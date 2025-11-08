Video bóng đá Elche - Sociedad: Thoát hiểm nhờ penalty, dấu ấn cựu sao Real (La Liga)
(Vòng 12 La Liga) Real Sociedad trải qua chuyến hành quân "lành ít dữ nhiều" tới sân của Elche.
Dù trải qua 4 trận không thắng liên tiếp ở La Liga, Elche rất tự tin tiếp đón Sociedad trên sân nhà. Trong suốt hiệp 1, Kubo và đồng đội kiểm soát bóng vượt trội, tạo ra nhiều cơ hội nhưng không tận dụng thành công.
Elche (áo trắng) gây khó khăn cho Sociedad
Phải tới phút 57, họ mới được ăn mừng bàn mở tỷ số nhờ công của cựu tiền đạo Real Madrid, Alvaro Rodriguez. Đến lúc này, Sociedad mới thực sự bừng tỉnh. Dù vậy, đội khách hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành Elche.
Tưởng chừng Sociedad cầm chắc thất bại thì đúng vào phút 89, họ lại được hưởng phạt đền và Oyarzabal không bỏ qua cơ hội ấn định tỷ số hòa 1-1. Trên bảng xếp hạng La Liga, Elche xếp thứ 9 (15 điểm/12 trận), còn Sociedad xếp thứ 14 (13 điểm).
Chung cuộc: Elche 1-1 Sociedad
Ghi bàn (kiến tạo):
Elche: Alvaro Rodriguez 57' (Nunez)
Sociedad: Oyarzabal 89' (pen)
Đội hình xuất phát:
Elche: Dituro, Nunez, Affengruber, Chust, Pedrosa, Aguado, Josan, Febas, Mendoza, Mir, Rodriguez
Sociedad: Remiro, Aramburu, Martin, Zubeldia, Gomez, Gorrotxategi, Kubo, Mendez, Soler, Guedes, Oyarzabal
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-08/11/2025 04:33 AM (GMT+7)