anh em nào ở xa không đi được có thể nhắn tin cho tôi để nhận mã QR nhé”.

⏱️ Văn Toàn cần 5-6 tháng để trở lại sân cỏ

Theo bác sĩ Trần Huy Thọ của ĐT Việt Nam người trực tiếp theo dõi ca mổ, chấn thương sụn chêm của Văn Toàn không quá nặng như đứt dây chằng. Nhưng cầu thủ thuộc biên chế Thép Xanh Nam Định cần khoảng 5-6 tháng để hồi phục và có thể trở lại thi đấu.

Đây là khoảng thời gian quan trọng để Văn Toàn tìm lại phong độ sau khi tái phát chấn thương trong màu áo CLB Thép Xanh Nam Định hồi tháng 4 vừa qua. Người hâm mộ hy vọng tiền đạo gốc Hải Dương sẽ sớm bình phục để tiếp tục đóng góp cho đội bóng cũng như ĐT Việt Nam.