Video bóng đá AC Milan - Napoli: Cơn choáng hiệp 1, nỗ lực cuối trận không đủ (Serie A)

AC Milan đã khởi đầu mùa giải tốt hơn kỳ vọng và với chỉ 3 điểm ít hơn Napoli, ngôi đầu bảng có thể đổi chủ sau trận này. Milan xuất trận với cặp tiền vệ Modric - Rabiot và Pulisic, dù chưa đạt 100% thể lực, vẫn xuất phát để hỗ trợ Santiago Gimenez.

Pulisic kiến tạo bàn thứ nhất cho AC Milan trước khi đích thân lập công nâng tỷ số lên 2-0

Pulisic chỉ mất có 3 phút để làm lu mờ hết "bộ ba Manchester" của Napoli mà dư luận dành hết sự chú ý trước trận. Ngôi sao người Mỹ từ sân nhà có một pha đột phá bên cánh trái, vượt qua cú xoạc của Marianucci và lao đến tận vòng cấm địa Napoli trước khi căng ngang cho Saelemaekers dễ dàng đệm vào lưới.

Milan chật vật trong tạo cơ hội, họ có thời cơ ở phút 11 nhưng Maignan cản phá cả Gutierrez lẫn McTominay. Bên kia sân, Napoli không thể nào khống chế nổi Pulisic. Fofana đã sút vọt xà rất phí phạm ở phút 27 sau pha chọc khe của anh, nhưng 4 phút sau Pavlovic leo biên trái rất tốt, trả bóng ra cho Fofana và lần này Fofana đã dọn cỗ cho Pulisic ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0.

Napoli phải tới cuối hiệp mới đá sáng hơn. McTominay câu penalty bất thành ở phút 37 do Tomori rụt chân lại rất đúng lúc và được VAR xác định không phạm lỗi. 4 phút sau De Bruyne đưa Di Lorenzo thoát xuống nhưng Maignan đã cảnh giác hóa giải nguy hiểm, và ở phút 43 Anguissa đánh đầu ra ngoài dù không bị ai kèm khi đón quả tạt của Politano.

Sang hiệp 2 Napoli gia tăng sức ép, một quả căng ngang phút 53 đưa bóng cắt mặt cầu môn Milan nhưng không cầu thủ đội khách nào đệm kịp, bao gồm Hojlund. Nhưng 1 phút sau bước ngoặt đã tới, Maignan đã cản phá một cú đánh đầu của đội khách nhưng Estupinan lại kéo ngã Di Lorenzo ở phía cột xa, khiến Estupinan bị thẻ đỏ. Trên chấm 11m, De Bruyne đánh lừa Maignan để rút ngắn 1-2.

De Bruyne lừa Maignan trên chấm 11m

Hơn người nhưng thế trận của Napoli không khá lên và HLV Conte phút 73 đã rút cả De Bruyne, McTominay lẫn Hojlund khỏi sân. 1 trong những dự bị được vào thay là David Neres và anh đã đưa Napoli đến rất gần bàn gỡ hòa tới 2 lần, nhưng cú cứa lòng phút 90+1 của anh đập cột dọc, và tới phút 90+7 anh lần này đưa bóng trúng đích nhưng Maignan bay người hết cỡ cứu thua.

Thắng sát nút 2-1, AC Milan là đội đầu tiên đánh bại Napoli mùa này, và họ cũng chiếm luôn ngôi đầu bảng. "Rossoneri" vẫn bằng điểm Napoli và Roma nhưng đều hơn hiệu số với 2 đội này.

Tỷ số trận đấu: AC Milan 2-1 Napoli (hiệp 1: 2-0).

Ghi bàn (kiến tạo):

- AC Milan: Saelemaekers 3' (Pulisic), Pulisic 31' (Fofana)

- Napoli: De Bruyne 60' (pen)

Thẻ đỏ: Estupinan 57'

Đội hình xuất phát:

AC Milan: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Gimenez.

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund.