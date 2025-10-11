Video bóng đá Đức - Luxembourg: Sụp đổ sau thẻ đỏ, 4 bàn định đoạt (Vòng loại World Cup)

Ngay phút thứ 4, ĐT Đức đã có cơ hội ăn mừng khi Gnabry đưa bóng vào lưới ĐT Luxembourg. Dù vậy, trọng tài không công nhận bàn thắng vì lỗi để bóng chạm tay. Sự tiếc nuối của đội chủ nhà chỉ kéo dài tới phút thứ 12, thời điểm David Raum sút phạt đẹp mắt mở tỷ số.

ĐT Đức thắng dễ

Trong lúc chưa thể tìm ra cách gỡ hòa, Luxembourg còn rơi vào thế khó khi Dirk Carlson nhận thẻ đỏ ở phút 20. Để rồi, 10 cầu thủ đội khách bất lực trước sức mạnh vượt trội của "Những cỗ xe tăng". Phút 21, Kimmich dễ dàng lập công trên chấm phạt đền nhân đôi cách biệt.

Bước sang hiệp 2, ĐT Đức thi đấu thong dong nhưng vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận. Phút 48, Gnabry chính thức được ăn mừng bàn thắng của riêng mình. 2 phút sau, Kimmich hoàn tất ngày thi đấu như mơ với bàn thắng thứ 2, ấn định tỷ số 4-0 chung cuộc.

Với chiến thắng này, ĐT Đức dẫn đầu bảng A vòng loại World Cup khu vực châu Âu, có cùng 6 điểm/3 trận như Bắc Ireland và Slovakia nhưng hơn hiệu số.