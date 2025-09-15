Video bóng đá PSG - Lens: Cú đúp siêu phẩm, nỗi lo "Tiểu Maradona" (Ligue 1)

Tiếp đón Lens, PSG dồn ép ngay sau tiếng còi khai cuộc. Kết quả, nhà đương kim vô địch chỉ mất 15 phút để có bàn mở điểm, sau pha cứa lòng đẳng cấp của Barcola ngay sát vòng cấm địa.

PSG giành lợi thế

Phút 30, PSG chịu tổn thất lớn khi Kvaratskhelia dính chấn thương và nhường chỗ cho Ibrahim Mbaye. Chỉ 1 phút sau thời điểm vào sân, tiền đạo 17 tuổi bỏ lỡ cơ hội mười mươi nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Bước sang hiệp 2, quyền kiểm soát thế trận vẫn thuộc về PSG. Để rồi, hàng thủ Lens tiếp tục bất lực nhìn nhà đương kim vô địch nhân đôi cách biệt ở phút 51. Barcola hoàn tất cú đúp cũng bằng siêu phẩm sút xa đẹp mắt.

Thắng 2-0 chung cuộc, PSG củng cố vững chắc ngôi đầu Ligue 1 sau 4 vòng cùng thành tích toàn thắng (12 điểm).

Chung cuộc: PSG 2-0 Lens

Ghi bàn (Kiến tạo):

Barcola 15' (Vitinha) - 51' (Vitinha)

Đội hình xuất phát:

PSG: Chevalier, Hakimi, Zabarnyi, Beraldo, Hernandez, Zaire-Emery, Vitinha, Lee Kang In, Kvaratskhelia, Ramos, Barcola

Lens: Risser, Gradit, Baidoo, Sarr, Aguilar, Sangare, Thomasson, Udol, Edouard, Thauvin, Guilavogui