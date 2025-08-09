Video bóng đá Newcastle - Espanyol: SAO Hàn Quốc gây ấn tượng, mất vui phút 89 (Giao hữu)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Liverpool vs AFC Bournemouth
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Tottenham Hotspur vs Burnley
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Sunderland vs West Ham United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Nottingham Forest vs Brentford
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Brighton & Hove Albion vs Fulham
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester City
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Chelsea vs Crystal Palace
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Manchester United vs Arsenal
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

Video bóng đá Newcastle - Espanyol: SAO Hàn Quốc gây ấn tượng, mất vui phút 89 (Giao hữu)

Sự kiện: Newcastle United

Newcastle đá trận giao hữu hè cuối cùng mà không có Alexander Isak trong đội hình.

Fan Newcastle có lẽ nên chuẩn bị tinh thần cho sự thay đổi ở vị trí tiền đạo: Alexander Isak không đá trận này và đã sẵn sàng ra đi, trong khi ở trận giao hữu cùng giờ của Brentford, Yoane Wissa cũng không đá và đang đàm phán để sang Newcastle.

Targett (phải) đánh đầu gỡ hòa cho Newcastle

Targett (phải) đánh đầu gỡ hòa cho Newcastle

Tại St. James Park, HLV Eddie Howe tung vào từ đầu tân binh 18 tuổi Park Seung-Soo ở vị trí tiền đạo trái. Dù vậy Newcastle khởi đầu không tốt lắm, phút 17 họ để mất bóng và sau đó Exposito tung một cú sút xa rất đẹp mắt đưa Espanyol dẫn trước.

Lợi thế dẫn bàn đó chỉ kéo dài được 4 phút, trước khi Lewis Miley xử lý rất hay và tạt bóng cho Targett đánh đầu gỡ hòa. Đến phút 39, Espanyol được hưởng penalty do Roberto Fernandez bị chính Targett phạm lỗi trong vòng cấm, nhưng Aaron Ramsdale cản phá Puado để bảo toàn tỷ số.

Không lâu sau, Park Seung Soo bị truy cản trong vòng cấm nhưng Newcastle lại không được 11m. Cầu thủ người Hàn Quốc chơi khá hay ở hiệp này và trước khi hết giờ, anh đột phá qua cầu thủ Espanyol và tạt bóng rất nguy hiểm từ cánh trái, nhưng pha bóng hỗn loạn không tạo ra bàn thắng cho Newcastle.

Newcastle chơi áp đảo hơn ở hiệp 2, Osula sút xa và Schar có pha dứt điểm từ quả đá phạt nhưng đều bị thủ môn cản phá. Tới phút 77, hàng phòng ngự Espanyol triển khai bóng khá ẩu ngay trong vòng cấm nhà, Jacob Murphy cướp được bóng và dứt điểm ngay đưa Newcastle dẫn bàn.

Jacob Murphy cướp bóng đưa Newcastle dẫn 2-1 ở phút 77

Jacob Murphy cướp bóng đưa Newcastle dẫn 2-1 ở phút 77

Nhưng trước khi hết giờ, Espanyol gỡ hòa 2-2 nhờ một pha đánh đầu cận thành của Kike Garcia. Đây là kết quả cuối cùng và sau trận này, Espanyol về nước chờ mở màn La Liga với trận gặp Atletico Madrid (2h30, 18/8). Nói đến Atletico, chính họ cũng đang ở có mặt ở Newcastle và hai đội sẽ giao hữu với nhau vào lúc 19h hôm nay 9/8.

Tỷ số trận đấu: Newcastle 2-2 Espanyol (hiệp 1: 1-1)

Ghi bàn (kiến tạo)

- Newcastle: Targett 21' (Miley), J. Murphy 77'

- Espanyol: Exposito 17' (Fernandez), Kike Garcia 89' (Milla)

Đội hình xuất phát: 

Newcastle: Ramsdale, Hall, Schar, Burn, Targett, Guimaraes, Miley, Krafth, Park Seung-Soo, Jacob Murphy, Osula.

Espanyol: Dmitrovic, Romero, Cabrera, Rubio, El Hilali, Exposito, Lozano, Puado, Roca, Ruben Sanchez, Roberto Fernández.

8

PSG - Tottenham Hotspur 14.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

PSG
Tottenham Hotspur
Gửi dự đoán
Trước 02:00 ngày 14/08
Thể lệ
Video bóng đá Al Nassr - Rio Ave: Ronaldo đối đầu đội bóng quê hương, 4 bàn hấp dẫn
Video bóng đá Al Nassr - Rio Ave: Ronaldo đối đầu đội bóng quê hương, 4 bàn hấp dẫn

Al Nassr đang tích cực chuẩn bị cho mùa giải đầy tham vọng phía trước. Trận giao hữu với Rio Ave trên đất Bồ Đào Nha chứng kiến nỗ lực của Ronaldo,...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-09/08/2025 02:52 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Newcastle United Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN