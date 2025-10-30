Ban lãnh đạo Real Madrid nổi giận vụ Vinicius không xin lỗi HLV Alonso

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hoàng Anh Gia Lai vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hà Nội
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An Hà Nội vs PVF-CAND
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Augsburg vs Borussia Dortmund
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Ninh Bình vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
SHB Đà Nẵng vs Sông Lam Nghệ An
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Hải Phòng
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
RB Leipzig vs Stuttgart
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Nottingham Forest vs Manchester United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Fulham vs Wolverhampton Wanderers
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Brentford
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Burnley vs Arsenal
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Brighton & Hove Albion vs Leeds United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Atlético de Madrid vs Sevilla
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Paris Saint-Germain vs Nice
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Napoli vs Como
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Como - COM Como
-
Bayern Munich vs Bayer Leverkusen
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Tottenham Hotspur vs Chelsea
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Monaco vs Paris FC
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Cremonese vs Juventus
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Liverpool vs Aston Villa
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Real Madrid vs Valencia
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Đông Á Thanh Hóa vs Thể Công - Viettel
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hellas Verona vs Inter Milan
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
West Ham United vs Newcastle United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Nantes vs Metz
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Metz - MET Metz
-
Manchester City vs AFC Bournemouth
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Barcelona vs Elche
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Milan vs Roma
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Brest vs Olympique Lyonnais
Logo Brest - BRE Brest
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Betis vs Mallorca
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Sunderland vs Everton
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs PVF-CAND
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Napoli vs Eintracht Frankfurt
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Slavia Praha vs Arsenal
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Tottenham Hotspur vs Copenhagen
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Liverpool vs Real Madrid
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Juventus vs Sporting CP
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Bodø / Glimt vs Monaco
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Atlético de Madrid vs Union Saint-Gilloise
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
SHB Đà Nẵng vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hải Phòng
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Ninh Bình vs Sông Lam Nghệ An
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Qarabağ vs Chelsea
Logo Qarabağ - QAR Qarabağ
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Benfica vs Bayer Leverkusen
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Manchester City vs Borussia Dortmund
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Inter Milan vs Kairat
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Club Brugge vs Barcelona
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Sturm Graz vs Nottingham Forest
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Utrecht vs Porto
Logo Utrecht - UTR Utrecht
-
Logo Porto - POR Porto
-
Midtjylland vs Celtic
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Stuttgart vs Feyenoord
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Real Betis vs Olympique Lyonnais
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Rangers vs Roma
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Aston Villa vs Maccabi Tel Aviv
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
PVF-CAND vs Thể Công - Viettel
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hải Phòng vs SHB Đà Nẵng
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Sông Lam Nghệ An vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-

Ban lãnh đạo Real Madrid nổi giận vụ Vinicius không xin lỗi HLV Alonso

Sự kiện: Real Madrid Vinicius Junior La liga 2025-26
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Ban lãnh đạo Real Madrid đang rất bực mình khi Vinicius dường như không muốn làm cho yên chuyện sau vụ vùng vằng vì bị thay ra ở trận thắng Barcelona.

  

Sự ngó lơ cố ý

Trong buổi tối ngày 29/10 (giờ Việt Nam), tiền đạo Vinicius đã ra thông cáo xin lỗi tới nhiều người ở CLB Real Madrid sau sự cố vùng vằng ở trận thắng Barcelona 2-1 trong khuôn khổ La Liga. Bị thay ra ở hiệp 2, Vinicius đã lời qua tiếng lại với ban huấn luyện trước khi bỏ vào đường hầm, nhưng sau đó quay lại khu vực kỹ thuật và dính vào màn ẩu đả với cầu thủ Barcelona sau khi trận đấu kết thúc.

