Video bóng đá Napoli - Olympiakos: Lukaku chấn thương, cơn điên của Conte

Đây là trận giao hữu cuối cùng của Napoli ở trung tâm tập huấn Castel di Sangro trước khi họ trở về nhà chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ ngôi vua Serie A. HLV Antonio Conte có sự thay đổi đáng chú ý khi sử dụng sơ đồ 4-4-1-1, đưa Kevin De Bruyne đá hộ công đằng sau Romelu Lukaku trong khi Scott McTominay được dạt sang biên trái.

Lukaku chấn thương trước khi hiệp 1 kết thúc

Napoli chơi tốt và Matteo Politano có cơ hội đầu tiên với cú cứa lòng chệch cột dọc, trước khi mở tỷ số phút 16 với một cú cứa lòng chân trái khác đi xoáy vào góc hiểm. Tuy nhiên trước khi hết hiệp 1, sự lo lắng xuất hiện khi Lukaku bị đau ở bắp đùi trái và phải rời sân.

HLV Conte đã có lý do để cáu, nhưng vẫn còn xảy ra một sự cố khác khiến ông nổi cơn tam bành. Một cú đạp sau của Ayoub El Kaabi bên phía Olympiakos dành cho Amir Rrahmani khiến Conte lao vào sân "ăn thua đủ" với cả cầu thủ đối phương lẫn trọng tài.

Chính El Kaabi suýt gỡ hòa ở hiệp 2 nhưng bị Milinkovic-Savic cản phá, và đến phút 54 Lorenzo Lucca ghi bàn thứ 2 cho Napoli, De Bruyne phát động pha phản công và Lucca chỉ việc dứt điểm sau khi được McTominay dọn cỗ.

De Bruyne chơi khá thoải mái và có một cú sút vọt xà ngang. Ở cuối trận, Napoli đổi sang đá 4-3-3 nhưng Olympiakos vùng lên gây sức ép. Milinkovic-Savic đã cản được một cú dứt điểm của Santiago Hezze, nhưng anh không may va chạm với đồng đội Alessandro Buongiorno ở phút bù giờ, khiến Chiquinho dễ dàng sút vào lưới trống ghi bàn danh dự cho Olympiakos.

Chấn thương của Lukaku để lại nhiều lo lắng cho Napoli, bởi họ sẽ bắt đầu mùa giải trong khoảng 1 tuần nữa với trận gặp Sassuolo vào ngày 23/8.

Tỷ số trận đấu: Napoli 2-1 Olympiakos (hiệp 1: 1-0)

Ghi bàn:

- Napoli: Politano 16', Lucca 54'

- Olympiakos: Chiquinho 90'+1

Đôi hình xuất phát:

Napoli: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus (Buongiorno 85'), Olivera; Politano (Spinazzola 80'), Anguissa, Lobotka (Gilmour 76'), McTominay; De Bruyne; Lukaku (Lucca 32') (Neres 76').

Olympiakos: Botis (Paschalakis 46'); Ortega, Pirola, Retsos, Costinha (Strefezza 46'); Scipioni (Liatsikouras 65'), Hezze; Ciquinho, Pnevmonidis, Rodinei; El Kaabi.