Cơ hội từ cuộc săn tìm tài năng bóng đá toàn cầu

Tối 23/11, đội tuyển U17 Việt Nam đã giành điểm số đầu tiên trong lịch sử tham dự FIFA U17 World Cup sau trận hòa 3-3 trước New Zealand. Qua hai lượt trận vòng bảng, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã ghi được 5 bàn thắng, trong đó tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực đóng góp 2 bàn. Trước khi giải đấu khởi tranh, cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC cũng được FIFA lựa chọn là gương mặt đáng theo dõi của U17 Việt Nam. .

Diễn ra tại Qatar từ ngày 19/11 đến 13/12, World Cup U17 2026 quy tụ 48 đội tuyển với hơn 1.000 cầu thủ. Bên cạnh cuộc cạnh tranh giữa các đội tuyển quốc gia, giải đấu còn là điểm hẹn của giới tuyển trạch, những người được các câu lạc bộ giao nhiệm vụ phát hiện và đánh giá các tài năng bóng đá trên khắp thế giới.

Tại kỳ World Cup U17 năm 2025, theo hãng thông tấn Qatar (QNA), hơn 130 tuyển trạch viên đến từ các câu lạc bộ hàng đầu thế giới đã có mặt để tìm kiếm những ngôi sao tương lai. Ban tổ chức thậm chí triển khai chương trình hỗ trợ riêng cho lực lượng này. Việc các trận đấu được tổ chức tập trung giúp các câu lạc bộ tiết kiệm chi phí tuyển trạch, đồng thời có điều kiện so sánh cầu thủ đến từ nhiều nền bóng đá khác nhau.

Năm nay, theo truyền thông Tây Ban Nha, João Amaral, người đứng đầu bộ phận tuyển trạch của Barcelona, cũng đã có mặt tại Qatar. Đội bóng xứ Catalonia từng thu được kết quả tích cực từ việc chiêu mộ tiền đạo Hamza Abdelkarim, một tài năng trẻ của bóng đá Ai Cập từng tham dự World Cup U17 năm 2025.

Sau thời gian thử sức theo hợp đồng cho mượn từ Al Ahly, Abdelkarim được Barcelona chính thức mua đứt vào tháng 6/2026 với hợp đồng kéo dài đến năm 2029. Mức phí chuyển nhượng ban đầu vào khoảng 1,5 triệu euro và có thể tăng tùy thuộc vào thành tích của cầu thủ.

Tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực của U17 Việt Nam. Ảnh: VFF

Theo báo cáo công bố tháng 9/2026 của Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA), các câu lạc bộ châu Âu đã chi hơn 10 tỷ euro trên thị trường chuyển nhượng trong mùa hè năm nay. Trong đó, khoản đầu tư dành cho các cầu thủ tuổi teen đạt mức kỷ lục 1,2 tỷ euro, còn nhóm cầu thủ từ 23 tuổi trở xuống chiếm tới 56% tổng giá trị chuyển nhượng.

Thay vì bỏ ra hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu euro để sở hữu những ngôi sao đã thành danh, các câu lạc bộ ngày càng chú trọng phát hiện tài năng ở giai đoạn sớm, khi chi phí chiêu mộ còn tương đối thấp và tiềm năng gia tăng giá trị còn lớn.

Đối với Việt Nam, việc góp mặt tại World Cup U17 giúp thu hẹp một trong những rào cản lớn nhất đối với quá trình xuất khẩu cầu thủ, đó là khả năng tiếp cận mạng lưới tuyển trạch quốc tế. Thay vì phải chờ các câu lạc bộ nước ngoài tìm đến V.League hay những giải đấu trong khu vực, các tài năng Việt Nam có cơ hội thể hiện năng lực ngay tại nơi giới tuyển trạch toàn cầu đang tập trung.

Đào tạo cầu thủ trở thành một mô hình kinh doanh

Trong nhiều năm qua, bóng đá Việt Nam đã chứng kiến sự đầu tư đáng kể vào các hệ thống đào tạo trẻ như PVF, Hà Nội FC, Thể Công – Viettel, Hoàng Anh Gia Lai hay Sông Lam Nghệ An. Tuy nhiên, việc chuyển hóa thành quả đào tạo thành nguồn thu từ thị trường chuyển nhượng quốc tế vẫn còn nhiều dư địa phát triển.

Trong danh sách 21 cầu thủ U17 Việt Nam được công bố trước thềm World Cup 2026, riêng Hà Nội FC và PVF đã đóng góp 14 gương mặt. PVF cũng từng được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công nhận đạt tiêu chuẩn học viện đào tạo trẻ 3 sao, cấp độ cao nhất trong hệ thống đánh giá này.

Trên thế giới, nhiều câu lạc bộ đã xây dựng được mô hình kinh doanh hiệu quả dựa trên hoạt động đào tạo và chuyển nhượng cầu thủ. Theo báo cáo công bố tháng 4/2026 của Trung tâm Nghiên cứu thể thao quốc tế (CIES), trong vòng một thập niên, Benfica của Bồ Đào Nha đã thu về 589 triệu euro từ việc chuyển nhượng các cầu thủ do mình đào tạo. Con số tương ứng của Ajax Amsterdam và Chelsea lần lượt là 454 triệu euro và 442 triệu euro.

