Họp báo U22 Việt Nam đấu U22 Malaysia: Thầy Kim khen Đình Bắc, muốn vào chung kết
U22 Việt Nam đã chơi trận đấu cuối vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33 với U22 Malaysia. Sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik có những chia sẻ đáng chú ý trong buổi họp báo.
Trả lời truyền thông, HLV Kim Sang Sik đã tiết lộ bí quyết giúp U22 Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục ở trận đấu được xem như "chung kết" bảng B: "Chúng tôi đã phân tích rất kỹ đối thông qua các cuộc họp cùng cầu thủ và ban huấn luyện, từ đó có sự chuẩn bị tốt trong tập luyện lẫn chiến thuật".
"Tôi rất vui vì hôm nay U22 Việt Nam giành chiến thắng để tiến vào bán kết với tư cách đội nhất bảng. Kết quả này có được nhờ Đình Bắc và tất cả các cầu thủ đã thi đấu hết mình trên sân cỏ. Và kết quả ngày hôm nay cũng có được nhờ các cổ động viên VN tới sân cổ vũ nhiệt tình cho chúng tôi".
"Đối thủ ở bán kết của U22 Việt Nam đã được định sẵn là U22 Philippines, và chúng tôi sẽ cần phải phân tích đội bóng này để chuẩn bị kỹ càng cho trận đấu này. U22 Philippines được thi đấu trước nên họ có thời gian hồi phục nhiều hơn. Tôi sẽ tập trung để giúp các cầu thủ của chúng tôi hồi phục tốt nhất".
:Chúng tôi mong muốn vào chung kết để có thể quay trở lại SVĐ Rajamangala, nơi mà đội tuyển quốc gia Việt Nam từng giành chức vô địch ASEAN Cup hồi đầu năm".
Cũng trong buổi họp báo, HLV Kim Sang Sik gửi lời chúc mừng tới đội tuyển nữ Việt Nam. Thầy trò HLV Mai Đức Chung đánh bại ĐT Myanmar 2-0 để vào bán kết với ngôi đầu bảng.
"Xin chúc mừng đội tuyển nữ đã giành chiến thắng. Chúng tôi từng cùng nhau tham dự lễ ra quân, bản thân tôi cũng gửi tin nhắn cổ vũ cho HLV trưởng Mai Đức Chung. Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng để bảo vệ niềm tự tôn và danh dự của đội tuyển Việt Nam. Tôi cũng mong đội tuyển nữ thi đấu hết mình để 2 đội cùng tiến vào chung kết".
Trả lời truyền thông sau khi U22 Malaysia thua U22 Việt Nam 0-2, HLV trưởng Nafuzi Zain không giấu được sự thất vọng. Ông cũng bày tỏ hy vọng đội bóng có thể ghi danh vào bán kết với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất:
HLV Nafuzi Zain của U22 Malaysia
"Nếu Myanmar và Philippines hòa ở trận đấu ngày mai, hoặc ghi số lượng bàn thắng ít hơn, chúng tôi sẽ đi tiếp. Hy vọng may mắn sẽ đến với U22 Malaysia".
Đánh giá về U22 Việt Nam và U22 Indonesia - đội có thể chiếm suất vào bán kết của U22 Malaysia, nhà cầm quân này cho hay: "Cả 2 đội đều rất mạnh và sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng".
Bên cạnh đó, HLV Nafuzi Zain cũng chỉ ra những khó khăn của U22 Malaysia ở SEA Games này, đồng thời gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ: "U22 Malaysia tham dự SEA Games mà thiếu vắng 2 cầu thủ chủ chốt, chưa kể một số cầu thủ không được C chủ quản cho phép hội quân sớm.
Dù sao đi nữa, thất bại hôm nay không ngăn cản nỗ lực của các cầu thủ. Tôi tự hào với họ. Tôi xin lỗi các cổ động viên Malaysia vì không thể giành kết quả như ý. Tôi nghĩ toàn đội đã làm hết mình. Chúng tôi thi đấu không tốt ở hiệp đầu, nhưng hy vọng sẽ có vé vào bán kết".
U22 Việt Nam xuất sắc đánh bại U22 Malaysia 2-0, qua đó ghi danh bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33 với tư cách đội đầu bảng B. Những người ghi bàn cho đội bóng áo đỏ là Hiểu Minh (phút 11) và Minh Phúc (22).
Huấn luyện viên Kim Sang Sik kể từ khi thay ông Troussier dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U22/U23 Việt Nam đã cho thấy sự mát tay. Ông giúp đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch ASEAN Cup 2024. Sau đó ông giúp U23 Việt Nam giành chức vô địch U23 Đông Nam Á. Đó là những danh hiệu đã giúp bóng đá Việt Nam thắp lên hy vọng lớn sau chuỗi thời gian ảm đạm kể từ khi chia tay ông Park Hang Seo.
U22 Việt Nam đứng trước nguy cơ chạm trán đối thủ cực mạnh tại bán kết SEA Games 2025 nếu chỉ đi tiếp với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.
