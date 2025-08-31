Video bóng Toulouse - PSG: "Cơn mưa" bàn thắng, ngỡ ngàng siêu phẩm (Ligue 1)

PSG phải làm khách ở vòng 3 Ligue 1 và đối thủ của họ là Toulouse. Đoàn quân của Luis Enrique tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và sớm có được thành quả. Phút thứ 7, Joao Neves tung người móc bóng trong vòng cấm khiến hàng thủ của chủ nhà chỉ biết đứng nhìn.

Neves có 2 siêu phẩm tung người móc bóng

2 phút sau, Barcola nhân đôi cách biệt sau đường chuyền của Ruiz. Tới phút 15, Joao Neves tiếp tục lập siêu phẩm với một cú móc bóng khác trong vòng cấm. PSG vẫn chưa muốn dừng lại và họ được hưởng phạt đền ở phút 30.

Dembele hoàn thành tốt nhiệm và đem về bàn thắng thứ 4 cho PSG ngay trong hiệp một. Toulouse không bỏ cuộc và thành quả của họ là bàn gỡ đầu tiên ở phút 37 do công của Cresswell.

Sang đến hiệp hai, PSG lại sớm được hưởng phạt đền và Dembele hoàn thành cú đúp trên chấm 11m. Sau đó cả hai đội đều tạo ra được một số cơ hội nguy hiểm nhưng không tận dụng được.

Phút 78, Joao Neves hoàn thành cú hat-trick qua đó giúp PSG vượt lên dẫn trước 6-1. Tới lúc này, các cầu thủ PSG chơi có phần chủ quan trong khi Toulouse vẫn nỗ lực hết mình.

Phút 89, chủ nhà có bàn gỡ thứ hai do công của Gboho. Chỉ 2 phút sau, Vossah tiếp tục lập công cho Toulouse. Đáng tiếc thời gian còn lại là quá ít và PSG giành chiến thắng đậm đà trước chủ nhà.

Tỉ số chung cuộc: Toulouse 3-6 PSG

Ghi bàn

Toulouse: Cresswell 37', Gboho 89', Vossah 90+1'

PSG: Neves 7', 15' 78', Barcola 9', Dembele 30' (phạt đền) 50' (phạt đền),

Đội hình xuất phát

Toulouse: Restes, Nicalaisen, Cresswell, McKenzie, Mathalie, Casseres, Sauer, Sidibe, Gboho, Magri, Donnum

PSG: Chavalier, Hakimi, Zabarnyi, Beraldo, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Doue, Dembele, Barcola