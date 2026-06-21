Bóng đá nữ Việt Nam bước ngoặt lịch sử, giải VĐQG lần đầu đổi thể thức

Tham dự lễ khai mạc có bà Lê Thị Hoàng Yến – Phó Cục trưởng Cục TDTT; ông Trần Anh Tú – Phó Chủ tịch LĐBĐVN; ông Nguyễn Văn Phú – Tổng Thư ký LĐBĐVN, Trưởng Ban Tổ chức Giải; bà Hà Thị Bích Hồng – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên; ông Phạm Hải Anh – Ủy viên Ban Bóng đá Nữ LĐBĐVN; ông Hoàng Văn Phúc – HLV Trưởng ĐT bóng đá Nữ quốc gia. Lễ khai mạc còn có sự hiện diện của ông Trần Anh Minh – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thiết bị điện Thái Sơn Bắc cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, câu lạc bộ.

Ông Nguyễn Văn Phú – Tổng Thư ký LĐBĐVN phát biểu.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Phú nhấn mạnh mùa giải 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi lần đầu tiên áp dụng thể thức League sân nhà – sân khách, tạo điều kiện để các câu lạc bộ thi đấu trên sân nhà, tăng cường kết nối với địa phương và người hâm mộ. Cùng với đó, LĐBĐVN triển khai thí điểm công tác cấp phép câu lạc bộ bóng đá nữ, hướng tới từng bước hoàn thiện hệ thống quản trị và điều kiện hoạt động theo các tiêu chí chuyên nghiệp, hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng giải đấu và tạo môi trường phát triển tốt hơn cho các cầu thủ.

Thay mặt LĐBĐVN, ông Nguyễn Văn Phú gửi lời cảm ơn Nhà tài trợ chính Thái Sơn Bắc đã có mùa giải thứ 15 liên tiếp đồng hành cùng bóng đá nữ Việt Nam; đồng thời cảm ơn các đối tác, địa phương đăng cai, FIFA, các cơ quan báo chí và người hâm mộ đã luôn đồng hành, góp phần vào sự phát triển của bóng đá nữ Việt Nam.

Giải Bóng đá Nữ Vô địch Quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2026 có sự tham dự của 7 đội bóng gồm Hà Nội I, Hà Nội II, Thái Nguyên T&T, Than KSVN, Phong Phú Hà Nam, TP Hồ Chí Minh I và TP Hồ Chí Minh II. Các đội thi đấu vòng tròn hai lượt theo thể thức sân nhà – sân khách từ ngày 20/6 đến 23/10/2026 để tính điểm, xếp hạng chung cuộc.

Đội vô địch sẽ nhận Cúp, Huy chương Vàng cùng phần thưởng 500 triệu đồng và giành quyền đại diện Việt Nam tham dự Giải Bóng đá nữ vô địch các CLB châu Á mùa giải 2027/28.

ĐKVĐ TP Hồ Chí Minh I thắng đậm trận mở màn giải Nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2026

Trên sân Thành Long, nhà đương kim vô địch TP.HCM I chạm trán chính các đàn em TP.HCM II trong ngày khai màn của giải. Không bất ngờ khi HLV Đoàn Thị Kim Chi cho một loạt trụ cột ngồi trên băng ghế dự bị để bảo toàn lực lượng. Vắng Huỳnh Như, TP.HCM I phải chờ đến cuối hiệp đấu đầu tiên để có bàn thẳng mở tỉ số trận đấu. Phút 41, Cù Thị Huỳnh Như tỏa sáng với pha dứt điểm hiểm hóc khai thông thế bế tắc cho TP.HCM I. 45 phút đầu tiên trôi qua với lợi thế dành cho nhà vô địch.

Bước sang hiệp 2, tinh thần thi đấu vẫn là vũ khí giúp TP.HCM II gây ra rất nhiều khó khăn cho các đàn chị. Mãi đến phút 70, Đậu Nguyễn Quỳnh Anh mới có pha lập công tiếp theo nhân đôi cách biệt cho TP.HCM I. Đây cũng là thời điểm mà TP.HCM II không còn theo được các pha tấn công dồn dập của đối thủ. K’Thủa lập cú đúp cùng cú sút chuẩn xác của Phan Thị Trang giúp TP.HCM I kết thúc trận đấu với chiến thắng 5-0.

Trận đấu tại sân Hà Đông giữa Hà Nội I và Hà Nội II diễn ra với kịch bản không khác biệt. Hà Nội I cũng ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu trong hiệp 1 nhờ công của Lê Thị Trang. Sang hiệp 2, bàn phản lưới nhà của Nguyễn Thị Linh khiến trận đấu khó khăn hơn rất nhiều với Hà Nội II. Họ có bàn gỡ danh dự của Thanh Thảo. Sau đó, đội bóng gồm nhiều cầu thủ trẻ để thủng lưới thêm 3 bàn. Nguyễn Thị Hằng lập cú đúp còn Phạm Hải Yến để lại dấu ấn giúp Hà Nội I thắng Hà Nội II với tỉ số 5-1.