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World Cup 2026

Video bóng đá Mỹ - Đức:

Sự kiện: World Cup 2026 Đội tuyển Mỹ Đội tuyển Đức

(Giao hữu)

   

Tỷ số trận đấu: Mỹ - Đức (hiệp 1: 1-1)

Ghi bàn

- Mỹ: Robinson 37'

- Đức: Havertz 2'

Đội hình xuất phát

Mỹ: Freese, A. Robinson, Freeman, M. Robinson, Ream, Dest, Adams, McKennie, Tillman, Pulisic, Balogun.

Đức: Baumann, Brown, Tah, Pavlovic, Schlotterbeck, Kimmich, Sane, Musiala, Wirtz, Nmecha, Havertz.

Theo bạn đội tuyển nào sẽ vô địch World Cup 2026?

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Trực tiếp bóng đá Bồ Đào Nha - Chile: Đội khách ghi bàn danh dự (Hết giờ)

(Giao hữu ĐTQG) Chile có bàn thắng danh dự ở phút 90+2. Chung cuộc, Bồ Đào Nha giành chiến thắng 2-1.

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Theo Q.D ([Tên nguồn])

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-07/06/2026 02:41 AM (GMT+7)
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