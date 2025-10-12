Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Video bóng đá Tây Ban Nha - Georgia: Không Yamal không vấn đề (Vòng loại World Cup)

Sự kiện: World Cup 2026 Đội tuyển Tây Ban Nha Lamine Yamal
(Bảng E vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu) Tây Ban Nha tiếp tục phong độ ấn tượng khi đánh bại Georgia trên sân nhà.

Video bóng đá Tây Ban Nha - Georgia: Không Yamal không vấn đề (Vòng loại World Cup) - 1

HLV Luis De La Fuente tiếp tục khiến Barcelona và người hâm mộ đội bóng xứ Catalunya lo lắng khi tung Pedri đá chính, nhưng lựa chọn này sớm mang lại hiệu quả. Tiền vệ trẻ 22 tuổi thực hiện đường chuyền điệu nghệ cho trung vệ Le Normand (Atletico Madrid), người sau đó căng ngang để Pino dứt điểm mở tỷ số.

Tây Ban Nha duy trì mạch toàn thắng ở vòng loại World Cup 2026

Ngay sau bàn thắng, Tây Ban Nha có cơ hội nhân đôi cách biệt khi Ferran Torres bị thủ môn Mamardashvili phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, chính Torres lại không thể thắng được thủ thành thuộc biên chế Liverpool trên chấm phạt đền.

Sang hiệp hai, Tây Ban Nha tiếp tục tạo ra hàng loạt cơ hội. Phút 53, cú cứa lòng của Porro đưa bóng dội cột dọc, trước khi Oyarzabal cũng sút trúng khung gỗ chỉ ít phút sau đó. Nhưng đến phút 62, cầu thủ của Real Sociedad đã không bỏ lỡ lần này. Từ quả đá phạt, Oyarzabal tung cú sút uy lực sát mép vùng cấm, đánh bại hoàn toàn thủ môn Mamardashvili để ấn định chiến thắng cho Tây Ban Nha.

Ferran Torres cố gắng lập công ở những phút cuối nhưng lại thêm một lần bị thủ môn Mamardashvili từ chối.

Dù Tây Ban Nha không thể hiện sự áp đảo như thường thấy trước Georgia, đặc biệt trong bối cảnh thiếu vắng Lamine Yamal và Nico Williams, nhưng đây vẫn là màn trình diễn chắc chắn của “Bò tót”. Với 3 trận toàn thắng, Tây Ban Nha đang tiến vững chắc trên hành trình giành vé tới World Cup 2026.

Tỷ số chung cuộc: Tây Ban Nha 2-0 Georgia (Hiệp 1: 1-0)

Tây Ban Nha: Pino (24', Le Normand), Oyarzabal (64')

Tây Ban Nha: Simon; Porro, Le Normand, Cubarsi, Cucurella; Zubimendi, Pedri, Merino; Pino, Oyarzabal, Torres

Georgia: Mamardashvili; Kakabadze, Kashia, Goglichidze, Dvali, Gocholeishvili; Kochorashvili, Mekvabishvili, Kiteishvili, Mikautadze; Kvaratskhelia

Theo Sỹ Ánh

12/10/2025 03:54 AM (GMT+7)
