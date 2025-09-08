Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Malaysia vs Palestine
Logo Malaysia - MAS Malaysia
-
Logo Palestine - PLE Palestine
-
Indonesia vs Lebanon
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Lebanon - LBN Lebanon
-
UAE vs Bahrain
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Bahrain - BHR Bahrain
-
Cộng Hòa Séc vs Saudi Arabia
Logo Cộng Hòa Séc - CZE Cộng Hòa Séc
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Israel vs Italy
Logo Israel - ISR Israel
-
Logo Italy - ITA Italy
-
Greece vs Đan Mạch
Logo Greece - GRE Greece
-
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Kosovo vs Thụy Điển
Logo Kosovo - RKS Kosovo
-
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
New Zealand vs Australia
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Azerbaijan vs Ukraine
Logo Azerbaijan - AZE Azerbaijan
-
Logo Ukraine - UKR Ukraine
-
Wales vs Canada
Logo Wales - WAL Wales
-
Logo Canada - CAN Canada
-
Hungary vs Bồ Đào Nha
Logo Hungary - HUN Hungary
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Pháp vs Iceland
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Logo Iceland - ISL Iceland
-
Serbia vs Anh
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Anh - ENG Anh
-
Bosnia-Herzegovina vs Áo
Logo Bosnia-Herzegovina - BIH Bosnia-Herzegovina
-
Logo Áo - AUT Áo
-
Na Uy vs Moldova
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo Moldova - MDA Moldova
-
Mỹ vs Nhật Bản
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Mexico vs Hàn Quốc
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-

Video bóng đá Đức - Bắc Ireland: Florian Wirtz lập siêu phẩm đá phạt (Vòng loại World Cup)

Sự kiện: World Cup 2026 Đội tuyển Đức
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(Bảng A vòng loại World Cup khu vực châu Âu) Bản hợp đồng đắt giá của Liverpool ghi dấu ấn trong màu áo ĐT Đức.

Video bóng đá Đức - Bắc Ireland: Florian Wirtz lập siêu phẩm đá phạt (Vòng loại World Cup) - 1

Sau 3 thất bại liên tiếp, ĐT Đức rất quyết tâm chấm dứt chuỗi trận đáng buồn khi tiếp đón đối thủ "dưới cơ" Bắc Ireland trên sân nhà. Quyết tâm đó được họ thể hiện bằng bàn mở tỷ số ngay phút thứ 7 của Gnabry.

Florian Wirtz tỏa sáng mang về 3 điểm cho ĐT Đức

Florian Wirtz tỏa sáng mang về 3 điểm cho ĐT Đức

Dù vậy, hàng thủ vẫn là nỗi lo lắng với ĐT Đức bởi đến phút 34, họ để Issac Price gỡ hòa 1-1 cho Bắc Ireland. Bàn thua này cũng giúp "Những cỗ xe tăng" bừng tỉnh.

Bước sang hiệp 2, ĐT Đức duy trì thế trận áp đảo. Để rồi, nỗ lực của họ được đền đáp với pha lập công nâng tỷ số lên 2-1 (Amiri ghi bàn). Chưa dừng lại, phút 72, ngôi sao thuộc biên chế Liverpool, Florian Wirtz chấm dứt mọi hy vọng ngược dòng của Bắc Ireland bằng siêu phẩm đá phạt đẳng cấp.

Thắng 3-1 chung cuộc, ĐT Đức vẫn xếp thứ 3 bảng A (3 điểm/2 trận), bằng điểm Bắc Ireland (hạng 2) nhưng kém hiệu số, ít hơn đội đầu bảng Slovakia 3 điểm.

Chung cuộc: Đức 3-1 Bắc Ireland

Ghi bàn (KIến tạo):

Đức: Gnabry 7' (Woltemade), Amiri 69' (Raum), Wirtz 72'

Bắc Ireland: Price 34' (Devenny)

Đội hình xuất phát:

Đức: Baumann, Anton, Koch, Rudiger, Raum, Kimmich, Gross, Gnabry, Wirtz, Leweling, Woltemade

Bắc Ireland: Peacock-Farrell, Hume, McNair, Toal, Bradley, Galbraith, Charles, McCann, Devenny, Price, Reid 

8

Man City - Man U 14.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Manchester City
Manchester United
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 14/09
Thể lệ
Video bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ - Tây Ban Nha: Hat-trick bất ngờ, "set tennis" đỉnh cao (Vòng loại World Cup)
Video bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ - Tây Ban Nha: Hat-trick bất ngờ, "set tennis" đỉnh cao (Vòng loại World Cup)

(Bảng E vòng loại World Cup khu vực châu Âu) Dàn sao Barcelona cùng tỏa sáng, nhưng cầu thủ thuộc biên chế Arsenal mới là cái tên nổi bật nhất trong...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh - Tân Thành ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-08/09/2025 02:52 AM (GMT+7)
Tin liên quan
World Cup 2026 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN