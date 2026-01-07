Video bóng đá Bờ Biển Ngà - Burkina Faso: Sao MU Diallo quá hay, hẹn đấu Salah (CAN Cup)

Sau tiếng còi khai cuộc, ĐT Bờ Biển Ngà đẩy cao đội hình dồn ép ĐT Burkina Faso. Ngay phút 20, nhà đương kim vô địch đã được ăn mừng bàn mở tỷ số nhờ công của Amad Diallo.

Diallo tỏa sáng giúp Bờ Biển Ngà thắng dễ

Như thường lệ, Amad Diallo là "linh hồn" trong lối chơi của Bờ Biển Ngà. Phút 32, ngôi sao thuộc biên chế MU tiếp tục ghi dấu ấn bằng pha kiến tạo giúp Diomande nhân đôi cách biệt.

Bước sang hiệp 2, tình hình không mấy khả quan hơn với Burkina Faso. Dù rất nỗ lực, họ cũng chỉ cầm cự tới phút 87, thời điểm Bazoumana Toure ghi bàn ấn định chiến thắng tưng bừng 3-0 cho Bờ Biển Ngà. Tiến vào tứ kết CAN Cup, nhà đương kim vô địch sẽ chạm trán ĐT Ai Cập.

Chung cuộc: Bờ Biển Ngà 3-0 Burkina Faso

Ghi bàn (Kiến tạo):

Diallo 20', Diomande 32' (Diallo), Toure 87'

Đội hình xuất phát:

Bờ Biển Ngà: Fofana, Doue, Kossounou, Ndicka, Konan, Kessie, Sangare, Oulai, Diallo, Guessand, Diomande

Burkina Faso: Koffi, Yago, Dayo, Tapsoba, Nagalo, Kouassi, Ouattara, Simpore, Ouedraogo, Irie, Traore