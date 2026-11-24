CĐV Đông Nam Á hết lời khen ngợi U17 Việt Nam

Ở màn đọ sức tại lượt trận thứ 2 bảng G VCK U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam có 3 lần bị U17 New Zealand dẫn trước nhưng các học trò HLV Cristiano Roland vẫn xuất sắc cầm hoà đối thủ với tỷ số 3-3.

Jack Clegg (19'), John Woldegiorgis (52'), Ethan Dyer (66’) là những người lập công giúp U17 New Zealand 3 lần vượt lên dẫn trước. Bên phía U17 Việt Nam, Nguyễn Lực (49’), Đại Nhân (58’) và Duy Khang (90+2') là những người điền tên lên bảng điện tử.

U17 Việt Nam (áo đỏ) giành 1 điểm quý giá trước U17 New Zealand. Ảnh: Vietnamnet

Kết thúc lượt trận thứ 2, U17 Mali dẫn đầu với 6 điểm. Tiếp theo là U17 Bỉ (3 điểm), U17 Việt Nam có 1 điểm như U17 New Zealand nhưng đứng trên vì hơn hiệu số bàn thắng.

Màn rượt đuổi tỷ số 3-3 giữa U17 Việt Nam và U17 New Zealand tại FIFA U17 World Cup 2026 đã tạo nên một cơn địa chấn thực sự trên mạng xã hội khu vực. Không chỉ giành được điểm số quý giá ở đấu trường thế giới, lối chơi đôi công rực lửa và tinh thần không bỏ cuộc của các cầu thủ trẻ Việt Nam trước đối thủ vượt trội về thể hình đã khiến người hâm mộ Đông Nam Á vỡ òa cảm xúc.

Niran Thongprasert bình luận: “Trận đấu điên rồ nhất vòng bảng! Ghi tới 3 bàn vào lưới U17 New Zealand tại World Cup là điều không tưởng. Bóng đá trẻ Việt Nam đang chứng minh họ hoàn toàn đủ sức chơi đôi công sòng phẳng ở sân chơi thế giới”.

"Xem mà nổi da gà! U17 New Zealand cao to và chơi bóng bổng cực kỳ lợi hại nhưng U17 Việt Nam lại dùng kỹ thuật, tốc độ và sự lỳ lợm để kéo đối thủ vào cuộc rượt đuổi tỷ số 3-3 mãn nhãn” - Syafiq Azlan viết.

Hendra Wijaya chia sẻ quan điểm: “1 điểm lịch sử vô cùng xứng đáng! Sau trận thua sát nút trước U17 Bỉ, U17 Việt Nam đã bùng nổ dữ dội. Cách họ vùng lên gỡ hòa cho thấy bản lĩnh tâm lý của lứa cầu thủ này thực sự khác biệt”.

"Hàng công của U17 Việt Nam ở giải năm nay quá bén! Chuyển trạng thái từ phòng ngự sang phản công chỉ mất vài giây. Trận hòa 3-3 này có thể giúp họ nuôi hy vọng cạnh tranh vé đi tiếp” - Terence Yap đánh giá.

Lorenzo Villareal nhận định: “Một bữa tiệc bàn thắng thực thụ! U17 New Zealand đã không lường trước được sức bật và sự khéo léo của các cầu thủ U17 Việt Nam. Tự hào khi thấy đại diện Đông Nam Á tạo nên tiếng vang lớn tại World Cup”.

"Tinh thần chiến đấu đến giây cuối cùng của U17 Việt Nam thật đáng khâm phục. Dù hàng thủ đôi lúc còn lúng túng trước các pha không chiến, nhưng hàng công đã rực sáng đúng lúc để giữ lại 1 điểm quý như vàng” - Myo Min Oo bình luận.

Piseth Chhim viết: “Thật sự thán phục! 5 bàn thắng chỉ sau 2 trận đấu ở FIFA U17 World Cup trước U17 Bỉ và U17 New Zealand là con số biết nói. Bóng đá Đông Nam Á đang được hưởng niềm vui lây từ màn trình diễn quả cảm này”.

"Tim đập thình thịch đến tận phút bù giờ! Chúc mừng người anh em U17 Việt Nam đã có điểm số đầu tiên tại World Cup 2026. Các em đã chiến đấu như những chiến binh thực thụ” - Vilayphone Keomixay bình luận.