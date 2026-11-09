MU không sa thải HLV Carrick, đua trụ hạng nổi không?

MU gặp khó với tình trạng của Carrick

Michael Carrick đứng bất động, giơ cao cánh tay trái với ngón trỏ hướng lên trời. Xung quanh ông là khung cảnh hỗn loạn, giống như những gì diễn ra suốt cả buổi thi đấu trên sân Old Trafford.

Patrick Dorgu, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị đánh đầu tung lưới Aston Villa sau một quả phạt góc ở phút 90+6, giành lại một điểm cho MU và có lẽ cũng vừa tạm cứu chiếc ghế của Carrick.

Khi trận đấu bước vào thời gian bù giờ, MU vẫn bị dẫn trước hai bàn. Mọi thứ tưởng như đã chấm hết, không chỉ với đội chủ nhà mà cả với tương lai của vị HLV người Anh.

Thế nhưng, phản ứng trên khán đài VIP lại rất đáng chú ý. Giám đốc điều hành Omar Berrada và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox cùng bật dậy ăn mừng đầy phấn khích. Cả hai thậm chí còn thể hiện cảm xúc mãnh liệt hơn Carrick, người vẫn đứng khá bình thản bên đường biên.

Carrick khiến MU khó xử

MU hiện đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Họ chỉ thắng 1 trong 10 trận tại giải đấu mùa này, đồng thời để thủng lưới tới 15 lần trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, bao gồm tại Ngoại hạng Anh và Cúp C1.

Ngày 22/11 tới, khi hành quân đến sân Liverpool, đây sẽ là lần đầu tiên kể từ tháng 3/1937, MU bước vào trận đấu trên sân đối thủ truyền kiếp trong tình trạng nằm trong nhóm "cầm đèn đỏ". Đó là thống kê khiến bất kỳ người hâm mộ “Quỷ đỏ” nào cũng phải lo lắng.

Đội bóng của Carrick đang thể hiện sự thiếu tổ chức đến mức khó tin. Chiến thuật dường như chỉ là yếu tố thứ yếu, còn động lực thi đấu chỉ xuất hiện khi các cầu thủ bị đẩy vào tình thế tuyệt vọng.

Vấn đề cốt lõi lúc này là: Ban lãnh đạo MU liệu có thể tiếp tục trì hoãn quyết định thay HLV? Nếu không hành động, họ có thể bị chỉ trích vì né tránh trách nhiệm và đem vị thế của CLB ra đánh cược.

Berrada và Wilcox cần tự đặt ra những câu hỏi nghiêm túc: Carrick đang làm gì trong phòng thay đồ và trên sân tập? Ông cùng trợ lý Steve Holland truyền đạt những thông điệp gì? Và quan trọng hơn, các cầu thủ có thực sự lắng nghe hay không?

Sau tiếng còi mãn cuộc, người hâm mộ MU vẫn hát vang tên Carrick khi đội bóng trở thành CLB đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh 2 lần gỡ hòa sau khi bị dẫn trước 2 bàn trong cùng 1 trận đấu.

Nhưng nghịch lý ấy cũng phản ánh sự hỗn loạn tại Old Trafford, nơi dường như đang thiếu định hướng từ cấp lãnh đạo cao nhất cho đến dàn sao thi đấu trên sân.

Carrick thừa nhận MU cần phải “siết chặt” hệ thống phòng ngự. Tuy nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở hàng thủ. Toàn bộ đội bóng phải trở nên mạnh mẽ, chặt chẽ và giàu sức cạnh tranh hơn.

Sự hỗn loạn đôi khi có thể mang lại những trận đấu hấp dẫn. Nó có thể khiến người xem phấn khích. Xét về giá trị giải trí, đây là một màn quảng bá tuyệt vời cho Ngoại hạng Anh.

Người hâm mộ MU chắc chắn sẽ sung sướng khi chứng kiến một cuộc ngược dòng mang đậm tinh thần “Fergie Time”. Tuy nhiên, bóng đá hỗn loạn không thể là nền tảng cho thành công bền vững. Hiện tại, chẳng ai biết điều gì sẽ xảy ra mỗi khi MU bước ra sân.

Cuộc chiến trụ hạng hiển hiện trước mắt

Tại Old Trafford, tinh thần không bao giờ bỏ cuộc thời Sir Alex bất ngờ sống dậy. Patrick Dorgu và Joshua Zirkzee, 2 cái tên tưởng như không phải nhân vật chính lại trở thành những người hùng bất ngờ của “Quỷ đỏ”.

Hy vọng tưởng như đã tắt bỗng bùng cháy trở lại. Những tiếng gầm vang lên từ khắp các khán đài. Một điểm mà MU giành lại theo cách không tưởng.

Đây là cuộc ngược dòng khiến người hâm mộ nhớ về những khoảnh khắc huyền thoại dưới thời Sir Alex Ferguson. Nhưng câu hỏi lớn vẫn còn nguyên: Patrick Dorgu đã cứu MU thoát khỏi thất bại, liệu anh có thực sự giữ được chiếc ghế của Carrick trong thời gian dài?

Mỗi trận đấu của MU hiện tại không khác gì chung kết

Bởi dù cảm xúc sau trận đấu có mãnh liệt đến đâu, MU vẫn đứng trong nhóm xuống hạng. Những vấn đề chiến thuật, khả năng tổ chức phòng ngự và sự thiếu ổn định chưa hề biến mất.

Một trận hòa đầy cảm xúc có thể giúp Carrick kéo dài thời gian tại vị. Nhưng nó không đủ để chứng minh ông là người phù hợp đưa MU thoát khỏi cuộc khủng hoảng để có được những vinh quang.

Nếu ban lãnh đạo tiếp tục chần chừ, cái giá mà đội chủ sân Old Trafford phải trả có thể còn lớn hơn rất nhiều.