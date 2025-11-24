Thêm đội bóng V-League thay 'tướng'

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
ANTD.VN - Tân binh PVF-CAND lên kế hoạch chia tay HLV Thạch Bảo Khanh sau chuỗi trận chưa như ý tại V-League 2025/26.

HLV Thạch Bảo Khanh thay thế đồng nghiệp Mauro Jeronimo (Bồ Đào Nha) dẫn dắt PVF-CAND thi đấu lượt về giải hạng Nhất quốc gia 2024/25 rồi cùng đội lên chơi V-League mùa này.

Tuy nhiên sau 11 vòng đấu, PVF-CAND mới chỉ có vỏn vẹn 1 trận thắng, hòa 5 và thua 5, xếp áp chót bảng xếp hạng V-League 2025/26. Đây là lý do khiến HLV Thạch Bảo Khanh phải ra đi.

HLV Thạch Bảo Khanh sẽ rời PVF-CAND

HLV Thạch Bảo Khanh sẽ rời PVF-CAND

Cựu HLV trưởng CLB Hà Tĩnh - Nguyễn Thành Công đang là ứng viên sáng giá thế chỗ đồng nghiệp Thạch Bảo Khanh để cùng PVF-CAND đua trụ hạng.

Theo kế hoạch, PVF-CAND sẽ hội quân trở lại vào ngày 24-11. Nhiều khả năng đây sẽ là thời điểm danh tính vị HLV trưởng mới chính thức lộ diện.

V-League đang trong quãng nghỉ kéo dài tới tháng 2-2026, nhường chỗ cho các đợt tập trung của đội tuyển quốc gia và U22 quốc gia. Đây là thời điểm nhiều CLB bổ sung lực lượng, bao gồm cả vị trí HLV trưởng để hướng tới các mục tiêu ở phần còn lại mùa giải.

Trước PVF-CAND, nhiều đội bóng đã thay "tướng" ngay trong lượt đi V-League 2-25/26. Gần nhất, CLB Thanh Hoá chấm dứt hợp đồng với HLV Choi Won-kwon, còn CLB Nam Định bổ nhiệm chính người cũ của PVF-CAND là HLV Mauro Jeronimo vào "ghế nóng" để tiếp tục hành trình khốc liệt tại 4 đấu trường: V-League, Cúp quốc gia, Cúp C1 Đông Nam Á và Cúp C2 châu Á.

24/11/2025 09:23 AM (GMT+7)
