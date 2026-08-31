Arsenal mơ bảo vệ ngôi vương Ngoại hạng Anh: Hành trình không dành cho kẻ mộng mơ

Nỗi ám ảnh bảo vệ ngôi vương

Các CĐV Arsenal có tin mọi chuyện sẽ dễ dàng khi những đối thủ cạnh tranh đang vật lộn thích nghi với các tân HLV trưởng?

Một khi chiếc phù hiệu vàng dành cho nhà vô địch xuất hiện trên tay áo, mọi thứ sẽ hoàn toàn thay đổi. Mọi đội bóng đều muốn quật ngã Arsenal, và "Pháo thủ" sẽ sớm nhận ra điều đó. Danny Simpson, cựu hậu vệ từng đăng quang cùng Leicester City năm 2016, chia sẻ với ESPN: "Chúng tôi từng thua ngay trận mở màn trước Hull City ở mùa giải sau khi vô địch. Đó là một cảm giác rất lạ vì chúng tôi đã quên mất vị đắng của thất bại, để rồi sau đó không bao giờ phục hồi lại được.

Leicester gặp khó ngay sau mùa giải lên ngôi ở Ngoại hạng Anh

Thời còn ở MU, HLV Alex Ferguson luôn cảnh báo rằng mùa giải thứ 2 bao giờ cũng khốc liệt nhất. Ngài ấy đã đúng".

Arsenal từng 14 lần bước lên đỉnh cao của bóng đá Anh, chỉ xếp sau Liverpool và MU (20 lần). Nhưng kể từ mùa giải 1934/35 đến nay, họ chưa từng bảo vệ thành công chiếc cúp vô địch. Trước chiếc cúp bạc mùa trước, Pháo thủ đã đăng quang 9 lần tính từ năm 1935 và luôn thất bại trong việc giữ ngai vàng. Ngay cả tập thể "bất bại" huyền thoại của Arsene Wenger mùa 2003/04 cũng không thể bảo vệ thành công chức vô địch ở mùa giải kế tiếp.

Bảo vệ ngôi vương đồng nghĩa với việc phá vỡ cái dớp lịch sử, nhưng HLV Mikel Arteta đã sớm đưa ra lời thách thức tới các học trò:

"Chúng tôi muốn hướng tới đỉnh cao một lần nữa. Khao khát đó đến từ việc tôi muốn sống lại khoảnh khắc ấy, thậm chí là những khoảnh khắc vĩ đại hơn. Chúng tôi hiểu rõ thách thức này cực kỳ gian khó khi câu lạc bộ chưa từng làm được điều đó trong quá lịch sử. Thách thức này đòi hỏi sự phi thường, và chúng tôi đã sẵn sàng. Nếu giữ vững được tiêu chuẩn này, tôi tin Arsenal sẽ cực kỳ đáng sợ".

Arsenal có lợi thế của riêng mình

Màn đè bẹp tân binh Coventry City 3-0 trong trận ra quân Ngoại hạng Anh là lời khẳng định đanh thép của thầy trò Arteta. Trong khi đó, các đối thủ cạnh tranh lại thể hiện bộ mặt thiếu thuyết phục, ngoại trừ Man City hiện có 2 chiến thắng liên tiếp. Điều đó cho thấy "Pháo thủ" vẫn là cái tên vượt trội so với phần còn lại.

Liverpool bị Newcastle cầm hòa, MU và Tottenham lần lượt ngã ngựa thảm hại trước Hull và Brentford, Chelsea thắng khó nhọc Fulham. Rõ ràng khó lòng trông mong các đối thủ này cạnh tranh sòng phẳng với Arsenal.

Tuy nhiên, kể từ khi Ngoại hạng Anh ra đời vào mùa 1992/93, chỉ có Sir Alex Ferguson, Jose Mourinho và Pep Guardiola là từng đưa đội bóng của mình bảo vệ thành công chức vô địch. Xa hơn nữa, tính từ năm 1960, cũng chỉ có thêm Liverpool làm được điều này. Vậy sao việc bảo vệ ngôi vương của một nhà vô địch lại khó khăn đến thế?

Wes Brown, người từng 5 lần đăng quang cùng MU phân tích: "Trở lại với vị thế nhà vô địch rõ ràng khó khăn hơn nhiều. Các đối thủ luôn khao khát đánh bại đội bóng mạnh nhất giải đấu, nhưng vấn đề cốt lõi còn nằm ở tâm lý của chính các cầu thủ. Bạn phải luôn ghi nhớ điều gì đã đưa mình lên đỉnh cao. Đó là sự quyết tâm, khao khát chạy nhiều hơn đối thủ, nhất là khi bạn bắt đầu có tâm lý chủ quan. Chính vì vậy, trận thua có thể đến bất cứ lúc nào.

Đó là lúc bản lĩnh của HLV lên tiếng. Sir Alex không bao giờ cho phép chúng tôi ngủ quên trên chiến thắng. Tôi nghĩ Arsenal có lợi thế ở khoản này vì Arteta là người tự tay xây dựng tập thể này".

Khi Sir Alex chấm dứt cơn cơn khát danh hiệu kéo dài 26 năm của MU vào năm 1993, ông tin rằng sự tự mãn là mối đe dọa lớn nhất. Trong buổi tập đầu tiên của mùa giải mới, Sir Alex tuyên bố trước toàn đội: "Tôi đã viết tên 3 cầu thủ vào một phong bì. Đó là 3 người sẽ làm chúng ta thất vọng ở mùa giải tới". Sau này Sir Alex thừa nhận chẳng có cái tên hay chiếc phong bì nào cả, ông chỉ muốn kích hoạt sự tự tôn để không ai biến mình thành kẻ bị chỉ điểm vào cuối mùa.

Sir Alex từng chia sẻ thật lòng: "Đó là lời thách thức. Bởi học cách ứng xử với thành công chưa bao giờ là điều dễ dàng".

Arteta có lẽ quá quen thuộc với câu chuyện đó. Chiến lược gia người Tây Ban Nha nổi tiếng với những chiêu trò tâm lý độc lạ, như việc nuôi chú chó tên "Win" ở sân tập để các cầu thủ nhắc đến chiến thắng mỗi ngày. Nhưng áp lực bảo vệ ngôi vương lần này đè nặng lên vai ông không kém gì các học trò.

Arteta ắt hẳn muốn được sánh vai với những HLV xuất chúng nhất

Ferguson, Mourinho và Guardiola là 3 HLV vĩ đại nhất lịch sử Ngoại hạng Anh, và Arteta phải vươn tới cấp độ đó. Arsene Wenger giành 3 chức vô địch nhưng đều thất bại trong việc bảo vệ ngai vàng ở mùa kế tiếp. Carlo Ancelotti (Chelsea) hay Jurgen Klopp (Liverpool) cũng không thể giúp đội bóng của mình xưng vương 2 mùa liên tiếp.

Steve Nicol, cựu danh thủ từng 4 lần vô địch cùng Liverpool, nhận định: "Khi bạn trở lại sau chức vô địch, bạn thường nghĩ mọi thứ vẫn sẽ như cũ, nhưng thực tế không phải vậy. Sẽ có chấn thương, có những trụ cột sa sút, hoặc các tân binh không thể hòa nhập. Dẫu vậy, Arsenal hiện tại vẫn là đội bóng mạnh nhất với lực lượng vượt trội. Mùa này họ tiếp tục nâng cấp đội hình với bản hợp đồng chất lượng Bruno Guimaraes".

Trước trận ra quân bảo vệ ngôi vương gặp Coventry City tại Emirates, Arsenal rõ ràng là ứng viên số một. Sự ổn định dưới thời Arteta, người sẽ kỷ niệm 7 năm dẫn dắt Pháo thủ vào tháng 12 tới, rõ ràng là lợi thế tuyệt đối so với các đối thủ. Trong nhóm "Big 6", HLV có thâm niên thứ hai hiện tại chỉ là Michael Carrick, người mới tiếp quản MU từ tháng 1.

Đó là điểm tựa lớn của Arsenal. Trong khi các đối thủ phải đập đi xây lại với các chiến lược gia mới như Xabi Alonso (Chelsea), Andoni Iraola (Liverpool), Enzo Maresca (City) hay Roberto De Zerbi (Tottenham), thì tại Emirates, mọi thứ vẫn vận hành trơn tru theo đúng quỹ đạo.

Aston Villa của Unai Emery có lẽ là đội bóng hiếm hoi có sự ổn định về vị trí HLV. Thế nhưng họ vừa trải qua mùa hè biến động khi chia tay hàng loạt trụ cột như Morgan Rogers, Youri Tielemans, Lucas Digne hay Ezri Konsa. Trận thua thảm 0-4 trước Brighton ở vòng mở màn đã phơi bày sự khủng hoảng của nhà vô địch Europa League.

Chống lại lịch sử

Bối cảnh hiện tại đã rất khác so với lần gần nhất Arsenal bước vào mùa giải với vị thế nhà vô địch năm 2004. Khi đó, sự xuất hiện của Jose Mourinho cùng dòng tiền khổng lồ từ Roman Abramovich đã biến Chelsea thành thế lực mới với 2 chức vô địch liên tiếp (2004/05, 2005/06), đẩy Arsenal vào cơn khủng hoảng kéo dài 22 năm. Còn hiện tại, không có đối thủ nào mang tính đe dọa khủng khiếp như Chelsea năm xưa.

Những thay đổi trong luật bóng đá về việc phạt hành vi câu giờ hay tranh chấp trong vòng cấm có thể khiến Arteta phải điều chỉnh nhẹ về thuật tác chiến, nhưng điều đó chưa đủ để cản bước "Pháo thủ".

Sự tự mãn là thứ duy nhất có thể quật ngã Arsenal. Tất nhiên Arteta sẽ không lơ là, nhưng họ phải luôn sự cẩn trọng ngay từ trên sân tập.

Yếu tố đà tâm lý cũng đóng vai trò quyết định. Một khi cảm giác chiến thắng mất đi, mọi thứ sẽ sụp đổ rất nhanh. Arsenal có đủ chiều sâu lực lượng với những bản hợp đồng mới như Guimaraes hay Konsa, lại quen với việc đá cúp châu Âu nên họ có lẽ sẽ không đi vào vết xe đổ của Leicester. Dù vậy, thách thức vẫn là cực kỳ lớn.

Chờ đợi bản lĩnh của Arsenal

Lịch sử đang chống lại Arteta và Arsenal. Nhưng họ từng phá dớp để xưng vương mùa trước, và việc bảo vệ ngai vàng có lẽ chỉ là một cột mốc khác đang chờ thầy trò Arteta chinh phục. Bài kiểm tra đầu tiên đã xong, nhưng hãy nhớ rằng Liverpool mùa trước từng thắng liền 6 trận mở màn để rồi kết thúc ở vị trí thứ 5, kém Arsenal tới 25 điểm. Hành trình chông gai vẫn còn ở phía trước.

Rất nhiều HLV và đội bóng vĩ đại đã thất bại trong mục tiêu bảo vệ ngôi vương Ngoại hạng Anh. Thách thức dành cho Arteta cùng các học trò mùa này là chứng minh họ thực sự đủ đẳng cấp để đứng vào hàng ngũ của những huyền thoại.