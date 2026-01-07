Video bóng đá Bờ Biển Ngà - Burkina Faso: Sao MU Diallo quá hay, hẹn đấu Salah (CAN Cup)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
U23 Hàn Quốc vs U23 Iran
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
U23 Nhật Bản vs U23 Syria
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Uzbekistan vs U23 Lebanon
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Qatar vs U23 UAE
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Everton vs Wolverhampton Wanderers
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brentford vs Sunderland
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Parma vs Inter Milan
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Newcastle United vs Leeds United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Burnley vs Manchester United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
U23 Australia vs U23 Thái Lan
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
U23 Iraq vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Milan vs Genoa
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
U23 Kyrgyzstan vs U23 Việt Nam
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Jordan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Nhật Bản
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Iran vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Syria vs U23 Qatar
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Video bóng đá Bờ Biển Ngà - Burkina Faso: Sao MU Diallo quá hay, hẹn đấu Salah (CAN Cup)

Sự kiện: CAN Cup 2025

(Vòng 1/8) Amad Diallo ghi dấu ấn đậm nét trong 90 phút thăng hoa của dàn sao đội tuyển Bờ Biển Ngà.

Sau tiếng còi khai cuộc, ĐT Bờ Biển Ngà đẩy cao đội hình dồn ép ĐT Burkina Faso. Ngay phút 20, nhà đương kim vô địch đã được ăn mừng bàn mở tỷ số nhờ công của Amad Diallo.

Diallo tỏa sáng giúp Bờ Biển Ngà thắng dễ

Diallo tỏa sáng giúp Bờ Biển Ngà thắng dễ

Như thường lệ, Amad Diallo là "linh hồn" trong lối chơi của Bờ Biển Ngà. Phút 32, ngôi sao thuộc biên chế MU tiếp tục ghi dấu ấn bằng pha kiến tạo giúp Diomande nhân đôi cách biệt.

Bước sang hiệp 2, tình hình không mấy khả quan hơn với Burkina Faso. Dù rất nỗ lực, họ cũng chỉ cầm cự tới phút 87, thời điểm Bazoumana Toure ghi bàn ấn định chiến thắng tưng bừng 3-0 cho Bờ Biển Ngà. Tiến vào tứ kết CAN Cup, nhà đương kim vô địch sẽ chạm trán ĐT Ai Cập.

Chung cuộc: Bờ Biển Ngà 3-0 Burkina Faso

Ghi bàn (Kiến tạo):

Diallo 20', Diomande 32' (Diallo), Toure 87'

Đội hình xuất phát:

Bờ Biển Ngà: Fofana, Doue, Kossounou, Ndicka, Konan, Kessie, Sangare, Oulai, Diallo, Guessand, Diomande

Burkina Faso: Koffi, Yago, Dayo, Tapsoba, Nagalo, Kouassi, Ouattara, Simpore, Ouedraogo, Irie, Traore

Cameroon thua tứ kết CAN Cup sẽ "giúp" MU: 6 trụ cột trở lại cho derby với Man City
Cameroon thua tứ kết CAN Cup sẽ "giúp" MU: 6 trụ cột trở lại cho derby với Man City

MU đang rất khó khăn trên mặt trận tấn công do thiếu người, nhưng có thể sẽ ở vào trạng thái tốt hơn khi gặp Man City.

Bấm xem >>

Theo Đỗ Anh - Tiến Tài

Nguồn: [Link nguồn]

07/01/2026 02:49 AM (GMT+7)
Nhiều người đọc
