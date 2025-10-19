Video bóng đá Bayern Munich - Dortmund: Dấu ấn Harry Kane (Bundesliga)

Bayern Munich chơi áp đảo hoàn toàn Dortmund trong hiệp một. "Hùm xám" xứ Bavaria cầm bóng tới 74%, dứt điểm 11 lần, trong khi Dortmund không dứt điểm lần nào.

Bayern Munich có bàn mở điểm vào phút 22 và cũng là tình huống lập công duy nhất trong hiệp một. Kimmich đá phạt góc, Kane bật lên đánh đầu làm tung lưới Dortmund.

Kane và đồng đội ăn mừng bàn mở điểm trước Dortmund

Sang hiệp hai, Dortmund nỗ lực dồn đội hình lên để tìm bàn gỡ hòa. Nhưng khi bàn thắng chưa đến, sự đen đủi lại đến với họ vào phút 78. Jobe Bellingham trong nỗ lực phá bóng lên đá bị Olise áp sát, khiến bóng bay thẳng vào lưới, đồng nghĩa với bàn thứ 2 cho Bayern Munich.

Trong thời gian còn lại của trận đấu, Dortmund chỉ kịp ghi 1 bàn khi Brandt tỏa sáng ở phút 85. Chung cuộc, Dortmund thua 1-2 trước Bayern Munich.

Chiến thắng trước Dortmund giúp Bayern Munich củng cố ngôi đầu Bundesliga khi nắm trong tay 21 điểm. Còn Dortmund xếp hạng 4 khi sở hữu 14 điểm.

Tỷ số chung cuộc: Bayern Munich 2-1 Dortmund (H1: 1-0)

Ghi bàn (kiến tạo):

Bayern Munich: Kane 22' (Kimmich), Olise 78'

Dortmund: Brandt 85' (Ryerson)

Đội hình xuất phát:

Bayern Munich: Neuer, Laimer, Tah, Upamecano, Boey, Kimmich, Pavlovic, Diaz, Kane, Olise, Jackson

Dortmund: Kobel, Sule, Schlotterbeck, Anton, Svensson, Nmecha, Gross, Ryerson, Adeyemi, Sabitzer, Guirassy