Video bóng đá PSG - Atalanta: "Nhà vua" thị uy sức mạnh (Cúp C1)

Nhà ĐKVĐ Paris Saint-Germain xuất trận với hàng công Kvaratskhelia - Barcola - Mayulu trong lúc Dembele vắng mặt. HLV Luis Enrique đã có sự bố trí khá kỹ lưỡng cách tấn công và ông một lần nữa lại lên khán đài sân Parc des Princes để xem diễn biến.

Marquinhos ghi bàn cho PSG chỉ sau 133 giây

Quả thực PSG mất chỉ 133 giây để ghi bàn đầu tiên, Fabian Ruiz phá bẫy việt vị thoát xuống và căng ngang cho Marquinhos dễ dàng mở điểm. 2 phút sau Atalanta suýt nữa thủng thêm bàn nữa, Kossounou bị bất ngờ với một pha bóng dài và để cho Nuno Mendes thoát xuống, nhưng thủ môn giải cứu đội khách bằng chân.

Carnesecchi còn tiếp tục là cứu tinh cho các vị khách tới từ Bergamo, anh đẩy 1 tay cú đá của Barcola ở phút thứ 8 và 3 phút sau dùng những đầu ngón tay để từ chối cú sút căng của Hakimi. Tới phút 22, Barcola đã chọc thủng lưới đội khách nhưng lần này trọng tài bắt việt vị.

Atalanta cố gắng chấn chỉnh lại thế trận nhưng tỏ ra vô ích trước hệ thống thi đấu của PSG. Phút 39, Kvaratskhelia đã có bàn thứ 2 cho PSG khi anh từ cánh phải đột phá vào trung lộ, đến gần vòng cấm trước khi tung cú đá trái phá đánh bại Carnesecchi. Thậm chí bàn thứ 3 đã suýt đến cho PSG ở cuối hiệp, nhưng Barcola có một cú đá quá tệ khiến Carnesecchi cản được.

Hiệp 2 mọi chuyện chỉ càng dễ hơn cho PSG, phút 51 Nuno Mendes quặt bóng loại bỏ De Roon và từ góc rất hẹp vẫn dứt điểm chạm cột dọc góc xa đi vào lưới. PSG sau đó đá thong dong và cuối trận vẫn làm thêm bàn nữa, phút 90+1 Bellanova tự biếu đội chủ nhà với đường chuyền về ẩu, Goncalo Ramos cắt được và bấm bóng qua Carnesecchi ấn định tỷ số 4-0.

Tỷ số trận đấu: PSG 4-0 Atalanta (hiệp 1: 2-0).

Ghi bàn (kiến tạo): Marquinhos 3' (Ruiz), Kvaratskhelia 39' (Hakimi), Mendes 51' (Barcola), Ramos 90'+1

Đội hình xuất phát:

PSG: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Kvaratskhelia, Mayulu, Barcola.

Atalanta: Carnesecchi; Kossonou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Musah, Bernasconi; Pasalic; De Ketelaere, Maldini.