MU xếp trong nhóm nguy hiểm, Carrick vẫn tuyên bố cứng: "Tôi xứng đáng tại vị"

MU đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục ở những phút cuối để hòa 4-4 với Aston Villa tại vòng 10 Ngoại hạng Anh. Nhưng với chỉ 1 chiến thắng duy nhất giành được ở Ngoại hạng Anh mùa này, đội bóng của Carrick đang nằm trong nhóm ba đội cuối bảng trước khi bước đến đợt tập trung ĐTQG trong tháng 11.

Trận hòa này có lẽ vẫn tạm thời giúp Carrick an toàn, nhưng không ai dám chắc tương lai của ông được đảm bảo trong thời gian dài. Dẫu vậy, chiến lược gia người Anh vẫn cho rằng bản thân xứng đáng được MU giữ lại:

"Chắc chắn 100% rằng tôi nên được tiếp tục làm việc ở MU. Tôi nghĩ chúng tôi có thừa khả năng ghi bàn. Các bàn thắng thay đổi cục diện trận đấu và chúng tôi phải đối phó với điều đó. Chúng tôi đang có quá đủ bàn thắng. Chỉ là hiện tại cả đội đang tự làm khó mình quá mức trong một số thời điểm nhất định.

Tôi hoàn toàn hiểu rõ hướng đi mà đội bóng cần phải theo, và điều quan trọng là phải giành chiến thắng trong các trận đấu".

HLV Carrick vẫn bình tĩnh dù đối diện với nhiều sức ép

HLV Carrick tin rằng đáng lẽ MU phải thắng trận trước Aston Villa: "Chúng tôi tự làm khó mình. Một lần nữa, tôi nghĩ cả đội có màn trình diễn rất tốt.

Chúng tôi đã tự tạo ra thử thách cho mình khi có những sai lầm đáng lẽ không nên xuất hiện. Chúng tôi đã dần lấy lại thế trận và chơi tốt, lẽ ra chúng tôi phải ghi nhiều bàn hơn hôm nay. Các bàn thua đến từ những sai lầm cá nhân. MU cần phải siết chặt điều đó hơn nữa.

Tôi nghĩ chúng tôi là đội chơi tốt hơn. Chúng tôi đã chơi thứ bóng đá rất hay và đã trở lại đúng lúc. 2 bàn thua nữa trong hiệp 2 đã đẩy chúng tôi vào thế bất lợi. Cuối cùng, lẽ ra chúng tôi đã có thể thắng".