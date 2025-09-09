Video bóng đá Israel - Italia: Điên rồ 9 bàn, 2 lần phản lưới (Vòng loại World Cup)

Cách đây vài ngày, ĐT Italia đã đánh bại ĐT Estonia 5-0 với cả 5 bàn thắng trong hiệp 2. Đến cuộc chạm trán ĐT Israel, thầy trò HLV Gattuso tiếp tục cống hiến cho người hâm mộ trận cầu "điên rồ" nữa.

ĐT Italia thắng nghẹt thở trong trận cầu 9 bàn

Ngay phút 16, Israel bất ngờ được ăn mừng bàn mở tỷ số sau tình huống Locatelli phản lưới. Dù vậy, niềm vui của đội chủ nhà chỉ kéo dài tới phút 40, thời điểm Moise Kean gỡ hòa 1-1 cho Italia.

Cao trào bắt đầu xuất hiện từ hiệp 2. Phút 52, Israel lại vươn lên dẫn bàn nhờ công của Dor Peretz. Dù vậy, Italia đã lật ngược tình thế để dẫn lại 3-2 sau khi Kean (54') và Politano (58') thay nhau ghi tên mình lên bảng tỷ số.

Phút 81, tưởng chừng mọi hy vọng giành điểm của Israel đã chấm hết khi Raspadori nới rộng cách biệt lên 4-2. Tuy nhiên, đội chủ nhà liên tiếp có 2 bàn thắng để gỡ hòa 4-4. Bên cạnh tình huống phản lưới thứ 2 từ Bastoni (87'), Dor Peretz đã hoàn tất cú đúp (89') để đánh dấu ngày thi đấu như mơ.

Kịch tính chưa dừng lại. Phút 90+1, Tonali sắm vai người hùng của ĐT Italia với pha lập công quý như vàng, khép lại màn rượt đuổi tỷ số điên rồ cùng chiến thắng 5-4 chung cuộc cho thầy trò HLV Gattuso.

Chung cuộc: Israel 4-5 Italia

Ghi bàn (Kiến tạo):

Israel: Locatelli 16' (phản lưới) - Peretz 52' (Solomon), 89' (Hehezkel) - Bastoni 87' (phản lưới)

Italia: Kean 40' (Retegui), 54' (Retegui) - Politano 58' (Retegui) - Raspadori 81' (Frattesi) - Tonali 90+1' (Cambiaso)

Đội hình xuất phát:

Israel: D.Peretz, Dasa, Nachmias, Lemkin, Revivo, E.Peretz, D.Peretz, Khalaili, Gloukh, Solomon, Biton

Italia: Donnarumma, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco, Politano, Tonali, Locatelli, Barella, Kean, Retegui