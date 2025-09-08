Video bóng đá Đức - Bắc Ireland: Florian Wirtz lập siêu phẩm đá phạt (Vòng loại World Cup)

Sau 3 thất bại liên tiếp, ĐT Đức rất quyết tâm chấm dứt chuỗi trận đáng buồn khi tiếp đón đối thủ "dưới cơ" Bắc Ireland trên sân nhà. Quyết tâm đó được họ thể hiện bằng bàn mở tỷ số ngay phút thứ 7 của Gnabry.

Florian Wirtz tỏa sáng mang về 3 điểm cho ĐT Đức

Dù vậy, hàng thủ vẫn là nỗi lo lắng với ĐT Đức bởi đến phút 34, họ để Issac Price gỡ hòa 1-1 cho Bắc Ireland. Bàn thua này cũng giúp "Những cỗ xe tăng" bừng tỉnh.

Bước sang hiệp 2, ĐT Đức duy trì thế trận áp đảo. Để rồi, nỗ lực của họ được đền đáp với pha lập công nâng tỷ số lên 2-1 (Amiri ghi bàn). Chưa dừng lại, phút 72, ngôi sao thuộc biên chế Liverpool, Florian Wirtz chấm dứt mọi hy vọng ngược dòng của Bắc Ireland bằng siêu phẩm đá phạt đẳng cấp.

Thắng 3-1 chung cuộc, ĐT Đức vẫn xếp thứ 3 bảng A (3 điểm/2 trận), bằng điểm Bắc Ireland (hạng 2) nhưng kém hiệu số, ít hơn đội đầu bảng Slovakia 3 điểm.

Chung cuộc: Đức 3-1 Bắc Ireland

Ghi bàn (KIến tạo):

Đức: Gnabry 7' (Woltemade), Amiri 69' (Raum), Wirtz 72'

Bắc Ireland: Price 34' (Devenny)

Đội hình xuất phát:

Đức: Baumann, Anton, Koch, Rudiger, Raum, Kimmich, Gross, Gnabry, Wirtz, Leweling, Woltemade

Bắc Ireland: Peacock-Farrell, Hume, McNair, Toal, Bradley, Galbraith, Charles, McCann, Devenny, Price, Reid