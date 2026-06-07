Video bóng đá Mỹ - Đức:
(Giao hữu)
Tỷ số trận đấu: Mỹ - Đức (hiệp 1: 1-1)
Ghi bàn:
- Mỹ: Robinson 37'
- Đức: Havertz 2'
Đội hình xuất phát:
Mỹ: Freese, A. Robinson, Freeman, M. Robinson, Ream, Dest, Adams, McKennie, Tillman, Pulisic, Balogun.
Đức: Baumann, Brown, Tah, Pavlovic, Schlotterbeck, Kimmich, Sane, Musiala, Wirtz, Nmecha, Havertz.
(Giao hữu ĐTQG) Chile có bàn thắng danh dự ở phút 90+2. Chung cuộc, Bồ Đào Nha giành chiến thắng 2-1.
Theo Q.D ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-07/06/2026 02:41 AM (GMT+7)