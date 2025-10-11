Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Argentina vs Venezuela
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Logo Venezuela - VEN Venezuela
-
Mỹ vs Ecuador
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
UAE vs Oman
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Oman - OMA Oman
-
Iraq vs Indonesia
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Puerto Rico vs Argentina
Logo Puerto Rico - PUR Puerto Rico
-
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Nhật Bản vs Brazil
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Hàn Quốc vs Paraguay
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Na Uy vs New Zealand
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Nga vs Bolivia
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Qatar vs UAE
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Saudi Arabia vs Iraq
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Mỹ vs Australia
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Mexico vs Ecuador
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-

Video bóng đá Pháp - Azerbaijan: Mbappe tỏa sáng, chiến quả ấn tượng (Vòng loại World Cup)

Sự kiện: Đội tuyển Pháp

ĐT Pháp được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Azerbaijan. Thế nhưng, tại một trận đấu có ý nghĩa quan trọng như vòng loại World Cup 2026, "Gà trống Gaulois" không thể xem thường đối thủ.

   

Tại bảng D vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, ĐT Pháp đang muốn tiến nhanh đến tấm vé thẳng. Vì vậy, dù được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Azerbaijan, HLV Deschamps vẫn sử dụng đội hình tối ưu, trong đó bộ ba Mbappe - Olise - Ekitike đá chính.

Mbappe tỏa sáng, giúp tuyển Pháp giành chiến thắng

Mbappe tỏa sáng, giúp tuyển Pháp giành chiến thắng

Hiệp 1 chứng kiến khó khăn ngoài dự liệu với ĐT Pháp. Hàng thủ Azerbaijan chơi tập trung và đã hóa giải hàng loạt cơ hội của đội chủ nhà. Nhưng đúng vào phút 45+2, siêu sao Mbappe tỏa sáng với bàn thắng mở tỷ số sau đường kiến tạo của Ekitike.

Trong hiệp 2, Mbappe tiếp tục là hạt nhân trong các pha tấn công của tuyển Pháp. Phút 69, siêu sao thuộc biên chế CLB Real Madrid thực hiện đường kiến tạo cho Rabiot nhân đôi cách biệt. Cuối trận, Thauvin ấn định chiến thắng cho "Gà trống Gaulois".

Với 3 trận toàn thắng, Pháp đang dẫn đầu bảng D, hơn đội xếp thứ hai là Ukraine tới 5 điểm.

Tỷ số chung cuộc: Pháp 3-0 Azerbaijan (H1: 1-0)

Ghi bàn

Pháp: Mbappe 45+2' (Ekitike), Rabiot 69' (Mbappe), Thauvin 84' (Hernandez)

Đội hình thi đấu

Pháp: Maignan, Gusto, Saliba, Upamecano, Hernandez, Thuram, Rabiot, Coman, Olise, Ekitike, Mbappe

Azerbaijan: Mahammadaliyev, Aliyev, Badalov, Mustafazada, Krivotsyuk, Bayramov, Cafarquliyev, Khaybulaev, Mahmudov, Ahmadzada, Emreli

8

Liverpool - Man U 19.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Liverpool
Man U
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 19/10
Thể lệ
Video bóng đá ĐT Anh - Xứ Wales: Ác mộng 3 bàn thua trong 20 phút
Video bóng đá ĐT Anh - Xứ Wales: Ác mộng 3 bàn thua trong 20 phút

(Giao hữu) Trên "thánh địa" Wembley, thầy trò HLV Thomas Tuchel đã khiến ĐT Xứ Wales trải qua 20 phút đầu ác mộng.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hạ My ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/10/2025 03:35 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Đội tuyển Pháp Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN