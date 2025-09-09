Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

New Zealand vs Australia
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Azerbaijan vs Ukraine
Logo Azerbaijan - AZE Azerbaijan
-
Logo Ukraine - UKR Ukraine
-
Wales vs Canada
Logo Wales - WAL Wales
-
Logo Canada - CAN Canada
-
Hungary vs Bồ Đào Nha
Logo Hungary - HUN Hungary
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Pháp vs Iceland
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Logo Iceland - ISL Iceland
-
Serbia vs Anh
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Anh - ENG Anh
-
Bosnia-Herzegovina vs Áo
Logo Bosnia-Herzegovina - BIH Bosnia-Herzegovina
-
Logo Áo - AUT Áo
-
Na Uy vs Moldova
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo Moldova - MDA Moldova
-
Mỹ vs Nhật Bản
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Mexico vs Hàn Quốc
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-

Video bóng đá Israel - Italia: Điên rồ 9 bàn, 2 lần phản lưới (Vòng loại World Cup)

Sự kiện: World Cup 2026 Đội tuyển Ý
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(Bảng I) ĐT Italia tiếp tục mang đến trận cầu "điên rồ" nữa dưới thời HLV trưởng Gattuso.

Cách đây vài ngày, ĐT Italia đã đánh bại ĐT Estonia 5-0 với cả 5 bàn thắng trong hiệp 2. Đến cuộc chạm trán ĐT Israel, thầy trò HLV Gattuso tiếp tục cống hiến cho người hâm mộ trận cầu "điên rồ" nữa.

ĐT Italia thắng nghẹt thở trong trận cầu 9 bàn

ĐT Italia thắng nghẹt thở trong trận cầu 9 bàn

Ngay phút 16, Israel bất ngờ được ăn mừng bàn mở tỷ số sau tình huống Locatelli phản lưới. Dù vậy, niềm vui của đội chủ nhà chỉ kéo dài tới phút 40, thời điểm Moise Kean gỡ hòa 1-1 cho Italia.

Cao trào bắt đầu xuất hiện từ hiệp 2. Phút 52, Israel lại vươn lên dẫn bàn nhờ công của Dor Peretz. Dù vậy, Italia đã lật ngược tình thế để dẫn lại 3-2 sau khi Kean (54') và Politano (58') thay nhau ghi tên mình lên bảng tỷ số.

Phút 81, tưởng chừng mọi hy vọng giành điểm của Israel đã chấm hết khi Raspadori nới rộng cách biệt lên 4-2. Tuy nhiên, đội chủ nhà liên tiếp có 2 bàn thắng để gỡ hòa 4-4. Bên cạnh tình huống phản lưới thứ 2 từ Bastoni (87'), Dor Peretz đã hoàn tất cú đúp (89') để đánh dấu ngày thi đấu như mơ.

Kịch tính chưa dừng lại. Phút 90+1, Tonali sắm vai người hùng của ĐT Italia với pha lập công quý như vàng, khép lại màn rượt đuổi tỷ số điên rồ cùng chiến thắng 5-4 chung cuộc cho thầy trò HLV Gattuso.

Chung cuộc: Israel 4-5 Italia

Ghi bàn (Kiến tạo):

Israel: Locatelli 16' (phản lưới) - Peretz 52' (Solomon), 89' (Hehezkel) - Bastoni 87' (phản lưới) 

Italia: Kean 40' (Retegui), 54' (Retegui) - Politano 58' (Retegui) - Raspadori 81' (Frattesi) - Tonali 90+1' (Cambiaso)

Đội hình xuất phát:

Israel: D.Peretz, Dasa, Nachmias, Lemkin, Revivo, E.Peretz, D.Peretz, Khalaili, Gloukh, Solomon, Biton

Italia: Donnarumma, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco, Politano, Tonali, Locatelli, Barella, Kean, Retegui

Video bóng đá Đức - Bắc Ireland: Florian Wirtz lập siêu phẩm đá phạt (Vòng loại World Cup)
Video bóng đá Đức - Bắc Ireland: Florian Wirtz lập siêu phẩm đá phạt (Vòng loại World Cup)

(Bảng A vòng loại World Cup khu vực châu Âu) Bản hợp đồng đắt giá của Liverpool ghi dấu ấn trong màu áo ĐT Đức.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh - Tân Thành ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-09/09/2025 02:52 AM (GMT+7)
Tin liên quan
World Cup 2026 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN