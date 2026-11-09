Lý do khiến MU liên tục trở về từ cõi chết nhưng Carrick vẫn nơm nớp lo giữ ghế

4 phút chạm đáy của thất vọng

Những quả bóng bay xanh và vàng xuất hiện khắp Old Trafford, trong khi các tiếng hô yêu cầu giới chủ rời đội bóng vang lên ngay từ thời điểm trận đấu giữa MU và Aston Villa bắt đầu. Bầu không khí phản kháng bao trùm sân Old Trafford. Nhưng đó vẫn chưa phải điều tồi tệ nhất.

Chỉ trong hơn 3 phút đầu tiên, các cầu thủ MU đã tạo nên màn trình diễn đáng xấu hổ đến khó tin. Ngay phút đầu tiên, Alysson Edward được trao quá nhiều khoảng trống để kết thúc pha phản công nhanh, đưa Aston Aston Villa vượt lên dẫn trước.

Aston Villa từng khiến MU trải qua những phút thi đấu địa ngục

Chưa đầy 3 phút sau, cầu thủ chạy cánh người Brazil tiếp tục góp dấu giày vào bàn thắng thứ 2. Cú sút từ rìa vòng cấm của Edward khiến thủ môn Lammens phải cản phá, nhưng anh chỉ có thể đẩy bóng ra. Nicolas Jackson phản ứng nhanh nhất, băng vào dứt điểm cận thành trong tư thế hợp lệ, dễ dàng nhân đôi cách biệt.

Ống kính truyền hình lập tức hướng về Carrick, người dường như không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Sau đó, máy quay chuyển lên khu vực khán đài VIP, nơi Giám đốc điều hành Omar Berrada và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox đang theo dõi trận đấu với gương mặt lạnh lùng.

Khi các cầu thủ Aston Villa ăn mừng, những tiếng la ó trên khán đài cũng chuyển hướng. Thay vì chỉ trích giới chủ, người hâm mộ bắt đầu trút sự phẫn nộ lên chính các cầu thủ.

Tiếng hô vang lên từ khán đài Stretford End khiến không ít cầu thủ MU phải chột dạ: "Các người không xứng đáng khoác lên mình chiếc áo này!"

Ngay cả những người bảo vệ MU quyết liệt nhất có lẽ cũng khó tìm được lý do để phản bác. Chưa bao giờ trong lịch sử Ngoại hạng Anh, MU bị dẫn hai bàn nhanh đến thế.

Tinh thần không bỏ cuộc có giúp Carrick giữ ghế?

Trong những năm tháng huy hoàng, Sir Alex Ferguson từng tự hào tuyên bố không đội bóng nào trên thế giới ghi được nhiều bàn thắng như MU. Có lẽ thói quen cũ vẫn chưa mất đi. Khả năng ghi bàn ở những thời khắc không tưởng một lần nữa xuất hiện và rất có thể chính điều đó đã cứu chiếc ghế của Carrick.

Trước khi màn ngược dòng ngoạn mục ở những phút cuối diễn ra, ngày càng khó tìm được lập luận thuyết phục để bảo vệ quan điểm rằng Carrick xứng đáng được trao thêm thời gian.

Những con số đã nói lên tất cả. Với đội bóng sở hữu quy mô, lịch sử và tham vọng như MU, việc nằm trong nhóm cầm đèn đỏ khi mùa giải đã trôi qua hơn 1/4 chặng đường là thực tế gây sốc. Tuy nhiên, ít nhất tinh thần chiến đấu của các cầu thủ vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ.

MU không bỏ cuộc trong thời khắc ngặt nghèo nhất

Bàn gỡ hòa 4-4 ở phút 90+6 của Dorgu mang đến sự thay đổi lớn trong bầu không khí tại Old Trafford. Sau tiếng còi mãn cuộc, những tiếng hô ủng hộ Carrick vang lên rõ ràng và đầy cảm xúc. Tên của chiến lược gia người Anh được các cổ động viên đồng thanh hát vang.

Sự ủng hộ ấy có thể đủ sức khiến ban lãnh đạo MU tạm hoãn quyết định sa thải Carrick trong kỳ nghỉ để ĐTQG tập trung, nhất là khi họ còn phải tính đến màn lội ngược dòng thắng Roma ở Cúp C1 vài ngày trước.

Tất nhiên, cảm xúc không thể thay thế thành tích. MU vẫn đang đứng thứ 18 ở Ngoại hạng Anh và mới giành 1 chiến thắng sau 10 vòng đấu.

Nhưng trong bối cảnh chiếc ghế HLV trưởng lung lay dữ dội, hai màn ngược dòng liên tiếp có thể trở thành điểm tựa quan trọng giúp Carrick tiếp tục tại vị.

Hàng thủ MU kém cỏi ra sao?

Những bất ổn trong hệ thống phòng ngự MU không chỉ đến từ sai lầm cá nhân. Cách đội bóng này tổ chức đội hình, cả khi phòng ngự lẫn tấn công đang bộc lộ nhiều vấn đề về chiến thuật và phương pháp huấn luyện. Bởi vậy, Carrick cùng các cộng sự không thể tránh khỏi trách nhiệm.

Tình hình càng trở nên khó khăn bởi cơn bão chấn thương và việc MU không bổ sung đủ chiều sâu cho hàng thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026. Hệ quả là Diogo Dalot một lần nữa phải đá hậu vệ trái, trong khi Noussair Mazraoui đảm nhiệm cánh phải.

Khi Harry Maguire rời sân sau hiệp một, nhiều khả năng vì chấn thương, MU phải đặt niềm tin vào bộ đôi trung vệ mới 20 tuổi Leny Yoro và Ayden Heaven. Dẫu vậy, không một lý do khách quan nào có thể biện minh cho cách phòng ngự yếu kém đến mức ấy.

Dalot ở tuổi 27 và đã là một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, hoàn toàn không có lý do để bào chữa cho tình huống phòng ngự hời hợt ngay phút đầu tiên. Hậu vệ người Bồ Đào Nha quá chậm chạp trong việc áp sát Alysson Edward. Thay vì chủ động lao vào chặn cú sút, anh chỉ đưa chân ra một cách thiếu quyết liệt.

Bóng đi xuyên qua khoảng trống phía dưới chân Dalot rồi vượt qua thủ môn Lammens, mang về bàn mở tỷ số cho Aston Villa.

Dalot liên tục báo hại Carrick

Ở bàn thua thứ hai, trách nhiệm thuộc về Lammens. Thủ thành này xử lý không tốt cú sút của Alysson Edward, đẩy bóng ra đúng vị trí của Jackson để tiền đạo đội khách dễ dàng đá bồi thành bàn.

Khi MU bước vào hiệp hai với tỷ số 2-2 và hy vọng hoàn tất cuộc lội ngược dòng, Dalot tiếp tục mắc sai lầm. Một pha phòng ngự thiếu tập trung của anh dẫn đến tình huống phạm lỗi với Edward trong vòng cấm, giúp Aston Villa được hưởng quả phạt đền để tái lập thế dẫn trước.

Những tiếng reo hò vang lên khi Dalot bị thay ra ở phút 66 đã phản ánh rõ sự thất vọng của các cổ động viên. Trước thời điểm đó, Leny Yoro cũng có một pha xử lý tai hại. Trung vệ trẻ người Pháp mất thăng bằng khi đánh đầu phá quả đá phạt của Aston Villa, khiến bóng bay ngược về phía khung thành đội nhà.

Lammens phải đẩy bóng cứu thua. Jackson lập tức lao vào dứt điểm nhưng không thành công, trước khi Goretzka có mặt đúng lúc để đưa bóng vào lưới.

MU không thua trận này, nhưng những con số thống kê vẫn là lời cảnh báo nghiêm khắc. Tại Ngoại hạng Anh, chỉ Ipswich Town và đội bét bảng Crystal Palace thủng lưới nhiều hơn MU, cụ thể "Quỷ đỏ" đã nhận 19 bàn thua.

Trên mọi đấu trường, “Quỷ đỏ” đã để lọt lưới tới 30 lần. Không đội bóng nào tại 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu có thành tích phòng ngự tệ hơn.

Một đội bóng không thể thành công nếu hệ thống phòng ngự liên tục rơi vào trạng thái hỗn loạn như vậy. Màn ngược dòng trước Aston Villa có thể giúp Carrick tạm thời giữ được chiếc ghế của mình, nhưng nếu MU không nhanh chóng giải quyết những vấn đề căn bản nơi hàng thủ, những khoảnh khắc bùng nổ ở phút cuối sẽ khó có thể cứu họ mãi mãi.