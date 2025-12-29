Video bóng đá Bờ Biển Ngà - Cameroon: Diallo so tài Mbeumo hấp dẫn (CAN Cup)
Hai ngôi sao thuộc biên chế MU là Amad Diallo của Bờ Biển Ngà và Bryan Mbeumo bên phía Cameroon có màn so tài hấp dẫn. Đây được xem là tâm điểm của loạt trận thứ hai vòng bảng CAN 2025.
(Lượt trận thứ 2 bảng C) "Đại tiệc bàn thắng" cùng màn trình diễn ấn tượng của dàn sao đẳng cấp đã tạo nên trận đấu đáng xem.
