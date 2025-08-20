Chủ tịch Văn Toàn nhắn “người thương” khi xuất viện, vợ Duy Mạnh mời kem miễn phí dịp A80

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Fenerbahçe vs Benfica
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Basel vs Copenhagen
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Celtic vs Kairat
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Panathinaikos vs Samsunspor
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
Logo Samsunspor - SAM Samsunspor
-
Rijeka vs PAOK
Logo Rijeka - RIJ Rijeka
-
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Thể Công - Viettel vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Bayern Munich vs RB Leipzig
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
West Ham United vs Chelsea
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Real Betis vs Alavés
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Hải Phòng vs PVF-CAND
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Sông Lam Nghệ An vs Thép Xanh Nam Định
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Ninh Bình vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
SHB Đà Nẵng vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Manchester City vs Tottenham Hotspur
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Hà Nội vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Burnley vs Sunderland
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Brentford vs Aston Villa
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
AFC Bournemouth vs Wolverhampton Wanderers
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
St. Pauli vs Borussia Dortmund
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Arsenal vs Leeds United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Atlético de Madrid vs Elche
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Levante vs Barcelona
Logo Levante - LEV Levante
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Công An Hà Nội
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Everton vs Brighton & Hove Albion
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Crystal Palace vs Nottingham Forest
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Manchester United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Real Oviedo vs Real Madrid
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-
Newcastle United vs Liverpool
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-

Chủ tịch Văn Toàn nhắn “người thương” khi xuất viện, vợ Duy Mạnh mời kem miễn phí dịp A80

Sự kiện: Nguyễn Văn Toàn V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng Đỗ Duy Mạnh cầu thủ đa năng
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn của ĐT Việt Nam không quên gửi lời nhắn nhủ đến người anh em thân thiết của mình, sau khi anh được xuất viện về nhà ở Hải Dương nghỉ ngơi.

🎉 Nhà Duy Mạnh – Văn Quyết rực rỡ cờ hoa, 500 que kem mời bà con

Ngay trước thềm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, gia đình hậu vệ Đỗ Duy Mạnh gây sốt khi trang hoàng căn nhà trên phố Nguyễn Thái Học rực rỡ sắc đỏ. Không chỉ treo cờ, dán khẩu hiệu “Độc lập – Tự do”, ngôi nhà của vợ chồng Duy Mạnh – Quỳnh Anh trở thành điểm check-in “hót hòn họt” trên mạng xã hội.

Vợ Duy Mạnh trang hoàng nhà cửa chuẩn bị đãi bà con 500 que kem miễn phí.

Vợ Duy Mạnh trang hoàng nhà cửa chuẩn bị đãi bà con 500 que kem miễn phí.

Đáng chú ý, cùng với vợ chồng Văn Quyết – Huyền Mi, gia đình Duy Mạnh còn chuẩn bị một quầy tạp hoá mini trước cửa, sẵn sàng đãi bà con đi xem tổng duyệt A80 bằng kem miễn phí.

Trên trang cá nhân, Quỳnh Anh hồ hởi chia sẻ lời mời gửi tới bà con đi xem tổng hợp luyện: “Mọi người đi xem tổng duyệt A80 ghé chơi với gia đình em nhé. Chẳng mấy khi nhà có khách. Gia đình đã chuẩn bị 500 chiếc kem mời mọi người vào 15h ngày 21/8 tại 121 Nguyễn Thái Học, gần Văn Miếu – Quốc Tử Giám”.

🏠 Nhà ở vị trí “đắc địa”, nhìn thẳng đoàn diễu binh

Ngôi nhà của gia đình Duy Mạnh nằm ngay mặt phố Nguyễn Thái Học – tuyến đường trung tâm Hà Nội, nơi đoàn xe cơ giới, khí tài quân sự đi qua. Quỳnh Anh không giấu được sự phấn khích khi tận mắt chứng kiến hàng dài xe quân sự tập kết trong đêm 19/8.

Hình ảnh ngôi nhà được trang trí đẹp mắt, vừa mang màu sắc yêu nước, vừa thể hiện sự gần gũi, thân thiện của gia đình cầu thủ khiến cộng đồng mạng khen ngợi: “Không chỉ giỏi đá bóng, Duy Mạnh và Văn Quyết còn khiến fan nể vì cách sống đẹp”.

😂 Văn Toàn xuất viện, nhắn “người thương” điều này

Cũng trong 24 giờ qua, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn trở thành tâm điểm chú ý với bài đăng “có một không hai” sau khi xuất viện. Sáng 20/8, Văn Toàn đã chính thức rời bệnh viện tại TP.HCM sau ca phẫu thuật chấn thương sụn chêm đầu. Anh trở về nhà ở Hải Dương để nghỉ ngơi, tập hồi phục chấn thương.

Văn Toàn vừa xuất viện về nhà nghỉ ngơi. Ảnh Minh Tuấn.

Văn Toàn vừa xuất viện về nhà nghỉ ngơi. Ảnh Minh Tuấn.

Không quên tính cách hài hước, tiền đạo sinh năm 1996 viết: “Văn Toàn đã về nhà, hỡi những người anh em thân thiết, được biết các anh em rất thương tôi. Rất nhiều người muốn đến thăm, hiện tại nhà của tôi đã rất đầy đủ hoa quả và sữa.

Để hạn chế sức nặng của mọi người, tôi hy vọng mọi người đừng mang gì tới và tôi có làm cái mã QR trước cửa, anh em đến quẹt luôn cho nó gọi là tình cảm đong đầy. Anh em nào ở xa không đi được có thể nhắn tin cho tôi để nhận mã QR nhé”.

⏱️ Văn Toàn cần 5-6 tháng để trở lại sân cỏ

Theo bác sĩ Trần Huy Thọ của ĐT Việt Nam người trực tiếp theo dõi ca mổ, chấn thương sụn chêm của Văn Toàn không quá nặng như đứt dây chằng. Nhưng cầu thủ thuộc biên chế Thép Xanh Nam Định cần khoảng 5-6 tháng để hồi phục và có thể trở lại thi đấu.

Đây là khoảng thời gian quan trọng để Văn Toàn tìm lại phong độ sau khi tái phát chấn thương trong màu áo CLB Thép Xanh Nam Định hồi tháng 4 vừa qua. Người hâm mộ hy vọng tiền đạo gốc Hải Dương sẽ sớm bình phục để tiếp tục đóng góp cho đội bóng cũng như ĐT Việt Nam.

8

Man City - Tottenham Hotspur 23.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Man City
Tottenham Hotspur
Gửi dự đoán
Trước 18:30 ngày 23/08
Thể lệ
Văn Toàn nối gót Xuân Son nghỉ hết lượt đi V-League 2025/26
Văn Toàn nối gót Xuân Son nghỉ hết lượt đi V-League 2025/26

ANTD.VN - Sau ca phẫu thuật, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn dự kiến phải nghỉ 6 tháng, chỉ có thể trở lại thi đấu cho đương kim vô địch Nam Định ở lượt về...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đăng Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/08/2025 16:05 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Nguyễn Văn Toàn Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN