Video bóng đá PVF CAND – Hải Phòng: Đòn đau từ người cũ, thắp sáng hy vọng (V-League)

Hải Phòng có chuyến làm khách của PVC CAND ở vòng áp chót V-League 2025/26. Chủ nhà cần 1 chiến thắng để mơ về cơ hội trụ hạng. Kịch bản tuyệt đẹp dành cho PVC CAND khi họ có bàn mở tỉ số ngay ở phút thứ ba. Người ghi bàn là Mpande, “người c”" của chính Hải Phòng.

Mpande sớm mở tỉ số

Nhận bàn thua đau, đội khách dồn lên mạnh mẽ. Họ liên tục tấn công và dứt điểm về phía khung thành đối thủ nhưng lại chưa thể tìm được bàn gỡ hòa trong hiệp một với sự xuất sắc của thủ thành Sỹ Huy bên phía PVF - CAND. Ở chiều hướng ngược lại, chủ nhà cũng chưa thể tìm thêm bàn thắng trong hiệp một.

Sang hiệp hai, Thanh Nhàn được trả về cánh trái và tuyển thủ U23 Việt Nam đã có màn trình diễn chói sáng. Số 11 của PVF CAND có pha thoát xuống hay rồi căng ngang vào trong. Lucas bỏ lỡ cơ hội dứt điểm nhưng Anh Quân kịp thời góp mặt để dứt điểm tung lưới Hải Phòng.

Chưa dừng lại ở, Thanh Nhàn tiếp tục có một pha đục xuống cánh trái tốt rồi chuyền cho Hoàng Vũ Samson ghi bàn thứ ba. Hải Phòng cố gắng tìm bàn gỡ và có được bàn thắng của Antonio ở phút 89. Chung cuộc, PVF CAND thắng 3-1 và thắp sáng hy vọng trụ hạng trước vòng cuối.

Tỉ số chung cuộc: PVF CAND 3-1 Hải Phòng (H1: 1-0)

Ghi bàn:

Ghi bàn:

PVF CAND: Mpande 3', Anh Quân 63', Hoàng Vũ Samson 76'

Hải Phòng: Antonio 89'

Đội hình xuất phát

PVF CAND: Sỹ Huy, Raynolds, Công Đến, Xuân Bắc, Mpande, Thanh Nhàn, Bảo Long, Lý Đức, Anh Quân, Văn Dũng, Lucas

Hải Phòng: Văn Luân, Hữu Nam, Minh Dĩ, Thái Học, Mạnh Dũng, Văn Bắc, Nhật Minh, Hoàng Nam, Thái Bảo, Quốc Anh, Tagueu