Video bóng đá Pháp - Azerbaijan: Mbappe tỏa sáng, chiến quả ấn tượng (Vòng loại World Cup)

Tại bảng D vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, ĐT Pháp đang muốn tiến nhanh đến tấm vé thẳng. Vì vậy, dù được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Azerbaijan, HLV Deschamps vẫn sử dụng đội hình tối ưu, trong đó bộ ba Mbappe - Olise - Ekitike đá chính.

Mbappe tỏa sáng, giúp tuyển Pháp giành chiến thắng

Hiệp 1 chứng kiến khó khăn ngoài dự liệu với ĐT Pháp. Hàng thủ Azerbaijan chơi tập trung và đã hóa giải hàng loạt cơ hội của đội chủ nhà. Nhưng đúng vào phút 45+2, siêu sao Mbappe tỏa sáng với bàn thắng mở tỷ số sau đường kiến tạo của Ekitike.

Trong hiệp 2, Mbappe tiếp tục là hạt nhân trong các pha tấn công của tuyển Pháp. Phút 69, siêu sao thuộc biên chế CLB Real Madrid thực hiện đường kiến tạo cho Rabiot nhân đôi cách biệt. Cuối trận, Thauvin ấn định chiến thắng cho "Gà trống Gaulois".

Với 3 trận toàn thắng, Pháp đang dẫn đầu bảng D, hơn đội xếp thứ hai là Ukraine tới 5 điểm.

Tỷ số chung cuộc: Pháp 3-0 Azerbaijan (H1: 1-0)

Ghi bàn

Pháp: Mbappe 45+2' (Ekitike), Rabiot 69' (Mbappe), Thauvin 84' (Hernandez)

Đội hình thi đấu

Pháp: Maignan, Gusto, Saliba, Upamecano, Hernandez, Thuram, Rabiot, Coman, Olise, Ekitike, Mbappe

Azerbaijan: Mahammadaliyev, Aliyev, Badalov, Mustafazada, Krivotsyuk, Bayramov, Cafarquliyev, Khaybulaev, Mahmudov, Ahmadzada, Emreli