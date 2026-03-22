Video bóng đá Austin - Los Angeles FC: Son Heung Min suýt trừng phạt sai lầm (MLS)

Với 4 trận toàn thắng từ đầu mùa, Los Angeles FC (LAFC) tràn đầy hưng phấn hành quân tới sân Austin FC. Trong hiệp đấu đầu tiên, Son Heung Min và đồng đội hoàn toàn lấn lướt, tạo ra vô số cơ hội ăn bàn mười mươi.

LAFC chưa thể tìm bàn thắng trong hiệp 1

Đáng chú ý nhất là tinh huống ở phút 24, thời điểm hậu vệ đội chủ nhà chuyền bóng tới chân Son Heung Min ngay vòng cấm địa. Rất may, siêu sao người Hàn Quốc không thể tận dụng cơ hội.

Bước sang hiệp 2, sức ép mà LAFC tạo nên trước khung thành Austin càng lúc càng lớn. Dù vậy trong ngày hàng thủ đội chủ nhà hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ "bắt chết" Son Heung Min, bàn thắng là điều quá xa xỉ với đoàn quân do HLV Marc Dos Santos dẫn dắt.

Hoà 0-0 chung cuộc, LAFC vẫn duy trì thành tích bất bại ở bảng xếp hạng khu vực miền Tây MLS (4 thắng, 1 hòa).

Đội hình xuất phát:

Austin: Stuver, Gallagher, Svatok, Hines-Ike, Bell, Torres, Dubersarsky, Sanchez, Rosales, Ramirez, Uzuni

LAFC: Lloris, Palencia, Porteous, Nkosi Tafari, Segura, Choiniere, Tillman, Delgado, Martinez, Son Heung-Min, Bouanga