Vinicius ra thông cáo xin lỗi đồng đội, fan và chủ tịch Real Madrid, nhưng không đả động gì đến ban huấn luyện

Vinicius ra thông cáo xin lỗi đồng đội, fan và chủ tịch Real Madrid, nhưng không đả động gì đến ban huấn luyện

Trước khi Vinicius ra thông cáo, các báo thân Madrid cho biết ban lãnh đạo Real Madrid sẽ để HLV Xabi Alonso tự quyết việc kỷ luật cầu thủ người Brazil, còn họ sẽ không yêu cầu có án phạt chính thức cho tiền đạo này. HLV Alonso cũng tỏ ra hòa nhã khi nói về Vinicius trong cuộc họp báo sau trận, với ý rằng chuyện này sẽ giải quyết trong nội bộ, và Vinicius được cho là đã ăn mừng bình thường trong phòng thay đồ.

Tuy nhiên khi thông cáo của Vinicius được công bố, ngôi sao 25 tuổi này gửi lời xin lỗi tới các đồng đội, các fan và ban lãnh đạo đội bóng, tuyệt nhiên không nhắc gì đến HLV Xabi Alonso hay bất cứ thành viên ban huấn luyện nào. Và theo nhà báo thân Real Madrid Mario Cortegana, hành động này là cố ý từ phía Vinicius.

Không muốn yên chuyện

Theo Cortegana, Vinicius cảm thấy bực vì không được Alonso đoái hoài về mặt cảm xúc, và tiền đạo này nghĩ những ngày qua mình đã được đội bóng thể hiện sự ưu ái và ủng hộ trong lúc anh không có tâm trạng tốt. Nhưng Vinicius đã nhầm, các lãnh đạo Real chỉ muốn cho qua chuyện mà không làm căng thẳng hơn, và giờ Vinicius chỉ càng khiến sự việc bị mổ xẻ thêm.

Alonso làm ngơ trước Vinicius và đang được kêu gọi đẩy Vinicius lên ghế dự bị

Alonso làm ngơ trước Vinicius và đang được kêu gọi đẩy Vinicius lên ghế dự bị

Đa số các thành viên ban giám đốc ủng hộ Alonso trong việc này. Họ cho rằng đây không phải trận đầu tiên Vinicius bị thay ra khi tiền đạo này thường xuyên được Alonso cho ra nghỉ từ tầm phút 70 trở đi, tổng cộng 7 lần trong 13 trận. Vinicius đã không làm ầm ĩ những lần trước thì lần này cũng chẳng có cớ gì để gây chuyện, kể cả là một trận El Clasico.

Trong khoảng 1 năm nay, việc Vinicius lấy Saudi Arabia ra để gây áp lực đòi tăng lương đã khiến nhiều quan chức Real Madrid “nóng mặt” và kêu gọi chủ tịch Florentino Perez cứng rắn hơn. Mùa này Real đã gần như đình chỉ mọi hoạt động thương thảo hợp đồng với Vinicius, họ sẽ chờ đến hết mùa để đánh giá phong độ rồi mới nói chuyện tiếp.

Thứ Sáu này HLV Xabi Alonso sẽ có cuộc họp báo tiếp theo và chắc chắn chủ đề Vinicius sẽ được đặt ra để hỏi. Nhưng người ta sẽ chỉ biết rõ hơn về phản ứng của HLV này khi ông lựa chọn đội hình cho trận đấu sắp tới, trận gặp Valencia vào đêm thứ Bảy (3h, 2/11).

8

PSG - Bayern Munich 05.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

PSG
Bayern Munich
Gửi dự đoán
Trước 03:00 ngày 05/11
Thể lệ
Vinicius lên tiếng xin lỗi, nhưng không nhắc đến HLV Alonso
Vinicius lên tiếng xin lỗi, nhưng không nhắc đến HLV Alonso

Sau trận El Clásico căng thẳng, mối rạn nứt giữa HLV Xabi Alonso và Vinicius Jr đã thu hút sự chú ý lớn của truyền thông Tây Ban Nha. Tuy nhiên, cuộc...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-30/10/2025 09:10 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Real Madrid Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN