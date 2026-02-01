Video bóng đá Frankfurt - Leverkusen: Rực lửa 4 bàn & thẻ đỏ (Bundesliga)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Napoli vs Fiorentina 01/02/26 - Trực tiếp
Logo Napoli - NAP Napoli
2
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
1
Hamburger SV vs Bayern Munich 01/02/26 - Trực tiếp
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
2
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
2
Chelsea vs West Ham United 01/02/26 - Trực tiếp
Logo Chelsea - CHE Chelsea
1
Logo West Ham United - WHU West Ham United
2
Levante vs Atlético de Madrid 01/02/26 - Trực tiếp
Logo Levante - LEV Levante
0
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
0
Liverpool vs Newcastle United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Elche vs Barcelona
Logo Elche - ELC Elche
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Hoàng Anh Gia Lai vs SHB Đà Nẵng
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Thép Xanh Nam Định
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
PVF-CAND vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Công An Hà Nội vs Ninh Bình
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Real Madrid vs Rayo Vallecano
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Nottingham Forest vs Crystal Palace
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Manchester United vs Fulham
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Aston Villa vs Brentford
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Borussia Dortmund vs Heidenheim
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
Tottenham Hotspur vs Manchester City
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Cremonese vs Inter Milan
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Parma vs Juventus
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Strasbourg vs Paris Saint-Germain
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Sunderland vs Burnley
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-

Video bóng đá Frankfurt - Leverkusen: Rực lửa 4 bàn & thẻ đỏ (Bundesliga)

Sự kiện: Bundesliga 2025-26 Bayer Leverkusen

(Vòng 20 Bundesliga) Leverkusen đã có màn trình diễn đầy thăng hoa ngay trên sân của Frankfurt.

  

Việc phải hành quân đến sân của Frankfurt không phải vấn đề của Leverkusen. Ngay phút 26, Frankfurt đã bị Arthur chọc thủng lưới. 

Dàn sao Leverkusen ăn mừng

Dàn sao Leverkusen ăn mừng

Chỉ 5 phút sau, đến lượt Tillman nhân đôi cách biệt cho Leverkusen. Anh thực hiện pha dứt điểm chuẩn xác trong vòng cấm đối thủ sau khi nhận đường chuyền "dọn cỗ" của Kofane.

Frankfurt rất nỗ lực rút ngắn cách biệt nhưng họ phải đợi tới đầu hiệp hai mới làm được điều đó. Phút 50, Koch ghi bàn cho đội chủ nhà. 

Nhưng đây là tất cả những gì Frankfurt làm được ở trận này. Tới phút 70, họ còn chơi thiếu người bởi Skhiri nhận thẻ vàng thứ 2 và phải rời khỏi sân. 

Leverkusen dồn ép mãnh liệt khi được chơi hơn người trước Frankfurt. Tới phút 90+3, Leverkusen chấm dứt mọi hy vọng của đối thủ bằng bàn thắng ấn định chiến thắng 3-1 của Poku. 

Tỷ số chung cuộc: Frankfurt 1-3 Leverkusen (H1: 0-2)

Ghi bàn (kiến tạo): 

Frankfurt: Koch 50' 

Leverkusen: Arthur 26' (Grimaldo), Tillman 33' (Kofane), Garcia 90+3' (Poku)

Thẻ đỏ: 

Frankfurt: Skhiri 70' (2 thẻ vàng)

Đội hình xuất phát: 

Frankfurt: Santos, Theate, Koch, Amenda, Kristensen, Larsson, Skhiri, Brown, Doan, Gotze, Kalimuendo

Leverkusen: Blaswich, Quansah, Andrich, Tapsoba, Grimaldo, Garcia, Fernandez, Arthur, Tillman, Terrier, Kofane

Video bóng đá Leverkusen - Stuttgart: Thảm họa hiệp 1 (Bundesliga)
Video bóng đá Leverkusen - Stuttgart: Thảm họa hiệp 1 (Bundesliga)

(Vòng 16) Leverkusen đã bị Stuttgart bắt kịp điểm số sau màn trình diễn đáng quên ngay trên sân nhà BayArena.

Bấm xem >>

