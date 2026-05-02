Como vs Napoli 02/05/26 - Trực tiếp
Como
0
Napoli
0
Arsenal vs Fulham 02/05/26 - Trực tiếp
Arsenal
2
Fulham
0
Bayer Leverkusen vs RB Leipzig 02/05/26 - Trực tiếp
Bayer Leverkusen
2
RB Leipzig
0
Metz vs Monaco 03/05/26 - Trực tiếp
Metz
0
Monaco
0
Atalanta vs Genoa
Atalanta
-
Genoa
-
Osasuna vs Barcelona
Osasuna
-
Barcelona
-
Nice vs Lens
Nice
-
Lens
-
Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
Sông Lam Nghệ An
-
Hoàng Anh Gia Lai
-
Thể Công - Viettel vs Ninh Bình
Thể Công - Viettel
-
Ninh Bình
-
AFC Bournemouth vs Crystal Palace
AFC Bournemouth
-
Crystal Palace
-
Sassuolo vs Milan
Sassuolo
-
Milan
-
Manchester United vs Liverpool
Manchester United
-
Liverpool
-
Borussia M'gladbach vs Borussia Dortmund
Borussia M'gladbach
-
Borussia Dortmund
-
Juventus vs Hellas Verona
Juventus
-
Hellas Verona
-
Real Betis vs Real Oviedo
Real Betis
-
Real Oviedo
-
Freiburg vs Wolfsburg
Freiburg
-
Wolfsburg
-
Aston Villa vs Tottenham Hotspur
Aston Villa
-
Tottenham Hotspur
-
Inter Milan vs Parma
Inter Milan
-
Parma
-
Olympique Lyonnais vs Rennes
Olympique Lyonnais
-
Rennes
-
Espanyol vs Real Madrid
Espanyol
-
Real Madrid
-
Chelsea vs Nottingham Forest
Chelsea
-
Nottingham Forest
-
Cremonese vs Lazio
Cremonese
-
Lazio
-
Roma vs Fiorentina
Roma
-
Fiorentina
-
Everton vs Manchester City
Everton
-
Manchester City
-

Video bóng đá Newcastle - Brighton: Trả giá sai lầm, rượt đuổi hấp dẫn (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26 Newcastle United Brighton FC

Brighton phải trả giá vì sai lầm của thủ môn và hàng hậu vệ khi thi đấu trên sân của Newcastle.

   

Newcastle United đối đầu với Brighton trên sân St James' Park ở vòng 35 Ngoại hạng Anh. Hai đội nhập cuộc nhanh và tìm kiếm bàn thắng ngay từ đầu. Phút thứ 9, xà ngang từ chối siêu phẩm sút xa của Baleba khiến đội khách phải tiếc nuối.

Newcastle có rất nhiều cơ hội trong hiệp một

Phút 12, thủ thành Verbruggen băng ra phá bóng nhưng không chính xác. Murphy nỗ lực tạt bóng vào và Osula dễ dàng đánh đầu vào lưới trống. Phút 24, Bruno Guimaraes tạt bóng chuẩn xác và Dan Burn đánh đầu cực khó vào góc xa để nhân đôi cách biệt. 

Vài phút sau, Nick Pope suýt chút nữa sắm vai tội đồ khi chuyền bóng vào người đối thủ. Bóng hướng thẳng về khung thành nhưng lại trúng cột dọc. Newcastle còn có thêm 2 cơ hội cực ngon ăn nhưng không tận dụng được. Kết thúc hiệp một, chủ nhà có lợi thế 2 bàn. 

Sang hiệp hai, Brighton đẩy mạnh tấn công và sau nhiều nỗ lực, họ có được bàn gỡ đầu tiên ở phút 61. Welbeck thả bóng hay và Hinshelwood đã không phụ lòng đồng đội với cú dứt điểm quyết đoán ở cự ly gần. Bàn thắng này giúp tinh thần của các cầu thủ Brighton phấn chấn.

Họ dồn lên tấn công mạnh mẽ nhưng lại bỏ lỡ quá nhiều. Bên cạnh đó, Nick Pope cũng đã chơi rất hay. Cuối trận, Minteh bỏ lỡ cực đáng tiếc khi sút bóng lên trời ở cự ly 2m. Ngay sau đó, Wissa cũng đáp lễ bằng tình huống tương tự. Phút 90+5, Van Hecke để mất bóng và Wissa đủ bình tĩnh để chuyền cho Barnes lập công. Chung cuộc, Newcastle thắng với tỉ số 3-1. 

Tỉ số chung cuộc: Newcastle 3-1 Brighton (H1: 2-0)

Ghi bàn:

Newcastle: Osula 12', Burn 24', Barnes 90+5'

Brighton: Hinshelwood 61'

Đội hình xuất phát

Newcastle: Pope, Burn, Botman, Thiaw, Miley, Willock, Tonali, Guimaraes, Joelinton, Osula, Murphy

Brighton: Verburggen, Wieffer, Van Hecke, Boscagli, Kadioglu, Gross, Baleba, Minteh, Hinshelwood, Mitoma, Welbeck

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play

8

Video bóng đá Becamex TP.HCM - Thanh Hóa: 1 phút 2 bàn, sao U23 Việt Nam xuất thần (V-League)
(Vòng 21) 2 đội nhập cuộc đầy quyết tâm và khiến cổ động viên phấn khích bằng những bàn thắng sớm.

