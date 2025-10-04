Video bóng đá Dortmund - Leipzig: Cục diện ngang ngửa, bắn phá cuối trận (Bundesliga)

Cuộc gặp giữa hai đội diễn ra ngay trong lúc họ đang đứng sát nhau và chỉ kém Bayern Munich 3 điểm đổ lại ở ngôi đầu bảng. Leipzig đã thắng 4 vòng liên tiếp trong khi Dortmund chưa thua trận nào.

Couto (số 2) mang lại bàn gỡ hòa cho Dortmund

Leipzig khởi đầu tốt hơn và chỉ sau 7 phút họ đã mở điểm, một đường chuyền dài từ giữa sân được Ouedraogo đánh đầu chuyền cho Baumgartner sút cận thành. Tuy nhiên Dortmund đã quân bình 1-1 ở phút 23, Guirassy đón được bóng trong vòng cấm sau pha cắt bóng hỏng của đối phương, anh không kịp sút nhưng bóng đã được Couto sút nối.

Thế trận của hai đội trở lại thế cân bằng và trong phần còn lại của hiệp 1 không bên nào có được bàn thắng. Leipzig đã đến gần được điều đó ở phút 30, nhưng pha đưa bóng vào lưới của Cardoso đã không được tính do lỗi việt vị.

Leipzig chiếm thế chủ động đầu hiệp 2 và Nusa sút góc hẹp buộc Kobel phải cản phá, trước khi Romulo đánh đầu dội nóc lưới Dortmund. Dù vậy đội chủ nhà vùng lên và ở cuối trận họ bắt đầu tạo ra một màn bắn phá dữ dội lên cầu môn Leipzig.

Sau khi Brandt đánh đầu chệch cầu môn Leipzig, Fabio Silva suýt mở điểm nếu không có pha can thiệp của Seiwald để giải cứu đội khách. Trước khi hết giờ, thủ môn Gulacsi bảo toàn 1 điểm cho Leipzig với pha cản phá cơ hội của Bensebaini, và trận hòa khiến 2 đội yên vị ở 2 vị trí xếp sau Bayern.

Tỷ số trận đấu: Dortmund 1-1 Leipzig (hiệp 1: 1-1).

Ghi bàn (kiến tạo):

- Dortmund: Couto 23' (Guirassy)

- Leipzig: Baumgartner 7' (Ouedraogo)

Đội hình xuất phát:

Dortmund: Kobel, Bensebaini, Schlotterbeck, Anton, Svensson, Couto, Nmecha, Sabitzer, Beier, Adeyemi, Guirassy.

Leipzig: Gulacsi, Raum, Lukeba, Orban, Baku, Baumgartner, Seiwald, Ouedraogo, Nusa, Bakayoko, Cardoso.