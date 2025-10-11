Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Video bóng đá Bỉ - Bắc Macedonia: De Bruyne và dàn sao nhận đòn đau (Vòng loại World Cup)

Sự kiện: World Cup 2026 Đội tuyển Bỉ Kevin De Bruyne
(Bảng J vòng loại World Cup khu vực châu Âu) ĐT Bắc Macedonia đã thi đấu đầy quả cảm trước dàn sao tấn công đẳng cấp của ĐT Bỉ.

   

Đang xếp hạng 8 FIFA, vì vậy ĐT Bỉ được đánh giá "trên cơ" khi tiếp đón đối thủ kém họ tới 55 bậc là Bắc Macedonia. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đoàn quân do HLV Rudi Garcia dẫn dắt dồn ép đối thủ nghẹt thở, tạo ra vô số cơ hội ăn bàn mười mươi.

De Bruyne và đồng đội gây thất vọng

De Bruyne và đồng đội gây thất vọng

Chỉ tiếc rằng, dàn sao tấn công như De Bruyne, Doku, Trossard lại tỏ ra quá vô duyên trước khung thành đội khách. Theo thống kê, ĐT Bỉ kiểm soát bóng 79%, thực hiện 25 cú dứt điểm và chỉ có 5 lần trúng đích cả trận (Bắc Macedonia có 3 cú dứt điểm, 0 lần nào trúng đích). 

Bước sang hiệp 2, HLV Rudi Garcia thực hiện hàng loạt sự thay đổi về nhân sự, chiến thuật nhưng những pha tấn công của ĐT Bỉ vẫn như "húc đầu vào đá".

Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Hiện tại, ĐT Bỉ xếp nhì bảng J vòng loại World Cup khu vực châu Âu (11 điểm/5 trận), kém Bắc Macedonia 1 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận.

(Giao hữu) Brazil có ngày thi đấu thăng hoa để khuất phục chủ nhà Hàn Quốc với 5 bàn không gỡ.

Theo Đỗ Anh - Tân Thành

Nguồn: [Link nguồn]

11/10/2025 03:22 AM (GMT+7)
