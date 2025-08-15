Video bóng đá Napoli - Olympiakos: Lukaku chấn thương, cơn điên của Conte

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Công An Hà Nội vs Thể Công - Viettel
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Liverpool vs AFC Bournemouth
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Thép Xanh Nam Định vs Hải Phòng
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Hà Nội
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Tottenham Hotspur vs Burnley
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Sunderland vs West Ham United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Fulham
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester City
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Le Havre
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Mallorca vs Barcelona
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Đông Á Thanh Hóa vs SHB Đà Nẵng
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Ninh Bình
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
PVF-CAND vs Sông Lam Nghệ An
Logo PVF-CAND - PVC PVF-CAND
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Chelsea vs Crystal Palace
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Nottingham Forest vs Brentford
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester United vs Arsenal
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Nantes vs PSG
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Espanyol vs Atlético de Madrid
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Real Madrid vs Osasuna
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Bayern Munich vs RB Leipzig
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
St. Pauli vs Borussia Dortmund
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

Video bóng đá Napoli - Olympiakos: Lukaku chấn thương, cơn điên của Conte

Sự kiện: S.S.C Napoli Romelu Lukaku Kevin De Bruyne
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(Giao hữu) Một trận giao hữu đã khiến Napoli vừa thiệt quân lại vừa làm HLV Conte nổi cáu.

  

Đây là trận giao hữu cuối cùng của Napoli ở trung tâm tập huấn Castel di Sangro trước khi họ trở về nhà chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ ngôi vua Serie A. HLV Antonio Conte có sự thay đổi đáng chú ý khi sử dụng sơ đồ 4-4-1-1, đưa Kevin De Bruyne đá hộ công đằng sau Romelu Lukaku trong khi Scott McTominay được dạt sang biên trái.

Lukaku chấn thương trước khi hiệp 1 kết thúc

Lukaku chấn thương trước khi hiệp 1 kết thúc

Napoli chơi tốt và Matteo Politano có cơ hội đầu tiên với cú cứa lòng chệch cột dọc, trước khi mở tỷ số phút 16 với một cú cứa lòng chân trái khác đi xoáy vào góc hiểm. Tuy nhiên trước khi hết hiệp 1, sự lo lắng xuất hiện khi Lukaku bị đau ở bắp đùi trái và phải rời sân.

HLV Conte đã có lý do để cáu, nhưng vẫn còn xảy ra một sự cố khác khiến ông nổi cơn tam bành. Một cú đạp sau của Ayoub El Kaabi bên phía Olympiakos dành cho Amir Rrahmani khiến Conte lao vào sân "ăn thua đủ" với cả cầu thủ đối phương lẫn trọng tài.

Chính El Kaabi suýt gỡ hòa ở hiệp 2 nhưng bị Milinkovic-Savic cản phá, và đến phút 54 Lorenzo Lucca ghi bàn thứ 2 cho Napoli, De Bruyne phát động pha phản công và Lucca chỉ việc dứt điểm sau khi được McTominay dọn cỗ.

De Bruyne chơi khá thoải mái và có một cú sút vọt xà ngang. Ở cuối trận, Napoli đổi sang đá 4-3-3 nhưng Olympiakos vùng lên gây sức ép. Milinkovic-Savic đã cản được một cú dứt điểm của Santiago Hezze, nhưng anh không may va chạm với đồng đội Alessandro Buongiorno ở phút bù giờ, khiến Chiquinho dễ dàng sút vào lưới trống ghi bàn danh dự cho Olympiakos.

Chấn thương của Lukaku để lại nhiều lo lắng cho Napoli, bởi họ sẽ bắt đầu mùa giải trong khoảng 1 tuần nữa với trận gặp Sassuolo vào ngày 23/8.

Tỷ số trận đấu: Napoli 2-1 Olympiakos (hiệp 1: 1-0)

Ghi bàn: 

- Napoli: Politano 16', Lucca 54'

- Olympiakos: Chiquinho 90'+1

Đôi hình xuất phát: 

Napoli: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus (Buongiorno 85'), Olivera; Politano (Spinazzola 80'), Anguissa, Lobotka (Gilmour 76'), McTominay; De Bruyne; Lukaku (Lucca 32') (Neres 76').

Olympiakos: Botis (Paschalakis 46'); Ortega, Pirola, Retsos, Costinha (Strefezza 46'); Scipioni (Liatsikouras 65'), Hezze; Ciquinho, Pnevmonidis, Rodinei; El Kaabi.

8

Manchester United - Arsenal 17.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Manchester United
Arsenal
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 17/08
Thể lệ
De Bruyne lập cú đúp trong 8 phút, Napoli đánh bại đội "anh em" Man City
De Bruyne lập cú đúp trong 8 phút, Napoli đánh bại đội "anh em" Man City

Napoli giành chiến thắng thứ 2 trong loạt trận giao hữu hè nhờ màn tỏa sáng của Kevin De Bruyne.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/08/2025 01:32 AM (GMT+7)
Tin liên quan
S.S.C Napoli Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN