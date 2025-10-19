Video bóng đá PVF-CAND - Thanh Hóa: Xuân Bắc lập công, 4 bàn kịch tính (V-League)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Công An TP Hồ Chí Minh vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 19/10/25 - Trực tiếp
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
0
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
0
Tottenham Hotspur vs Aston Villa 19/10/25 - Trực tiếp
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
1
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
0
St. Pauli vs Hoffenheim
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Hoffenheim - TSG Hoffenheim
-
Liverpool vs Manchester United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Atalanta vs Lazio
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Milan vs Fiorentina
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Thể Công - Viettel vs SHB Đà Nẵng
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
West Ham United vs Brentford
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Barcelona vs Olympiakos Piraeus
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Villarreal vs Manchester City
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Union Saint-Gilloise vs Inter Milan
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
PSV vs Napoli
Logo PSV - PSV PSV
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Newcastle United vs Benfica
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Copenhagen vs Borussia Dortmund
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Arsenal vs Atlético de Madrid
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Bayer Leverkusen vs Paris Saint-Germain
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Real Madrid vs Juventus
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Bayern Munich vs Club Brugge
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Eintracht Frankfurt vs Liverpool
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Chelsea vs Ajax
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Ajax - AJX Ajax
-
Atalanta vs Slavia Praha
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Monaco vs Tottenham Hotspur
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brann vs Rangers
Logo Brann - BRA Brann
-
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Olympique Lyonnais vs Basel
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Basel - BAS Basel
-
Genk vs Real Betis
Logo Genk - GNK Genk
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Go Ahead Eagles vs Aston Villa
Logo Go Ahead Eagles - GAE Go Ahead Eagles
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Feyenoord vs Panathinaikos
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
Fenerbahçe vs Stuttgart
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Salzburg vs Ferencváros
Logo Salzburg - RBS Salzburg
-
Logo Ferencváros - FTC Ferencváros
-
Celta de Vigo vs Nice
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Nottingham Forest vs Porto
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Porto - POR Porto
-
Maccabi Tel Aviv vs Midtjylland
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Celtic vs Sturm Graz
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Roma vs Viktoria Plzeň
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-

Video bóng đá PVF-CAND - Thanh Hóa: Xuân Bắc lập công, 4 bàn kịch tính (V-League)

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng CLB Thanh Hóa
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Thanh Hóa sớm phải vật lộn với cuộc đua trụ hạng. Chuyến làm khách đến sân của PVF-CAND chứng kiến khó khăn không nhỏ của đội bóng xứ Thanh.

   

Thanh Hóa và HAGL là những đội chưa biết mùi chiến thắng từ đầu giải. Do vậy, chuyến làm khách đến sân của tân binh PVF-CAND là cơ hội để đội bóng xứ Thanh giành được những điểm số quan trọng.

Video bóng đá PVF-CAND - Thanh Hóa: Xuân Bắc lập công, 4 bàn kịch tính (V-League) - 1

Nguyên Hoàng lập công cho Thanh Hóa

Với mục tiêu như vậy, đội khách đã chơi cực kỳ quyết tâm trong suốt hiệp đầu tiên. Chẳng những hóa giải toàn bộ các pha lên bóng của PVF-CAND, Thanh Hóa còn gây ra bất ngờ lớn cho đối thủ. Phút 40, Võ Nguyên Hoàng lập công, giúp Thanh Hóa có lợi thế sau hiệp đầu tiên. 

Nhưng ở hiệp 2, hàng thủ Thanh Hóa không còn duy trì được sự tập trung cần thiết. Liền các phút 60 và 67, hết Xuân Bắc rồi Anh Quân lập công, giúp PVF-CAND dẫn ngược. Dù sao Thanh Hóa cũng có điểm ra về bởi ở phút 78, Văn Lợi ấn định kết quả hòa.

Tỷ số chung cuộc:  PVF-CAND 2-2 Thanh Hóa (H1: 0-1)

Ghi bàn

PVF-CAND: Xuân Bắc 60', Anh Quân 67'

Thanh Hóa: Võ Nguyên Hoàng 40’, Văn Lợi 78'

Đội hình thi đấu

PVF-CAND: Minh Long, Alain, Bảo Long, Hiểu Minh, Marco, Công Đến, Xuân Bắc, Trung Phong, Viết Trường, Thái Quý, Amarildo

Thanh Hóa: Xuân Hoàng, Minh Đoàn, Mbodji, Văn Lợi, Abdurakhmanov, Thái Bình, Văn Thắng, Văn Thuận, Thái Sơn, Rimario, Nguyên Hoàng

8

Real Madrid - Barcelona 26.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Real Madrid
Barcelona
Gửi dự đoán
Trước 22:15 ngày 26/10
Thể lệ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-19/10/2025 19:08 PM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng
Xem thêm
Tin liên quan
V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN