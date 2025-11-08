Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Video bóng đá Elche - Sociedad: Thoát hiểm nhờ penalty, dấu ấn cựu sao Real (La Liga)

Sự kiện: La liga 2025-26
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(Vòng 12 La Liga) Real Sociedad trải qua chuyến hành quân "lành ít dữ nhiều" tới sân của Elche.

  

Video bóng đá Elche - Sociedad: Thoát hiểm nhờ penalty, dấu ấn cựu sao Real (La Liga) - 1

Dù trải qua 4 trận không thắng liên tiếp ở La Liga, Elche rất tự tin tiếp đón Sociedad trên sân nhà. Trong suốt hiệp 1, Kubo và đồng đội kiểm soát bóng vượt trội, tạo ra nhiều cơ hội nhưng không tận dụng thành công.

Elche (áo trắng) gây khó khăn cho Sociedad

Elche (áo trắng) gây khó khăn cho Sociedad

Phải tới phút 57, họ mới được ăn mừng bàn mở tỷ số nhờ công của cựu tiền đạo Real Madrid, Alvaro Rodriguez. Đến lúc này, Sociedad mới thực sự bừng tỉnh. Dù vậy, đội khách hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành Elche.

Tưởng chừng Sociedad cầm chắc thất bại thì đúng vào phút 89, họ lại được hưởng phạt đền và Oyarzabal không bỏ qua cơ hội ấn định tỷ số hòa 1-1. Trên bảng xếp hạng La Liga, Elche xếp thứ 9 (15 điểm/12 trận), còn Sociedad xếp thứ 14 (13 điểm).

Chung cuộc: Elche 1-1 Sociedad

Ghi bàn (kiến tạo):

Elche: Alvaro Rodriguez 57' (Nunez)

Sociedad: Oyarzabal 89' (pen)

Đội hình xuất phát:

Elche: Dituro, Nunez, Affengruber, Chust, Pedrosa, Aguado, Josan, Febas, Mendoza, Mir, Rodriguez

Sociedad: Remiro, Aramburu, Martin, Zubeldia, Gomez, Gorrotxategi, Kubo, Mendez, Soler, Guedes, Oyarzabal

Video bóng đá U17 Brazil - U17 Indonesia: 39 phút sụp đổ, đẳng cấp chênh lệch (World Cup U17)
Video bóng đá U17 Brazil - U17 Indonesia: 39 phút sụp đổ, đẳng cấp chênh lệch (World Cup U17)

(Lượt trận thứ 2 vòng bảng U17 World Cup) Đại diện Đông Nam Á, Indonesia không thể làm nên bất ngờ trước "ông lớn" Nam Mỹ.

Bấm xem >>

Theo Đỗ Anh - Tân Thành

Nguồn: [Link nguồn]

08/11/2025 04:33 AM (GMT+7)
