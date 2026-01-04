Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Nóng bỏng CAN Cup: Mane & Jackson tạo đột biến, Senegal ngược dòng vào tứ kết

Sự kiện: CAN Cup 2025

Sudan gây bất ngờ từ sớm nhưng Senegal lại có người hùng cực bất ngờ.

Một trong những ứng cử viên vô địch, ĐT Senegal đối đầu với ĐT Sudan ở vòng 1/8 CAN Cup. Tuy nhiên, Sudan gây bất ngờ ngay ở phút thứ 6 khi Abdallah lập siêu phẩm với pha dứt điểm bằng chân trái ở bên góc phải. 

Sadio Mane giúp Senegal có bàn gỡ hòa

Sadio Mane giúp Senegal có bàn gỡ hòa

Nhận bàn thua đau, Senegal dồn lên tấn công mạnh mẽ. Các cầu thủ Sudan chống trả khá quyết liệt nhưng dần yếu thế trước sức ép cực lớn từ Senegal. Phút 29, Sadio Mane cướp bóng ở giữa sân và tung ra đường chuyền đẹp cho Pape Gueye băng xuống. Tiền vệ đang chơi cho Villarreal tung ra cú dứt điểm chuẩn xác để cân bằng tỉ số 1-1.

Có được bàn thắng, Senegal tiếp tục dồn lên nhưng các cầu thủ tấn công thường xuyên mắc lỗi việt vị. Một quả phạt đền và một bàn thắng của Senegal bị từ chối vì lý do này. Tuy nhiên, Sudan cuối cùng cũng không thể chống đỡ nổi. Phút 45+3, Jackson chuyền ngược ra và Pape Gueye có pha đặt lòng đẳng cấp để nâng tỉ số lên thành 2-0.

Sang hiệp hai, Sudan tràn lên tấn công tìm bàn gỡ nhưng họ vấp phải hàng phòng ngự chắc chắn của Senegal. Ở chiều hướng ngược lại, Senegal cố gắng làm chậm nhịp độ trận đấu và cầm bóng nhiều nhất có thể. Tấn công nhiều không ghi được bàn, Sudan nhận "trái đắng" ở phút 77.

Người lập công cho Senegal là cầu thủ vào sân thay người, Mbaye. Ngược dòng thành công trước Sudan, Senegal điền tên mình vào tứ kết CAN Cup 2025. 

Tỉ số chung cuộc: ĐT Senegal 3-1 ĐT Sudan (H1: 2-1)

Ghi bàn: 

ĐT Senegal: Pape Gueye 29', 45+3', Mbaye 77'

ĐT Sudan: Abdallah 6'

Đội hình xuất phát

ĐT Senegal: Mendy, Jakobs, Niakhate, Seck, Diatta, Gueye, I.Gueye, Diarra, Mane, Jackson, Sarr

ĐT Sudan: Elneel, Barglan, Saeed Ahmed, Karshom, Khamis, Taifour, Abuaagla, Khidir, Abdallar, Eisa, Abdelrahman

Bị loại khỏi CAN Cup 2025, chính phủ Gabon giải tán Ban huấn luyện, đình chỉ đội tuyển, đuổi cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử
Bị loại khỏi CAN Cup 2025, chính phủ Gabon giải tán Ban huấn luyện, đình chỉ đội tuyển, đuổi cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử

TPO - Thua ngược Bờ Biển Ngà và bị loại khỏi CAN Cup 2025, thất bại của Gabon đã bị đẩy lên thành vấn đề quốc gia, với một loạt quyết định gây sốc lập...

Bấm xem >>