Những khoản thu này cho thấy học viện bóng đá không nhất thiết chỉ là một bộ phận tiêu tốn ngân sách mà hoàn toàn có thể trở thành một trung tâm tạo doanh thu, góp phần giảm sự phụ thuộc của câu lạc bộ vào nguồn tài trợ và ngân sách từ các ông chủ. Hơn nữa, các đơn vị đào tạo không nhất thiết phải trực tiếp bán cầu thủ mới có thể hưởng lợi từ sự thành công của những tài năng do mình phát triển.

Theo quy định của FIFA, các câu lạc bộ tham gia đào tạo cầu thủ có thể được hưởng hai khoản thu quan trọng, gồm phí bồi hoàn đào tạo và khoản đóng góp đoàn kết. Trong đó, cơ chế đóng góp đoàn kết cho phép phân bổ tối đa 5% giá trị của những thương vụ chuyển nhượng thuộc phạm vi áp dụng cho các câu lạc bộ từng đào tạo cầu thủ trong độ tuổi từ 12 đến 23. Quyền lợi này có thể tiếp tục phát sinh qua nhiều thương vụ chuyển nhượng trong suốt sự nghiệp của cầu thủ.

Chẳng hạn, nếu một cầu thủ Việt Nam trong tương lai được chuyển nhượng giữa hai câu lạc bộ nước ngoài với mức phí 10 triệu euro, tổng khoản đóng góp đoàn kết có thể lên tới 500.000 euro. Các đơn vị từng tham gia đào tạo cầu thủ tại Việt Nam có thể được hưởng một phần khoản tiền này, căn cứ vào thời gian đào tạo và các điều kiện theo quy định của FIFA.

Quy mô của dòng tiền này không hề nhỏ. Tháng 7/2026, FIFA cho biết kể từ khi hệ thống thanh toán FIFA Clearing House đi vào hoạt động vào tháng 11/2022, tổng giá trị các khoản thưởng đào tạo được phân bổ đã tiến sát mốc 1 tỷ USD, trong đó hơn 639 triệu USD đã thực tế được chi trả.

Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng bàn thắng tại U17 World Cup 2017. Ảnh: FIFA

Riêng những thương vụ liên quan đến 530 cầu thủ được triệu tập tham dự World Cup 2026 đã tạo ra 221 triệu USD tiền bồi hoàn đào tạo và đóng góp đoàn kết cho các câu lạc bộ trên thế giới. Đây là một cơ hội đáng quan tâm đối với các học viện bóng đá Việt Nam, nơi việc đầu tư cơ sở vật chất, tuyển dụng chuyên gia, tổ chức tuyển sinh, đào tạo và nuôi dưỡng cầu thủ kéo dài nhiều năm trước khi có thể thu được thành quả.

Tất nhiên, từ việc xuất hiện tại World Cup U17 đến khả năng thực hiện những thương vụ chuyển nhượng trị giá hàng triệu euro vẫn là một khoảng cách lớn. Bóng đá Việt Nam từng chứng kiến những chuyến xuất ngoại của Nguyễn Công Phượng, Đoàn Văn Hậu hay Nguyễn Quang Hải, song chưa hình thành được một thị trường xuất khẩu cầu thủ có quy mô và tính thường xuyên.

Bên cạnh đó, FIFA về nguyên tắc cấm chuyển nhượng quốc tế cầu thủ dưới 18 tuổi, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt nhằm bảo vệ trẻ vị thành niên. Vì vậy, giá trị trước mắt của World Cup U17 đối với các cầu thủ Việt Nam chủ yếu nằm ở khả năng được phát hiện, đưa vào hệ thống dữ liệu tuyển trạch và theo dõi trong những năm tiếp theo.

Trao đổi với báo chí trước thềm World Cup U17 2026, cựu trợ lý đội tuyển U17 Việt Nam Nguyễn Tuấn Phong cho rằng giá trị quan trọng của giải đấu nằm ở việc thể hiện năng lực đào tạo trẻ và tạo nền tảng phát triển lâu dài, thay vì chỉ hướng tới thành tích trước mắt. Sự xuất hiện của một thế hệ cầu thủ đủ khả năng tham dự World Cup cũng có thể góp phần nâng cao uy tín của các học viện trong nước, tạo thêm động lực thu hút nguồn lực xã hội vào lĩnh vực đào tạo bóng đá trẻ.

Từ góc độ thị trường chuyển nhượng, nhà môi giới cầu thủ người Slovenia Jernej Kamensek từng nhận định hồi tháng 4/2026 rằng các học viện bóng đá Việt Nam vẫn chưa tạo ra được cầu thủ thực sự có giá trị từ 1 triệu USD trở lên trong một thập niên qua. Theo ông, Việt Nam cần tạo điều kiện để những tài năng ở độ tuổi 15–17 tham gia các giải đấu quốc tế có chất lượng, qua đó tiếp cận mạng lưới tuyển trạch của các câu lạc bộ nước ngoài. Vị chuyên gia cũng đề xuất xây dựng cơ chế tài chính hỗ trợ các cầu thủ triển vọng ra nước ngoài phát triển sự nghiệp khi đủ tuổi.

Nhìn từ đề xuất này, World Cup U17 2026 có thể xem là cơ hội để bóng đá Việt Nam giải quyết một phần bài toán tiếp cận thị trường quốc tế mà không phải tự tổ chức toàn bộ quá trình đưa cầu thủ đi giới thiệu tại nước ngoài.