Trực tiếp bóng đá Vallecano - Real Madrid: HLV Alonso có phát kiến mới (La Liga)

Mendy được thử nghiệm đá trung vệ

Theo Marca, trong những buổi tập mới nhất của Real Madrid, HLV Xabi Alonso đã thử nghiệm hậu vệ trái Ferland Mendy ở vị trí trung vệ. Cầu thủ người Pháp chưa đá trận nào mùa này sau khi trở lại từ chấn thương. Trong bối cảnh vị trí hậu vệ trái đã có Álvaro Carreras và Fran García, Alonso quyết định kéo Mendy vào trung tâm để giải quyết cuộc khủng hoảng trung vệ (Antonio Rüdiger và David Alaba chấn thương hoặc chưa đảm bảo thể lực).

"Đội bóng hoàng gia" trút giận sau cú sốc Cúp C1

Real Madrid đang có phong độ cực tốt khi thắng 10/11 trận đấu gần đây ở La Liga, mới nhất là màn vùi dập Valencia 4 bàn không gỡ. Qua đó, đội bóng của HLV Xabi Alonso tiếp tục dẫn đầu La Liga. Cụ thể, sau 11 vòng đấu, họ đang có 30 điểm, nhiều hơn đội nhì bảng Barca 5 điểm.

Với phong độ ấy, Real Madrid có lý do để tự tin sẽ hoàn thành mục tiêu giành 3 điểm trong chuyến hành quân đến sân của một đại diện khác của thành Madrid, Rayo Vallecano cuối tuần này. Nên nhớ rằng, đội bóng thủ đô Madrid đá sân khách cũng không hề tệ. Theo thống kê, trong 10 vòng đấu trở lại đây trên sân của đối phương, Real Madrid thắng 8.

Quan trọng là Real Madrid sở hữu tiền đạo đang thi đấu rất thăng hoa là Kylian Mbappe. Sau 11 vòng đấu, tuyển thủ Pháp đã 13 lần xé lưới đối phương. Anh hiện đang bỏ xa các đối thủ phía sau trong danh sách “Vua phá lưới” La Liga mùa này. Trên sân của Vallecano, chắc chắn Mbappe sẽ tiếp tục là nỗi ám ảnh của các hậu vệ đội chủ nhà.

Real vượt trội ở các trận derby

Vallecano gần đây cũng có phong độ ấn tượng khi chỉ phải nhận 1 thất bại trong 8 trận đấu trở lại đây tính trên mọi đấu trường.

Chưa kể, Real Madrid còn có sự ủng hộ của lịch sử. Thống kê cho thấy, đội bóng thủ đô Madrid áp đảo Vallecano trong các cuộc đối đầu trong quá khứ. Cụ thể, trong 25 cuộc đụng độ giữa hai đội gần đây, Real Madrid thắng 19 trận, hòa 3, chỉ phải nhận 3 thất bại.