Video bóng đá Koln - Bayern Munich: Ngược dòng đẳng cấp, nối dài mạch bất bại (Bundesliga)

Tiếp đón Bayern Munich được đánh giá cao hơn về mọi mặt, tuy nhiên Koln đã thi đấu đầy quả cảm để ngăn dàn sao "Hùm xám" ghi bàn trong phần lớn thời gian hiệp 1. Thậm chí đến phút 41, Maina bất ngờ đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước.

Bayern Munich vẫn chưa bị đánh bại ở Bundesliga

"Gáo nước lạnh" giúp các cầu thủ Bayern bừng tỉnh. Phút 45+5, Gnabry gỡ hòa cho "Hùm xám", đồng thời khởi đầu cho khoảng thời bùng nổ tiếp theo.

Bước sang hiệp 2, sức ép mà Bayern tạo ra trước khung thành Koln ngày càng lớn. Dù rất nỗ lực, hàng thủ đội chủ nhà chỉ có thể cầm cự tới phút 71, thời điểm Kim Min Jae lập công nâng tỷ số lên 2-1. Phút 84, sao trẻ Lennart Karl chấm dứt hy vọng giành điểm của Koln với bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Bayern Munich.

Sau 17 vòng, thầy trò HLV Kompany vẫn vững vàng ở ngôi đầu bảng Bundesliga (47 điểm), duy trì thành tích bất bại và hơn đội xếp sau Dortmund 11 điểm.