Họp báo U22 Việt Nam đấu U22 Malaysia: Thầy Kim khen Đình Bắc, muốn vào chung kết

HLV U22 Malaysia khen U22 Việt Nam, chờ đợi may mắn để lấy vé bán kết

Trả lời truyền thông sau khi U22 Malaysia thua U22 Việt Nam 0-2, HLV trưởng Nafuzi Zain không giấu được sự thất vọng. Ông cũng bày tỏ hy vọng đội bóng có thể ghi danh vào bán kết với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất:

HLV Nafuzi Zain của U22 Malaysia

"Nếu Myanmar và Philippines hòa ở trận đấu ngày mai, hoặc ghi số lượng bàn thắng ít hơn, chúng tôi sẽ đi tiếp. Hy vọng may mắn sẽ đến với U22 Malaysia".

Đánh giá về U22 Việt Nam và U22 Indonesia - đội có thể chiếm suất vào bán kết của U22 Malaysia, nhà cầm quân này cho hay: "Cả 2 đội đều rất mạnh và sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng".

Bên cạnh đó, HLV Nafuzi Zain cũng chỉ ra những khó khăn của U22 Malaysia ở SEA Games này, đồng thời gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ: "U22 Malaysia tham dự SEA Games mà thiếu vắng 2 cầu thủ chủ chốt, chưa kể một số cầu thủ không được C chủ quản cho phép hội quân sớm.

Dù sao đi nữa, thất bại hôm nay không ngăn cản nỗ lực của các cầu thủ. Tôi tự hào với họ. Tôi xin lỗi các cổ động viên Malaysia vì không thể giành kết quả như ý. Tôi nghĩ toàn đội đã làm hết mình. Chúng tôi thi đấu không tốt ở hiệp đầu, nhưng hy vọng sẽ có vé vào bán kết".