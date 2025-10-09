Xuất hiện cầu thủ gốc Việt sáng giá ở tuyển U21 Thụy Sĩ

Đây là lần thứ hai liên tiếp Freimann góp mặt trong thành phần đội tuyển trẻ quốc gia, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình trưởng thành của tài năng sinh năm 2005 này.

Bung Meng Freimann là cái tên đầy tiềm năng của bóng đá Thụy Sĩ

Hiện khoác áo FC Luzern, CLB đang thi đấu tại giải vô địch Thụy Sĩ (Swiss Super League), Freimann đã nhanh chóng khẳng định vị thế trong hàng phòng ngự.

Ban huấn luyện Luzern đánh giá cao Freimann ở tư duy chiến thuật hiện đại, khả năng chỉ huy hàng thủ và phong thái điềm tĩnh hiếm thấy ở một cầu thủ mới 19 tuổi.

Theo trang thống kê từ Transfermarkt, giá trị chuyển nhượng hiện tại của Freimann đã tăng lên 2,5 triệu euro (hơn 75 tỷ đồng) - con số thể hiện rõ mức độ phát triển và tiềm năng vượt trội của trung vệ gốc Việt.

Sinh ra và lớn lên tại Thụy Sĩ, Freimann có bố người Thụy Sĩ và mẹ người Việt Nam. Anh trưởng thành từ học viện đào tạo trẻ FC Luzern, nơi anh rèn luyện kỹ năng và bản lĩnh thi đấu ngay từ khi còn bé.

Với thể hình lý tưởng, khả năng không chiến mạnh mẽ và lối chơi tỉnh táo, Freimann nhanh chóng được xem là một trong những trung vệ trẻ có phong cách hiện đại nhất của bóng đá Thụy Sĩ hiện nay.

Việc tiếp tục được HLV U21 Thụy Sĩ tin tưởng là bước tiến lớn trên con đường hướng tới đội tuyển quốc gia, nơi Freimann có thể trở thành nhân tố mới trong tương lai gần.

Không chỉ nhận được sự chú ý ở Thụy Sĩ, trung vệ trẻ còn khiến người hâm mộ Việt Nam đặc biệt quan tâm. Với gốc gác quê mẹ, anh được kỳ vọng một ngày nào đó có thể khoác áo ĐT Việt Nam, trở thành biểu tượng mới của thế hệ cầu thủ Việt kiều thành danh ở châu Âu.