Video bóng đá Pháp - Iceland: Dấu ấn Mbappe, ngược dòng khó nhọc (Vòng loại World Cup)

Sự kiện: World Cup 2026 Đội tuyển Pháp
(Bảng D vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu) Mbappe góp công lớn trong chiến thắng của ĐT Pháp trước Iceland.

Video bóng đá Pháp - Iceland: Dấu ấn Mbappe, ngược dòng khó nhọc (Vòng loại World Cup) - 1

Bất ngờ lớn xảy ra với Pháp ở phút 22. Iceland tận dụng việc hàng thủ của Pháp chơi lỏng lẻo để ghi bàn mở điểm. Gudjohnsen lập công với pha sút bóng quyết đoán trong vòng cấm.

Pháp tấn công liên hồi sau đó để tìm bàn gỡ hòa. Dẫu vậy, họ chỉ có bàn từ chấm phạt đền ở phút 45 khi Mbappe thực hiện thành công. Trước đó, Thuram câu về quả 11m cho Pháp. 

Mbappe gieo hy vọng cho ĐT Pháp

Mbappe gieo hy vọng cho ĐT Pháp

Các cầu thủ Pháp tỏ ra tự tin hơn nhiều sau khi ghi bàn thắng này. Sang hiệp hai, niềm vui vỡ òa đến với "Gà trống Gaulois". Mbappe tiếp tục tỏa sáng khi kiến tạo thuận lợi để Barcola ghi bàn, giúp Pháp vươn lên dẫn 2-1.

Bất lợi tới với Pháp ở phút 68 khi Tchouameni dính thẻ đỏ trực tiếp. Việc chơi thiếu người khiến Pháp gặp nhiều sức ép trước Iceland. 

Pháp có lần thứ 2 chứng kiến mành lưới của thủ môn Maigan rung lên ở trận này, khi Gudjohnsen tưởng chừng hoàn tất cú đúp bàn thắng vào phút 88. Nhưng VAR vào cuộc và xác định đồng đội của Gudjohnsen đã phạm lỗi trước đó. 

Cuối cùng, Pháp bảo vệ thành quả trước Iceland khi thắng chung cuộc 2-1. Chiến thắng ấy giúp Pháp xây chắc ngôi đầu bảng D vòng loại World Cup 2026 với 6 điểm trong tay. 

Tỷ số chung cuộc: Pháp 2-1 Iceland (H1: 1-1) 

Ghi bàn (kiến tạo): 

Pháp: Mbappe 45', Barcola 62' (Mbappe)

Iceland: Gudjohnsen 22'

Thẻ đỏ: 

Pháp: Tchouameni 68'

Đội hình xuất phát: 

Pháp: Maignan, Kounde, Konate, Upamecano, Theo Hernandez, Tchouameni, Kone, Barcola, Olise, Thuram, Mbappe

Iceland: Olafsson; Palsson, Ingasson, Gretarsson, Ellertsson; Anderson, Johannesson, Haraldsson; Porsteinsson, D. T. Gudjohnsen, A. Gudjohnsen.

10/09/2025 02:49 AM (GMT+7)
