Barcelona đón tin dữ: Kounde nguy cơ nghỉ 4 tuần, bỏ lỡ Siêu cúp Tây Ban Nha

Kounde buộc phải rời sân Estadio De La Ceramica trong tình trạng đau đớn rõ rệt. Theo tờ Diario AS (Tây Ban Nha), hậu vệ người Pháp đã bị căng cơ đùi phải trong trận đấu với Villarreal. Dù các cuộc kiểm tra chuyên sâu sẽ được tiến hành trong hôm nay (22/12), nhưng bầu không khí trong phòng thay đồ Barcelona được cho là khá bi quan.

Kounde nguy cơ vắng mặt trong các trận đấu Siêu cúp Tây Ban Nha

“Tôi nghĩ cậu ấy ổn. Kounde bị ốm suốt ba, bốn ngày gần đây nên không đạt trạng thái tốt nhất trước trận. Tôi không cho rằng tình huống hôm nay là nghiêm trọng”, HLV Hansi Flick trấn an sau trận.

Nếu chấn thương nghiêm trọng hơn dự kiến, Kounde có thể phải nghỉ thi đấu khoảng 4 tuần, đồng nghĩa với việc khả năng góp mặt tại Siêu cúp Tây Ban Nha đang bị đặt dấu hỏi lớn. Điều này chắc chắn sẽ khiến HLV Flick thêm đau đầu trong bối cảnh hàng thủ Barcelona vốn đã chịu nhiều tổn thất về nhân sự.

Andreas Christensen vừa được chẩn đoán bị rách một phần dây chằng đầu gối và dự kiến phải nghỉ khoảng 4 tháng, trong khi đội trưởng Ronald Araujo vẫn chưa thể trở lại và cũng không có ngày tái xuất rõ ràng.

Theo báo cáo mới nhất, Kounde có thể phải nghỉ thi đấu từ 3 đến 4 tuần, một tổn thất lớn đối với HLV Hansi Flick. Nếu kịch bản này xảy ra, hậu vệ người Pháp gần như chắc chắn vắng mặt ở trận derby xứ Catalunya với Espanyol vào ngày 4/1, và quan trọng hơn là Siêu cúp Tây Ban Nha diễn ra tại Jeddah (Saudi Arabia), nơi Barcelona sẽ chạm trán Athletic Bilbao ở bán kết.

Trong bối cảnh không có phương án thay thế tự nhiên bên hành lang phải, HLV Flick buộc phải xoay tua và tìm giải pháp tình thế. May mắn cho chiến lược gia người Đức là ông từng thử nghiệm thành công những lựa chọn bất đắc dĩ trước đây, bao gồm Marc Casado và Eric Garcia.

Mọi dấu hiệu hiện tại cho thấy Eric Garcia nhiều khả năng sẽ được lựa chọn. Cầu thủ đa năng người Tây Ban Nha đã thể hiện tiềm năng lớn khi đá hậu vệ biên trong hệ thống của HLV Flick, dù phong độ tích cực của anh ở vai trò tiền vệ cũng có thể khiến ông thầy người Đức cân nhắc trao cơ hội cho Casado.

Dẫu vậy, Barcelona vẫn rất mong Kounde kịp bình phục để góp mặt ở những trận cầu then chốt tại Siêu cúp Tây Ban Nha. Vì thế, sự chú ý lúc này đang dồn cả vào kết quả chẩn đoán chấn thương và việc liệu tình trạng của Kounde có nghiêm trọng như những lo ngại ban đầu hay không.