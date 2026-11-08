Video bóng đá Sunderland - Chelsea: Cay đắng vì VAR (Ngoại hạng Anh)

Sunderland đã thua tới 5 trong 6 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, chỉ giành được 1 trận hòa. “Mèo đen” đang rất cần một chiến thắng trước khi các giải đấu tạm nghỉ nhường chỗ cho loạt trận quốc tế. Tuy nhiên, nhiệm vụ ấy không hề đơn giản khi đối thủ của họ là Chelsea, đội bóng đang có phong độ ấn tượng.

Sunderland (áo sọc trắng đỏ) và Chelsea thi đấu quyết tâm

Trái ngược với Sunderland, Chelsea đang cho thấy những tín hiệu khởi sắc rõ rệt. Đội bóng thành London có trọn một tuần nghỉ ngơi sau chiến thắng 2-0 trước Manchester United vào thứ Bảy tuần trước, qua đó có thêm thời gian chuẩn bị cho chuyến làm khách tới Stadium of Light.

Khó khăn chồng chất với Sunderland khi đội trưởng Xhaka chỉ chơi được 2 phút rồi sau đó phải rời sân vì chấn thương. Nhưng đó lại là lúc bản lĩnh của "Mèo đen" được thể hiện.

Phút 35, trọng tài cho Sunderland được hưởng penalty sau khi xác định Colwill của Chelsea phạm lỗi trong vòng cấm đội nhà. Trên chấm phạt đền, Enzo Le Fee dứt điểm hiểm hóc vào góc thấp bên trái, đánh bại thủ môn Mike Penders để đưa đội chủ nhà dẫn trước sau hiệp đầu tiên.

Trước đó, Chelsea suýt được hưởng penalty ở phút 25, nhưng trọng tài VAR đã can thiệp.

Còn cả hiệp 2 để Chelsea nỗ lực gỡ hòa. Tuy nhiên, không có Joao Pedro trên hàng công, các đợt lên bóng của "The Blues" trở nên thiếu tính đột biến. Cuối cùng, các học trò của HLV Alonso ra về với thất bại, bỏ lỡ cơ hội bứt phá trên bảng xếp hạng.

Tỷ số chung cuộc: Sunderland 1-0 Chelsea (hiệp 1: 1-0)

Ghi bàn

Sunderland: Le Fee 36' (penalty)

Đội hình xuất phát

Sunderland: Roefs, Hume, Mukiele, O'Nien, Mandava, Xhaka, Sadiki, Meunier, Le Fee, Talbi, Brobbey

Chelsea: Penders, Chavarria, Fofana, Colwill, Palestra, Henderson, Lavia, Caicedo, Palmer, Rogers, Neto