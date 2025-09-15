Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Milan vs Bologna
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Barcelona vs Valencia
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Athletic Club vs Arsenal
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Tottenham Hotspur vs Villarreal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Real Madrid vs Olympique Marseille
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Juventus vs Borussia Dortmund
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Ajax vs Inter Milan
Logo Ajax - AJX Ajax
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Bayern Munich vs Chelsea
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Liverpool vs Atlético de Madrid
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
PSG vs Atalanta
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Club Brugge vs Monaco
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Copenhagen vs Bayer Leverkusen
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-

Video bóng đá PSG - Lens: Cú đúp siêu phẩm, nỗi lo "Tiểu Maradona" (Ligue 1)

Sự kiện: Ligue I 2025-26 Paris Saint-Germain

(Vòng 4) PSG trải qua trận đấu với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, từ siêu phẩm mãn nhãn tới chấn thương của ngôi sao.

  

Tiếp đón Lens, PSG dồn ép ngay sau tiếng còi khai cuộc. Kết quả, nhà đương kim vô địch chỉ mất 15 phút để có bàn mở điểm, sau pha cứa lòng đẳng cấp của Barcola ngay sát vòng cấm địa.

PSG giành lợi thế

PSG giành lợi thế

Phút 30, PSG chịu tổn thất lớn khi Kvaratskhelia dính chấn thương và nhường chỗ cho Ibrahim Mbaye. Chỉ 1 phút sau thời điểm vào sân, tiền đạo 17 tuổi bỏ lỡ cơ hội mười mươi nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. 

Bước sang hiệp 2, quyền kiểm soát thế trận vẫn thuộc về PSG. Để rồi, hàng thủ Lens tiếp tục bất lực nhìn nhà đương kim vô địch nhân đôi cách biệt ở phút 51. Barcola hoàn tất cú đúp cũng bằng siêu phẩm sút xa đẹp mắt.

Thắng 2-0 chung cuộc, PSG củng cố vững chắc ngôi đầu Ligue 1 sau 4 vòng cùng thành tích toàn thắng (12 điểm).

Chung cuộc: PSG 2-0 Lens

Ghi bàn (Kiến tạo):

Barcola 15' (Vitinha) - 51' (Vitinha)

Đội hình xuất phát:

PSG: Chevalier, Hakimi, Zabarnyi, Beraldo, Hernandez, Zaire-Emery, Vitinha, Lee Kang In, Kvaratskhelia, Ramos, Barcola

Lens: Risser, Gradit, Baidoo, Sarr, Aguilar, Sangare, Thomasson, Udol, Edouard, Thauvin, Guilavogui

Video bóng đá Celta Vigo - Girona: Đòn phủ đầu choáng váng, cay đắng penalty (La Liga)
Video bóng đá Celta Vigo - Girona: Đòn phủ đầu choáng váng, cay đắng penalty (La Liga)

Celta Vigo và Girona bước vào vòng 4 La Liga với nỗi lo phong độ. Cả hai đội đều chơi cực kỳ quyết tâm với mục tiêu giành điểm số trọn vẹn.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/09/2025 23:11 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Ligue I 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN