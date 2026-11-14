Mỹ hỗn loạn vì lệnh cấm máy bay, ĐT Mỹ có kịp đấu trận chia tay HLV Pochettino?

ĐT Mỹ hạ cánh an toàn trước giờ thi đấu

Đội tuyển Mỹ đã đến Miami an toàn trước trận đấu với Haiti, bất chấp tình trạng hàng không hỗn loạn tại nước này hôm 13/11. Người phát ngôn Liên đoàn Bóng đá Mỹ xác nhận với USA Today Sports rằng chuyến bay chở đội tuyển từ Atlanta đến Miami đã hạ cánh trước khi lệnh tạm dừng hoạt động hàng không được ban hành.

Máy bay chở ĐT Mỹ đã kịp đến Miami

Trong tuần qua, thầy trò HLV Mauricio Pochettino tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia của Liên đoàn Bóng đá Mỹ, nằm ở phía nam Atlanta. Đội lên máy bay hôm thứ Sáu để đến Miami, chuẩn bị cho trận lượt đi vòng tứ kết CONCACAF Nations League với Haiti trên sân Nu Stadium.

ĐT Mỹ chơi 2 trận trong đợt FIFA Days tháng 11, đều gặp Haiti. Sau 2 trận đấu này, HLV Pochettino sẽ chia tay đội bóng “xứ sở Cờ hoa”, trở lại với giải Ngoại hạng Anh, nơi ông lớn MU đã chờ sẵn. Nhiệm vụ của nhà cầm quân người Argentina là đưa “Quỷ đỏ” ra khỏi cuộc khủng hoảng mà người tiền nhiệm Michael Carrick để lại.

Sự cố viễn thông khiến hàng không Mỹ tê liệt

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) thông báo lệnh tạm dừng toàn bộ chuyến bay trên phạm vi cả nước vào chiều 13/11, viện dẫn những tình huống đặc biệt và lo ngại an toàn liên quan đến sự cố kiểm soát không lưu. Chỉ thị hiếm gặp này yêu cầu tất cả máy bay chuẩn bị cất cánh phải tiếp tục nằm dưới mặt đất cho đến khi có thông báo mới.

HLV Pochettino sắp chia tay ĐT Mỹ

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Markwayne Mullin cho biết nguyên nhân sự cố xuất phát từ tình trạng "mất kết nối viễn thông". Theo ông, hệ thống hàng không sẽ cần thêm thời gian để khôi phục hoạt động bình thường.

"Vấn đề này không thể được giải quyết và khắc phục chỉ trong vòng một giờ. Quá trình sẽ cần thêm thời gian. Tuy nhiên, một lần nữa, tất cả mọi người đều an toàn. Các chuyến bay đều được kiểm soát và công chúng không có lý do gì phải lo sợ", ông Mullin khẳng định vào cuối chiều thứ Sáu.

Lệnh đình chỉ hoạt động khiến hàng trăm nghìn hành khách rơi vào cảnh mắc kẹt trên khắp nước Mỹ. Một số người thậm chí đã lên máy bay nhưng bị nhân viên hàng không yêu cầu rời khỏi phương tiện ngay trước giờ khởi hành. Tình hình càng trở nên hỗn loạn khi nhiều hành khách và nhân viên dường như không nắm rõ diễn biến sự việc.

FAA dỡ lệnh đình chỉ sau khoảng 4 giờ

Theo giới chức Mỹ, sự cố bắt nguồn từ một vấn đề nghiêm trọng liên quan đến hệ thống liên lạc đã lỗi thời hàng chục năm. Đây mới là lần thứ hai kể từ sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001, một cảnh báo tương tự được ban hành đối với không phận Mỹ.

Hàng không Mỹ tê liệt vì sự cố

Sau khoảng 4 giờ, FAA đã dỡ bỏ lệnh tạm dừng toàn bộ chuyến bay, cho phép hoạt động hàng không từng bước trở lại bình thường.