Ronaldo chính thức cầu hôn bạn gái

Siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo vừa cầu hôn với bạn gái lâu năm, Georgina Rodriguez.

Ronaldo chính thức cầu hôn bạn gái lâu năm

Sau nhiều lần khiến người hâm mộ chờ đợi, cặp đôi Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez đã quyết định "cùng nhau đi tới cuối con đường". Trên trang cá nhân của mỹ nhân người Argentina vừa đăng tải bức ảnh hai người ngắm tay nhau và nổi bật trên đó là chiếc nhẫn cực đẹp được đeo ở ngón áp út.

Bạn gái Ronaldo tiết lộ đã đồng ý lời cầu hôn của siêu sao

Bạn gái Ronaldo tiết lộ đã đồng ý lời cầu hôn của siêu sao

Đây là tín hiệu của lời cầu hôn theo văn hóa của phương Tây. Georgina còn khẳng định thêm bằng dòng cảm xúc đi kèm. "Vâng, em đồng ý. Trong khoảng khắc này và trọn cả cuộc đời này".

Câu chuyện tình đẹp và cái kết có hậu

Ronaldo bắt đầu gắn bó với Georgina từ năm 2016, khi mỹ nhân người Argentina đang làm việc trong cửa hàng Gucci tại Tây Ban Nha. Trước đó, CR7 nổi tiếng là "tay chơi" khi từng cặp kè với nhiều người đẹp nổi tiếng như Paris Hilton, Gemma Anderson, Irina Shayk. Bởi vậy, đa phần cho rằng Georgina khó lòng giữ chân được chàng lãng tử.

Thế nhưng, tất cả đã nhầm. Georgina đã trói chặt trái tim của siêu sao người Bồ Đào Nha kể từ đó đến nay. Ngoài nhan sắc, mỹ nhân người Argentina còn rất giỏi trong việc chăm sóc gia đình. Georgina đã trở thành mẹ của 5 đứa con dù mới trải qua 2 lần sinh nở. Mặc dù không phải là mẹ ruột của Ronaldo Junior và cặp song sinh Eva - Mateo, nhưng cô vẫn hết lòng chăm sóc.

Dù đã bên nhau 9 năm, cặp đôi này vẫn giữ được sự mặn nồng. Tuy nhiên, họ vẫn luôn trì hoãn đám cưới. Một số lý do được đưa ra như sự chênh lệch quá lớn về tài sản giữa CR7 và Georgina, hay việc mẹ của Ronaldo chưa đồng ý. Cuối cùng, mọi chuyện đã có một cái kết đẹp.

Nhận ngàn lời chúc từ người hâm mộ

Ngay sau khi nhận được thông tin, hàng triệu người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng tới cặp đôi này. "Cuối cùng tôi cũng chờ được ngày này", "Xin gửi lời chúc mừng tới Ronaldo và Georgina, hai bạn thực sự xứng đôi", "Mọi người đã đợi quá lâu cho khoảnh khắc này, Ronaldo đã cầu hôn Georgina", "Thật đáng tiếc, anh ấy cuối cùng cũng lấy vợ nhưng chúc mừng hai người"... là những lời chúc phổ biến trên mạng xã hội.

Hàng triệu người hâm mộ gửi lời chúc tới Ronaldo và Georgina

Hàng triệu người hâm mộ gửi lời chúc tới Ronaldo và Georgina

Một số thông tin cơ bản về Ronaldo và Georgina

⚽ Cristiano Ronaldo

Họ tên đầy đủ: Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro

Ngày sinh: 5 tháng 2, 1985

Nơi sinh: Funchal, Madeira, Bồ Đào Nha

Chiều cao: 1m87

Vị trí thi đấu: Tiền đạo

CLB hiện tại (2025): Al Nassr (Saudi Arabia)

Số áo: 7

Đội tuyển quốc gia: Bồ Đào Nha

Một số thành tựu nổi bật:
5 lần giành Quả bóng Vàng (Ballon d'Or)

5 lần vô địch Champions League

Là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử Champions League

Vô địch EURO 2016 và Nations League 2019 cùng đội tuyển Bồ Đào Nha

👠 Georgina Rodríguez

Ngày sinh: 27 tháng 1, 1994

Nơi sinh: Buenos Aires, Argentina (lớn lên ở Tây Ban Nha)

Nghề nghiệp: Người mẫu, influencer, doanh nhân, nhân vật truyền thông

Nổi tiếng: Là bạn gái lâu năm của Cristiano Ronaldo
Tranh cãi Ronaldo ghi 6 bàn/3 trận giao hữu có được tính vào kỷ lục cá nhân?

Siêu sao Cristiano Ronaldo đang có màn chuẩn bị cho mùa giải mới 2025/26 không thể ấn tượng hơn. Anh vừa lập cú đúp vào lưới CLB Almeria trong trận...

12/08/2025 00:39 AM (GMT+7)
