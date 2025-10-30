Ban lãnh đạo Real Madrid nổi giận vụ Vinicius không xin lỗi HLV Alonso

Sự ngó lơ cố ý

Trong buổi tối ngày 29/10 (giờ Việt Nam), tiền đạo Vinicius đã ra thông cáo xin lỗi tới nhiều người ở CLB Real Madrid sau sự cố vùng vằng ở trận thắng Barcelona 2-1 trong khuôn khổ La Liga. Bị thay ra ở hiệp 2, Vinicius đã lời qua tiếng lại với ban huấn luyện trước khi bỏ vào đường hầm, nhưng sau đó quay lại khu vực kỹ thuật và dính vào màn ẩu đả với cầu thủ Barcelona sau khi trận đấu kết thúc.

Vinicius ra thông cáo xin lỗi đồng đội, fan và chủ tịch Real Madrid, nhưng không đả động gì đến ban huấn luyện

Trước khi Vinicius ra thông cáo, các báo thân Madrid cho biết ban lãnh đạo Real Madrid sẽ để HLV Xabi Alonso tự quyết việc kỷ luật cầu thủ người Brazil, còn họ sẽ không yêu cầu có án phạt chính thức cho tiền đạo này. HLV Alonso cũng tỏ ra hòa nhã khi nói về Vinicius trong cuộc họp báo sau trận, với ý rằng chuyện này sẽ giải quyết trong nội bộ, và Vinicius được cho là đã ăn mừng bình thường trong phòng thay đồ.

Tuy nhiên khi thông cáo của Vinicius được công bố, ngôi sao 25 tuổi này gửi lời xin lỗi tới các đồng đội, các fan và ban lãnh đạo đội bóng, tuyệt nhiên không nhắc gì đến HLV Xabi Alonso hay bất cứ thành viên ban huấn luyện nào. Và theo nhà báo thân Real Madrid Mario Cortegana, hành động này là cố ý từ phía Vinicius.

Không muốn yên chuyện

Theo Cortegana, Vinicius cảm thấy bực vì không được Alonso đoái hoài về mặt cảm xúc, và tiền đạo này nghĩ những ngày qua mình đã được đội bóng thể hiện sự ưu ái và ủng hộ trong lúc anh không có tâm trạng tốt. Nhưng Vinicius đã nhầm, các lãnh đạo Real chỉ muốn cho qua chuyện mà không làm căng thẳng hơn, và giờ Vinicius chỉ càng khiến sự việc bị mổ xẻ thêm.

Alonso làm ngơ trước Vinicius và đang được kêu gọi đẩy Vinicius lên ghế dự bị

Đa số các thành viên ban giám đốc ủng hộ Alonso trong việc này. Họ cho rằng đây không phải trận đầu tiên Vinicius bị thay ra khi tiền đạo này thường xuyên được Alonso cho ra nghỉ từ tầm phút 70 trở đi, tổng cộng 7 lần trong 13 trận. Vinicius đã không làm ầm ĩ những lần trước thì lần này cũng chẳng có cớ gì để gây chuyện, kể cả là một trận El Clasico.

Trong khoảng 1 năm nay, việc Vinicius lấy Saudi Arabia ra để gây áp lực đòi tăng lương đã khiến nhiều quan chức Real Madrid “nóng mặt” và kêu gọi chủ tịch Florentino Perez cứng rắn hơn. Mùa này Real đã gần như đình chỉ mọi hoạt động thương thảo hợp đồng với Vinicius, họ sẽ chờ đến hết mùa để đánh giá phong độ rồi mới nói chuyện tiếp.

Thứ Sáu này HLV Xabi Alonso sẽ có cuộc họp báo tiếp theo và chắc chắn chủ đề Vinicius sẽ được đặt ra để hỏi. Nhưng người ta sẽ chỉ biết rõ hơn về phản ứng của HLV này khi ông lựa chọn đội hình cho trận đấu sắp tới, trận gặp Valencia vào đêm thứ Bảy (3h, 2/11).