Video bóng đá PVF-CAND - Thanh Hóa: Xuân Bắc lập công, 4 bàn kịch tính (V-League)

Thanh Hóa và HAGL là những đội chưa biết mùi chiến thắng từ đầu giải. Do vậy, chuyến làm khách đến sân của tân binh PVF-CAND là cơ hội để đội bóng xứ Thanh giành được những điểm số quan trọng.

Nguyên Hoàng lập công cho Thanh Hóa

Với mục tiêu như vậy, đội khách đã chơi cực kỳ quyết tâm trong suốt hiệp đầu tiên. Chẳng những hóa giải toàn bộ các pha lên bóng của PVF-CAND, Thanh Hóa còn gây ra bất ngờ lớn cho đối thủ. Phút 40, Võ Nguyên Hoàng lập công, giúp Thanh Hóa có lợi thế sau hiệp đầu tiên.

Nhưng ở hiệp 2, hàng thủ Thanh Hóa không còn duy trì được sự tập trung cần thiết. Liền các phút 60 và 67, hết Xuân Bắc rồi Anh Quân lập công, giúp PVF-CAND dẫn ngược. Dù sao Thanh Hóa cũng có điểm ra về bởi ở phút 78, Văn Lợi ấn định kết quả hòa.

Tỷ số chung cuộc: PVF-CAND 2-2 Thanh Hóa (H1: 0-1)

Ghi bàn

PVF-CAND: Xuân Bắc 60', Anh Quân 67'

Thanh Hóa: Võ Nguyên Hoàng 40’, Văn Lợi 78'

Đội hình thi đấu

PVF-CAND: Minh Long, Alain, Bảo Long, Hiểu Minh, Marco, Công Đến, Xuân Bắc, Trung Phong, Viết Trường, Thái Quý, Amarildo

Thanh Hóa: Xuân Hoàng, Minh Đoàn, Mbodji, Văn Lợi, Abdurakhmanov, Thái Bình, Văn Thắng, Văn Thuận, Thái Sơn, Rimario, Nguyên Hoàng