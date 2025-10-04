Video bóng đá Dortmund - Leipzig: Cục diện ngang ngửa, bắn phá cuối trận (Bundesliga)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Indonesia vs Saudi Arabia
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Inter Milan vs Cremonese 04/10/25 - Trực tiếp
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
2
Logo Cremonese - CRE Cremonese
0
Eintracht Frankfurt vs Bayern Munich 04/10/25 - Trực tiếp
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
0
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
1
Chelsea vs Liverpool 04/10/25 - Trực tiếp
Logo Chelsea - CHE Chelsea
1
Logo Liverpool - LIV Liverpool
0
Atalanta vs Como
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Como - COM Como
-
Real Madrid vs Villarreal
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Fiorentina vs Roma
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Wolverhampton Wanderers vs Brighton & Hove Albion
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Newcastle United vs Nottingham Forest
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Everton vs Crystal Palace
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Aston Villa vs Burnley
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Sevilla vs Barcelona
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Monaco vs Nice
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Brentford vs Manchester City
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Napoli vs Genoa
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Espanyol vs Real Betis
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Juventus vs Milan
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Lille vs PSG
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Celta de Vigo vs Atlético de Madrid
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Oman vs Qatar
Logo Oman - OMA Oman
-
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Ba Lan vs New Zealand
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Anh vs Wales
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Wales - WAL Wales
-
Nhật Bản vs Paraguay
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Hàn Quốc vs Brazil
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Argentina vs Venezuela
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Logo Venezuela - VEN Venezuela
-
Mỹ vs Ecuador
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
UAE vs Oman
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Oman - OMA Oman
-
Iraq vs Indonesia
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Puerto Rico vs Argentina
Logo Puerto Rico - PUR Puerto Rico
-
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Nhật Bản vs Brazil
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Hàn Quốc vs Paraguay
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Na Uy vs New Zealand
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Nga vs Bolivia
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Qatar vs UAE
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Saudi Arabia vs Iraq
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Mỹ vs Australia
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Mexico vs Ecuador
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-

Video bóng đá Dortmund - Leipzig: Cục diện ngang ngửa, bắn phá cuối trận (Bundesliga)

Sự kiện: Bundesliga 2025-26 RB Leipzig Borussia Dortmund
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(Vòng 6 Bundesliga) Trận chiến ở top 3 trên BXH đã diễn ra ngang ngửa với nhiều cơ hội xuất hiện.

  

Cuộc gặp giữa hai đội diễn ra ngay trong lúc họ đang đứng sát nhau và chỉ kém Bayern Munich 3 điểm đổ lại ở ngôi đầu bảng. Leipzig đã thắng 4 vòng liên tiếp trong khi Dortmund chưa thua trận nào.

Couto (số 2) mang lại bàn gỡ hòa cho Dortmund

Couto (số 2) mang lại bàn gỡ hòa cho Dortmund

Leipzig khởi đầu tốt hơn và chỉ sau 7 phút họ đã mở điểm, một đường chuyền dài từ giữa sân được Ouedraogo đánh đầu chuyền cho Baumgartner sút cận thành. Tuy nhiên Dortmund đã quân bình 1-1 ở phút 23, Guirassy đón được bóng trong vòng cấm sau pha cắt bóng hỏng của đối phương, anh không kịp sút nhưng bóng đã được Couto sút nối.

Thế trận của hai đội trở lại thế cân bằng và trong phần còn lại của hiệp 1 không bên nào có được bàn thắng. Leipzig đã đến gần được điều đó ở phút 30, nhưng pha đưa bóng vào lưới của Cardoso đã không được tính do lỗi việt vị.

Leipzig chiếm thế chủ động đầu hiệp 2 và Nusa sút góc hẹp buộc Kobel phải cản phá, trước khi Romulo đánh đầu dội nóc lưới Dortmund. Dù vậy đội chủ nhà vùng lên và ở cuối trận họ bắt đầu tạo ra một màn bắn phá dữ dội lên cầu môn Leipzig.

Sau khi Brandt đánh đầu chệch cầu môn Leipzig, Fabio Silva suýt mở điểm nếu không có pha can thiệp của Seiwald để giải cứu đội khách. Trước khi hết giờ, thủ môn Gulacsi bảo toàn 1 điểm cho Leipzig với pha cản phá cơ hội của Bensebaini, và trận hòa khiến 2 đội yên vị ở 2 vị trí xếp sau Bayern.

Tỷ số trận đấu: Dortmund 1-1 Leipzig (hiệp 1: 1-1).

Ghi bàn (kiến tạo)

- Dortmund: Couto 23' (Guirassy)

- Leipzig: Baumgartner 7' (Ouedraogo)

Đội hình xuất phát: 

Dortmund: Kobel, Bensebaini, Schlotterbeck, Anton, Svensson, Couto, Nmecha, Sabitzer, Beier, Adeyemi, Guirassy.

Leipzig: Gulacsi, Raum, Lukeba, Orban, Baku, Baumgartner, Seiwald, Ouedraogo, Nusa, Bakayoko, Cardoso.

8

Việt Nam - Nepal 09.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Việt Nam
Nepal
Gửi dự đoán
Trước 19:30 ngày 09/10
Thể lệ
Video bóng đá St Pauli - Leverkusen: Rượt đuổi hấp dẫn, 3 điểm về tay (Bundesliga)
Video bóng đá St Pauli - Leverkusen: Rượt đuổi hấp dẫn, 3 điểm về tay (Bundesliga)

Leverkusen có chuyến làm khách khá vất vả trên sân của St Pauli.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/10/2025 21:25 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Bundesliga 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN