Quốc Khánh 02/09/2025

Đội tuyển nữ Thái Lan sa thải HLV Nhật Bản sau 2 thất bại trước Việt Nam

Sự kiện: Bóng đá Thái Lan

TPO - Không lâu sau khi trở về từ chiến dịch vô địch Đông Nam Á với vị trí thứ 4, thua tới 3 trong tổng số 5 trận đã đấu, HLV Futoshi Ikeda đã nhận án "trảm" từ LĐBĐ Thái Lan. Quyết định chia tay nhà cầm quân này vừa được đưa ra vào chiều 22/8.

HLV Ikeda gây thất vọng ở giải vô địch nữ Đông Nam Á vừa qua

HLV Ikeda gây thất vọng ở giải vô địch nữ Đông Nam Á vừa qua

Theo truyền thông Thái Lan, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã thông báo loại Futoshi Ikeda khỏi ban luyện viên đội tuyển nữ. FAT đã chấm được phương án thay thế là Nuengruethai Sathongvian. Bà sẽ trở lại dẫn dắt đội tuyển nữ để chuẩn bị cho SEA Games 2025 vào cuối năm.

LĐBĐ Thái Lan chia tay HLV Ikeda cũng là kết cục khó tránh khỏi vì ông đang để lại nhiều thất vọng. Tại vòng loại châu Á 2026, Thái Lan đã thua ngay trên sân nhà trước Ấn Độ, qua đó không thể lọt vào VCK Asian Cup 2026 và cũng sớm tan mộng World Cup nữ 2027. Đây là cột mốc tệ nhất của bóng đá nữ Thái Lan trong gần 3 thập kỷ qua vì từ 1999 họ mới không thể tham dự một VCK Asian Cup.

Đội tuyển nữ Thái Lan sa thải HLV Nhật Bản sau 2 thất bại trước Việt Nam - 2

Đến giải vô địch nữ Đông Nam Á 2025, Thái Lan cũng đánh mất vị thế. Họ thua cả 3 trận cuối giải trước Việt Nam, Myanmar và Việt Nam. Cả 3 trận, Thái Lan đều thua với thế trận bị áp đảo. Đây là giải nữ Đông Nam Á tệ nhất của tuyển nữ Thái Lan trong 10 năm qua.

Hàng loạt cột mốc đáng quên đã khiến HLV Ikeda đánh đổi bằng chiếc ghế của mình. Ông là một trong những HLV dẫn dắt đội nữ nổi tiếng nhất châu Á. Năm 2017, ông giúp các học trò vô địch giải U20 châu Á. Năm 2018 ông từng giúp U20 nữ Nhật Bản đăng quang World Cup tại Pháp.

Futoshi Ikeda sau đó được bổ nhiệm dẫn dắt ĐTQG, đưa đội vào bán kết World Cup 2023. Tại Thế vận hội Paris 2024, Futoshi Ikeda cũng gây ấn tượng khi giúp Nhật Bản tiến tới bán kết trước khi dừng bước bằng trận thua Mỹ. Tuy nhiên, danh tiếng của ông đã tổn hại phần nào sau thất bại ở Thái Lan.

HLV Mai Đức Chung tự hào khi ĐT nữ Việt Nam hạ Thái Lan 2 lần trong 1 tuần
HLV Mai Đức Chung tự hào khi ĐT nữ Việt Nam hạ Thái Lan 2 lần trong 1 tuần

Thầy trò HLV Mai Đức Chung khép lại hành trình ở giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á (ASEAN Cup 2025) bằng chiến thắng ấn tượng 3-1 trước Thái Lan, qua...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đặng Lai ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-23/08/2025 07:17 AM (GMT+7)
