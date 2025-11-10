Xabi Alonso giải thích việc Real Madrid rơi điểm, tiết lộ chấn thương của Valverde

Real Madrid chưa thể tìm lại mạch thắng sau khi để Rayo Vallecano cầm hòa không bàn thắng ở vòng 11 La Liga. Đoàn quân của HLV Xabi Alonso đang thể hiện bộ mặt không tốt kể từ sau trận "Siêu kinh điển". Tuy nhiên, ông thầy người Tây Ban Nha không công nhận điều đó trong buổi họp báo sau trận.

HLV Xabi Alonso

"Tôi nghĩ phong độ không phải là vấn đề. Hôm nay thật khó để kiểm soát thế trận. Đó không phải là do cảm hứng cao hay thấp. La Liga là giải đấu dài và nhiều đối thủ khó chịu. Đơn giản là chúng tôi không thể thắng ngày hôm nay thôi.

Chúng tôi luôn cố gắng chuẩn bị tốt nhất để kiểm soát trận đấu. Mọi chuyện khó khăn từ năm ngoái cho tới năm nay. Thi đấu tại sân đấu này chưa bao giờ là dễ. Trận đấu chuyển đổi trạng thái liên tục, tốc độ rất cao. Đó là lý do chúng tôi không tìm được bàn thắng.

Còn về chuyện tranh chấp, tôi cho đó là chuyện bình thường. Chúng tôi không thể thắng tất cả mọi tình huống nhưng cũng không thua toàn bộ. Như tôi đã nói, đây là trận đấu rất khốc liệt. Rayo Vallecano chơi thiên về phản công. Chúng tôi không thể khoan phá hàng thủ của họ. Còn vấn đề tranh chấp tay đôi không thành công, đó không phải là do chơi thiếu cường độ".

Tiết lộ về chấn thương của Valverde

Ngoài ra, Xabi Alonso còn tiết lộ nỗi lo lớn nhất hiện tại và tình hình chấn thương của Valverde. "Điều khiến tôi lo lắng nhất là đội bóng kiên trì tiếp tục phát triển, cải thiện và duy trì tinh thần tự phê bình mang tính xây dựng.

Tất cả chúng tôi đều hiểu mình đang ở đâu và hướng tới điều gì. Mới chỉ là tháng 11, còn cả một chặng đường dài phía trước, chúng tôi phải biết đòi hỏi nhiều hơn ở bản thân, đồng thời giữ được sự điềm tĩnh trong cách tiếp cận.

Còn về chấn thương của Valverde, cậu ấy cảm thấy khó chịu với vết đau. Đây không phải là vết đau cũ. Trước khi bước vào trận đấu, Valverde khỏe mạnh. Còn với Trent, cậu ấy cần thêm thời gian để hòa nhập. Tôi tin khoảng thời gian 2 tuần tới (nghỉ do tập trung ĐTQG) là đủ cho cậu ấy".

Một điểm đáng chú ý khác là Xabi Alonso thể hiện rõ ý định không muốn sử dụng hai tiền đạo trẻ là Endrick và Gonzalo. "Chúng tôi có những tiền đạo khác trên sân. Họ có thể tạo ra được mối nguy hiểm".