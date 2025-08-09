Video bóng đá Newcastle - Espanyol: SAO Hàn Quốc gây ấn tượng, mất vui phút 89 (Giao hữu)

Fan Newcastle có lẽ nên chuẩn bị tinh thần cho sự thay đổi ở vị trí tiền đạo: Alexander Isak không đá trận này và đã sẵn sàng ra đi, trong khi ở trận giao hữu cùng giờ của Brentford, Yoane Wissa cũng không đá và đang đàm phán để sang Newcastle.

Targett (phải) đánh đầu gỡ hòa cho Newcastle

Tại St. James Park, HLV Eddie Howe tung vào từ đầu tân binh 18 tuổi Park Seung-Soo ở vị trí tiền đạo trái. Dù vậy Newcastle khởi đầu không tốt lắm, phút 17 họ để mất bóng và sau đó Exposito tung một cú sút xa rất đẹp mắt đưa Espanyol dẫn trước.

Lợi thế dẫn bàn đó chỉ kéo dài được 4 phút, trước khi Lewis Miley xử lý rất hay và tạt bóng cho Targett đánh đầu gỡ hòa. Đến phút 39, Espanyol được hưởng penalty do Roberto Fernandez bị chính Targett phạm lỗi trong vòng cấm, nhưng Aaron Ramsdale cản phá Puado để bảo toàn tỷ số.

Không lâu sau, Park Seung Soo bị truy cản trong vòng cấm nhưng Newcastle lại không được 11m. Cầu thủ người Hàn Quốc chơi khá hay ở hiệp này và trước khi hết giờ, anh đột phá qua cầu thủ Espanyol và tạt bóng rất nguy hiểm từ cánh trái, nhưng pha bóng hỗn loạn không tạo ra bàn thắng cho Newcastle.

Newcastle chơi áp đảo hơn ở hiệp 2, Osula sút xa và Schar có pha dứt điểm từ quả đá phạt nhưng đều bị thủ môn cản phá. Tới phút 77, hàng phòng ngự Espanyol triển khai bóng khá ẩu ngay trong vòng cấm nhà, Jacob Murphy cướp được bóng và dứt điểm ngay đưa Newcastle dẫn bàn.

Jacob Murphy cướp bóng đưa Newcastle dẫn 2-1 ở phút 77

Nhưng trước khi hết giờ, Espanyol gỡ hòa 2-2 nhờ một pha đánh đầu cận thành của Kike Garcia. Đây là kết quả cuối cùng và sau trận này, Espanyol về nước chờ mở màn La Liga với trận gặp Atletico Madrid (2h30, 18/8). Nói đến Atletico, chính họ cũng đang ở có mặt ở Newcastle và hai đội sẽ giao hữu với nhau vào lúc 19h hôm nay 9/8.

Tỷ số trận đấu: Newcastle 2-2 Espanyol (hiệp 1: 1-1)

Ghi bàn (kiến tạo):

- Newcastle: Targett 21' (Miley), J. Murphy 77'

- Espanyol: Exposito 17' (Fernandez), Kike Garcia 89' (Milla)

Đội hình xuất phát:

Newcastle: Ramsdale, Hall, Schar, Burn, Targett, Guimaraes, Miley, Krafth, Park Seung-Soo, Jacob Murphy, Osula.

Espanyol: Dmitrovic, Romero, Cabrera, Rubio, El Hilali, Exposito, Lozano, Puado, Roca, Ruben Sanchez, Roberto Fernández.