Vừa bị MU sa thải, HLV Carrick đã được tiến cử dẫn đội Ngoại hạng Anh

Carrick được khuyên sớm trở lại băng ghế huấn luyện

Michael Carrick chính thức bị Manchester United sa thải hôm thứ Năm, 12/11, sau một tuần chờ đợi căng thẳng. “Quỷ đỏ” sau đó đã bổ nhiệm Mauricio Pochettino theo hợp đồng hai năm rưỡi để thay thế chiến lược gia người Anh.

HLV Carrick bị MU sa thải

Trong khi Pochettino được kỳ vọng vực dậy đội chủ sân Old Trafford, Carrick phải tính toán tương lai sự nghiệp. Quá trình chia tay kéo dài khiến ban lãnh đạo MU hứng chịu nhiều chỉ trích, với cách xử lý bị đánh giá là thiếu tôn trọng và không xứng đáng.

Dù Carrick có thể lựa chọn nghỉ ngơi sau quãng thời gian khó khăn, Angelina Kelly - bình luận viên của talkSPORT, cho rằng ông nên lập tức trở lại Premier League.

Trong chương trình podcast Fiery Fridays, Kelly bày tỏ sự cảm thông với Carrick, đồng thời cho rằng những vấn đề tại MU chủ yếu xuất phát từ giới chủ và ban lãnh đạo. Việc không bổ sung đủ lực lượng, cùng những bản hợp đồng không phù hợp, khiến HLV người Anh gặp khó khăn trong quá trình xây dựng đội bóng.

Kelly thừa nhận Carrick chưa đủ kinh nghiệm để dẫn dắt một CLB tầm vóc như MU. Tuy nhiên, ông từng giúp đội bóng cán đích thứ ba Premier League mùa trước và khai thác tốt năng lực của nhiều cầu thủ chất lượng.

Theo Kelly, Carrick vẫn là một HLV trẻ triển vọng và xứng đáng có thêm cơ hội chứng minh bản thân. Crystal Palace có thể là bến đỗ phù hợp cho nhà cầm quân này.

Crystal Palace có phải điểm đến lý tưởng?

Đáng chú ý, Crystal Palace cũng vừa sa thải HLV Pierre Sage trong ngày Carrick rời MU. Sage chỉ mới tiếp quản đội bóng từ mùa hè nhưng thành tích bết bát khiến “Đại bàng” rơi xuống cuối bảng Premier League.

Crystal Palace cũng mới sa thải HLV Pierre Sage

Theo talkSPORT, Thomas Frank, cựu HLV Tottenham và Brentford, nằm trong danh sách ba ứng viên được cân nhắc cho chiếc ghế nóng.

Kelly đánh giá Frank là lựa chọn hợp lý nếu xét đến thành tích tại Brentford. Tuy nhiên, quãng thời gian thất vọng ở Tottenham đã ảnh hưởng đáng kể đến danh tiếng của ông. Frank bị sa thải chỉ sau tám tháng, trong khi Carrick từng có sáu tháng đầu tiên khá thành công tại MU.

Bình luận viên này cho rằng môi trường ít áp lực truyền thông hơn ở Crystal Palace có thể giúp Carrick phát huy năng lực. Dù hai đội chỉ hơn kém nhau một điểm trong cuộc chiến trụ hạng, Selhurst Park không phải nơi chịu sức ép lớn như Old Trafford.

Carrick đến Palace là canh bạc mạo hiểm?

Trái với Angelina Kelly, Adrian Durham - người dẫn chương trình của talkSPORT, cho rằng Michael Carrick chưa đủ năng lực để giúp Crystal Palace trụ lại Premier League.

HLV Carrick đang bị nghi ngờ về năng lực

Durham đánh giá đây là quyết định bổ nhiệm đầy rủi ro. Ông nhắc lại việc Carrick từng trải qua nỗi thất vọng xuống hạng cùng West Ham khi còn là cầu thủ trẻ, qua đó đặt dấu hỏi về khả năng đối phó với áp lực trong những cuộc chiến sinh tồn.

Bên cạnh đó, Carrick từng có kinh nghiệm tại Championship nhưng chưa đạt thành tích như kỳ vọng trong thời gian dẫn dắt Middlesbrough. Dù vậy, Durham tin rằng ông đã rút ra những bài học cần thiết.

Theo cựu bình luận viên này, Carrick nên tìm kiếm cơ hội tại Championship, dẫn dắt một đội bóng có tham vọng thăng hạng, thay vì lập tức trở lại Premier League trong cuộc chiến trụ hạng.