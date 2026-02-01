Video bóng đá Frankfurt - Leverkusen: Rực lửa 4 bàn & thẻ đỏ (Bundesliga)

Việc phải hành quân đến sân của Frankfurt không phải vấn đề của Leverkusen. Ngay phút 26, Frankfurt đã bị Arthur chọc thủng lưới.

Dàn sao Leverkusen ăn mừng

Chỉ 5 phút sau, đến lượt Tillman nhân đôi cách biệt cho Leverkusen. Anh thực hiện pha dứt điểm chuẩn xác trong vòng cấm đối thủ sau khi nhận đường chuyền "dọn cỗ" của Kofane.

Frankfurt rất nỗ lực rút ngắn cách biệt nhưng họ phải đợi tới đầu hiệp hai mới làm được điều đó. Phút 50, Koch ghi bàn cho đội chủ nhà.

Nhưng đây là tất cả những gì Frankfurt làm được ở trận này. Tới phút 70, họ còn chơi thiếu người bởi Skhiri nhận thẻ vàng thứ 2 và phải rời khỏi sân.

Leverkusen dồn ép mãnh liệt khi được chơi hơn người trước Frankfurt. Tới phút 90+3, Leverkusen chấm dứt mọi hy vọng của đối thủ bằng bàn thắng ấn định chiến thắng 3-1 của Poku.

Tỷ số chung cuộc: Frankfurt 1-3 Leverkusen (H1: 0-2)

Ghi bàn (kiến tạo):

Frankfurt: Koch 50'

Leverkusen: Arthur 26' (Grimaldo), Tillman 33' (Kofane), Garcia 90+3' (Poku)

Thẻ đỏ:

Frankfurt: Skhiri 70' (2 thẻ vàng)

Đội hình xuất phát:

Frankfurt: Santos, Theate, Koch, Amenda, Kristensen, Larsson, Skhiri, Brown, Doan, Gotze, Kalimuendo

Leverkusen: Blaswich, Quansah, Andrich, Tapsoba, Grimaldo, Garcia, Fernandez, Arthur, Tillman, Terrier, Kofane