Video bóng đá Metz - PSG: Rượt đuổi 5 bàn, Mbaye cú đúp kiến tạo (Ligue 1)

Sự kiện: Ligue I 2025-26 Paris Saint-Germain

(Vòng 16)

  

Chạm trán đội cuối bảng Metz, PSG dồn ép nghẹt thở sau tiếng còi khai cuộc. Dù vậy phải tới phút 31, nhà đương kim vô địch mới xuyên thủng hàng phòng ngự số đông của đối thủ. Lee Kang In kiến tạo để Goncalo Ramos mở điểm. 

PSG tạm thời đòi lại ngôi đầu bảng

PSG tạm thời đòi lại ngôi đầu bảng

Bàn thắng này cũng giúp dàn sao tấn công PSG cởi bỏ áp lực tâm lí. Phút 39, Mbaye "dọn cỗ" cho Ndjantou nâng tỷ số lên 2-0. Phía đối diện, nỗ lực của Metz cũng giúp đội chủ nhà rút ngắn cách biệt xuống 1-2 ở phút 42 (Deminguet lập công).

Bước sang hiệp 2, PSG duy trì sức ép về phía khung thành Metz. Kết quả, phút 63, Mbaye hoàn tất cú đúp kiến tạo để Doue ghi bàn thứ 3 cho đội khách.

Khoảng thời gian còn lại, Metz vùng lên mạnh mẽ nhưng những gì họ làm được chỉ là bàn rút ngắn cách biệt ở phút 81 nhờ công của Tsitaishvili. Chung cuộc, PSG giành chiến thắng 3-2 và tạm thời leo lên ngôi đầu bảng Ligue 1 (36 điểm/16 trận), hơn đội nhì bảng Lens 2 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận.

Chung cuộc: Metz 2-3 PSG

Ghi bàn (Kiến tạo):

Metz: Deminguet 42’, Tsitaishvili 81’

PSG: Ramos 31’ (Lee Kang In), Ndjantou 39’ (Mbaye), Doue 63’ (Mbaye)

Đội hình xuất phát:

Metz: Fischer, Kouao, Gbamin, Yegbe, Colin, Deminguet, Traore, Mbaye, Hein, Tsitaishvili, Diallo

PSG: Safonov, Zaire-Emery, Zabarnyi, Pacho, Hernandez, Vitinha, Ndjantou, Ruiz, Lee Kang In, Ramos, Mbaye

Video bóng đá Barcelona - Osasuna: Hiệp 2 định đoạt, Raphinha rực sáng (La Liga)
Video bóng đá Barcelona - Osasuna: Hiệp 2 định đoạt, Raphinha rực sáng (La Liga)

(Vòng 16 La Liga) Barcelona đã khiến Osasuna ôm hận trong ngày Raphinha tỏ ra "mắn" bàn.

Bấm xem >>

Theo Đỗ Anh - Tân Thành ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/12/2025 03:07 AM (GMT+7)
